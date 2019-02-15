«Бабушки проклянут»: кому выпишут штраф за полноту

В России резко отреагировали на идею Роспотребназдора ввести по примеру Японии штрафы для людей, страдающих ожирением — тех, у кого талия превышает объем 90 см. Накануне в интервью РИА «Новости» глава ведомства Анна Попова рассказала о том, как Роспотребнадзор собирается бороться с ожирением — сейчас, по ее словам, в год показатель заболеваемости этим недугом растет на 10-13%.

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По ее мнению, имеет смысл обратиться к опыту Японии, где принят «Метабо-закон», по которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен ежегодно проходить замер талии. Талии больше 90 см у мужчин и 80 у женщин там, как утверждает Попова, объявлены вне закона.

«Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования, — рассказала глава Роспотребназдора. — Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов».

Идея освоить японский опыт вызвала резкую реакцию общественности, причем самых разных ее представителей. Так, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в интервью изданию URA.Ru заявил, что ориентироваться за японские законы не стоит, поскольку Япония — мононациональное государство.

«Там усредненные стандарты и свои особенности конституции тела. Явно неудачный пример», — сказал он. При этом он уточнил, что следить за здоровьем нужно, но гражданам России следует заниматься этим самостоятельно, а не под угрозой штрафов. «Наше здоровье во многом в наших руках, не надо ждать, пока дяди из правительства настроят дворцов спорта. Следить за питанием и делать зарядку можно самому», — объяснил предшественник Анны Поповой на посту главы Роспотребнадзора.

На предложение регулировать объем талии россиян отреагировали и законодатели. Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в парламенте подобную инициативу не поддержат. «Нельзя наказывать людей за заболевание — эта идея не может быть поддержана. Профилактика и пропаганда — это должно ставиться во главу угла», — сказал депутат Госдумы в интервью изданию «Говорит Москва».

Потенциальные нарушители несуществующего закона об объеме талии возмутились идеей главы Роспотребнадзора. Елена Акукве, основательница модельного агентства Plus Size Moscow, как и Алексей Куринный, считает, что нельзя вводить штрафы для тех, кто страдает ожирением. «Ожирение, когда больше 90 см в талии, это болезнь. Она может быть вызвана гиподинамией или гормональными изменениями. Гнобить и штрафовать человека за то, что он болен, просто преступление. Это все равно, что наказывать больного остеохондрозом за то, что он медленно двигается или не выходит из дома», — приводит слова Елены URA.RU.

Жесткой была и реакция соцсетей — пользователи тоже не оценили инициативу Роспотребнадзора.

«А беременных тоже будут штрафовать? А тяжелоатлетов, бодибилдеров, борцов? А если человек ростом 190 или 200 см, то ему иметь талию 80 и истощение организма?» — написала в фейсбуке одна из пользовательниц.

«Талия не более 90 см. Мужики, делающие становую тягу, поржут, — согласен с ней другой пользователь фейсбука. — Это как минимум. Предлагаю сделать сразу не более 50 см. Заодно стоимость продуктовой корзины понизим до 2 тыс. рублей в месяц». «И брюки таких размеров не продавать», — предлагают ироничному россиянину в комментариях.

Пользователи соцсетей напомнили главе Роспотребназдзора, что причиной ожирения может быть не только нездоровый образ жизни, то есть переедание и отсутствие физических нагрузок. «А людей с нарушениями обмена веществ, наследственностью и т.д. тоже будем считать несоответствующими? Не соответствовали великие актеры Е. Леонов и Н. Крачковская и море других талантливых людей, без которых Россия не Россия», — написала одна из женщин, недовольных подобной инициативой.

В соцсетях назвали идею штрафовать страдающих ожирением геноцидом, напомнили об измерении черепов в нацистской Германии и обратили внимание на то, что первыми от подобного закона пострадают депутаты и чиновники. И, разумеется, те, кто любит всех кормить: «Первыми все это проклянут бабушки», — пошутила одна из пользовательниц соцсетей.

При этом в соцсетях уточнили, что Анна Попова неверно передала суть японского закона. «Я в Японии живу, никаких таких «законов» нет и не было, — пишет одна из пользовательниц. — Японцы проходят ежегодный осмотр, чтобы выявить раки, проблемы с легкими и сердечные проблемы как можно раньше, посмотрите на их продолжительность жизни. Никакого «закона про талию», разумеется, нет, откуда они этот бред взяли? Есть закон об «особых профосмотрах, направленных на выявление «метаболического синдрома». Но содержание так переврали, что второй день приходится всем доказывать, что любую талию иметь законно».