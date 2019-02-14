«Ой, все»: худшие подарки на День святого Валентина

Перед Днем святого Валентина те, кому есть кого поздравлять, неизбежно задумываются о том, как выразить свои чувства. И у них есть выбор — назойливые рассылки со специальными предложениями ко Дню всех влюбленных порой предлагают неплохие варианты подарков. Но любителей придумать что-нибудь этакое самостоятельно не убавляется — как и людей, напрасно уверенных в том, что великолепно знают своего возлюбленного.

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В список нелепых подарков попадают довольно неочевидные вещи: нижнее белье с изображением государственных деятелей, вибромочалка, собственное фото в рамке с сердечками, футболка с надписью «Ой, все». Годы идут, мужчины продолжают дарить женщинам и кухонную утварь, а те в ответ — пены для бритья. Однако мы выяснили, что может быть хуже: например, особую нелюбовь собеседники «Газеты.Ru» выразили к махровым предметам.

«Пару лет назад мне вручили махровый коврик в виде розового сердечка. Он годился разве что для туалета, но с зеленым кафелем категорически не сочетался. Положила его в домик для кота, там его как раз не видно», — делится архитектор Евгения.

«Однажды мне подарили носки. Мало того, что носки — это давно синоним плохого подарка, но эти были махровые. С оленями. Такими красноносыми, в гирлянде, — то есть откровенно новогодние и скорее всего купленные на январской распродаже. Не самый удачный подарок для парня», — Александр, владелец барбершопа.

Особый трепет в этот день у дам вызывают тайные воздыхатели, однако все может быть не так романтично, как кажется:

«Какой-то «тайный поклонник» положил валентинку мне в карман. Романтично, если не учитывать, что при этом оттуда пропали деньги», — рассказывает студентка Яна.

Как ни крути, большинство девушек ждет от этого праздника простого понятного букета, чтобы можно было выложить его во все соцсети в доказательство благополучия в личной жизни. Все-таки сертификат на массаж, кастрюля и красные носки выглядят не очень «инстаграмно». Однако, как показывают истории читателей, цветы — тоже не беспроигрышный вариант.

«Мой недалекий друг заказал доставку двух одинаковых букетов на разные адреса: один предназначался девушке, другой — любовнице. Курьер, когда доставлял цветы первой, решил уточнить, не знает ли она такой-то там дом. Мол, у него еще один букет от того же отправителя…» — делится Михаил историей товарища.

«В прошлом году праздник выпал как раз на конфетно-букетный период в отношениях с новой девушкой. Мы ней еще плохо друг друга знали, но я думал, что с цветами точно не прогадаю. Да, она, конечно, сказала спасибо, но отчитала за упаковку из слюды, потому что это «неэкологично», и вообще из-за срезанных цветов у природы «много проблем». В этот раз я дарю ей цветок в горшке», — рассказывает находчивый предприниматель Денис.

Как оказалось, экология довольно часто становится камнем преткновения в романтических отношениях:

«Мы с девушкой обычно пьем вино, но я захотел удивить ее коктейлями в честь праздника. Увидев соломинку в бокале, она прочитала мне лекцию о том, как пластик убивает черепах в мировом океане, и попросила отнести коктейли куда-нибудь подальше», — пожаловался Антон.

Торты и прочие сладости не застревают в горле у черепах, но все равно могут принести вред. Как минимум, фигуре.

«Самым ужасным подарком на День святого Валентина было очаровательное сахарное пирожное. Просто мой молодой человек как-то забыл про мою трехнедельную диету. Конечно же, я сорвалась, не выкидывать же», — возмутилась студентка Анна.

Успешнее всего, по всей видимости, День всех влюбленных проходит у школьников.

«Каждое 14 февраля школа превращалась в место, где две избранные классным руководителем девочки без «долгов» превращались в эдаких купидонов с полуразвалившимися крыльями, позаимствованными из костюмерной, — вспоминает студентка престижного вуза Наталья. — Купидоны доставали из ящика все позорно сваленные в кучу подростковые чувства и выкрикивали имена счастливых обладателей валентинок. Я неплохо общалась с мальчиками своего возраста — вероятно, их привлекало мое умение быстро пересказывать краткое содержание литературных произведений. В результате я собрала 46 штук, за день успела подружиться с девочками-ангелами. Но от кого были валентинки — решила не выяснять. Просто крепко обняла одноклассников и знакомых из параллели на всякий случай. Пересказывать книги перестала — напор напугал».