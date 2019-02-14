Без протестов, но со скандалом: почему Нью-Йорк не удивил модой

Marc Jacobs

Марк Джейкобс, создавший в прошлом сезоне уникальные образы в стиле 80-х годов прошлого столетия, минувшей осенью стал несомненной звездой Недели. В этот раз он не так ярко старался показать, что все еще «понимает в фэшн». Однако отсутствие амбиций не отменяет хороший вкус, поэтому всем зрителям было обеспечено красивое шоу с объемными пальто с претензией на кутюр, а вдобавок — анималистичные принты, немного перьев и приглушенные цвета.

В коллекции преобладали привычные составляющие репертуара Джейкобса — плащи и кейпы, тюлевые платья миди, юбки А-силуэта и даже пара костюмов в клетку «принц Уэльский».

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Только здесь в большинстве случаев все пропорции были доведены до экстремальных пределов за счет платьев с кринолином, а головные уборы авторства дизайнера Стивена Джонса добавляли моделям еще десять сантиметров роста.

Michael Kors

В этом сезоне дизайнера, который остается одним из самых востребованных производителей одежды классом чуть пониже люкса, вдохновила одна из самых красивых и веселых эпох истории XX века. Речь идет о времени популярности легендарного клуба «Студия 54» в Нью-Йорке — его расцвет пришелся на середину 70-х годов, когда представления о безудержном веселье были совершенно не такими, как сейчас.

Вечеринки могли растягиваться на несколько дней, а частыми гостями были Энди Уорхол, Лайза Минелли, чета Джаггеров и Дайана Росс.

Майкл Корс выкупил права на фирменную эмблему клуба, который уже давно канул в лету, и сделал из нее основной принт для своей коллекции.

Несмотря на то что американца сложно назвать законодателем моды на нью-йоркской Неделе, он чутко улавливает тенденции. Поэтому в грядущем сезоне нас, скорее всего, ждут пайетки, меховые боа и страусиные перья. Стиль «Студии 54» — практически невыносимый максимализм и та атмосфера праздника, от которой не хочется уставать.

Помимо усыпанного блестками подиума и одежды как будто с очень хорошей вечеринки, в конце шоу гостям продемонстрировали необычный сюрприз в виде 64-летней супермодели Пэтти Хансен, больше известной благодаря своему мужу Киту Ричардсу. После прохода по подиуму модель дала интервью, в котором призналась: «Я чувствовала себя так, будто мне снова 16. Это было прекрасно».

Но и это еще не все — шоу закрывал 75-летний Барри Манилоу со своим культовым хитом Copacabana, а у него на подтанцовке стояли Белла Хадид и Фрэн Саммерс. Несколько метров штор из золотого и серебряного «дождика» и диско-шар сделали свое дело — заключительный показ Недели моды в Нью-Йорке стал самым ярким зрелищем за эти семь дней.

Philipp Plein

Немецкая марка, которая более 20 лет назад завоевала Европу своими кожаными куртками с принтами из страз — конец 90-х был темным временем в истории — оказалась в списке самых ярких дизайнеров Недели не из-за мастерства и оригинальности, которых нет, а за серьезный промах самого Филиппа Плейна. После показа коллекции «Осень-зима — 2019» редактор моды онлайн-портала Fashionista Александра Мондалек написала негативную рецензию, в которой сказала, что чувствовала себя «потрясенной и обманутой» из-за отмены выступления Канье Уэста.

Отшитые для шоу вещи были, по ее словам, «еще более разочаровывающими», чем «неорганизованный ужин», устроенный Плейном в явной надежде подхватить новый тренд — теперь на показах принято угощать гостей.

Когда все собрались в месте проведения банкета, оказалось, что сидеть будут только две трети гостей — знаменитости вроде Джонатана Чебана, Билли Портера и Пэрис Хилтон.

Удивительно, но факт — журналистка действительно сделала выводы о получившейся коллекции, посмотрев на нее дольше одной минуты, а быть объективнее к творениям Плейна просто невозможно. Однако у немецкого дизайнера было свое мнение на счет журналистки, которое и вызвало огромное возмущение в социальных сетях. Дизайнер с 1,6 млн подписчиков в инстаграме нашел автора разгромной статьи в твиттере, где Мондалек делилась своими впечатлениями от показа в режиме онлайн — в том числе, и от конфузного ужина, — и начал высмеивать ее за лишний вес в своих сториз.

В числе прочего Филипп Плейн нашел фотографию Александры десятилетней давности и подписал ее фразой: «Не переживай, дорогая, в следующий раз тебе достанется бесплатная еда». В 2019-м году такое явление как фэтшейминг легко может стоить репутации любому бренду, поэтому вполне возможно, что больше о Philipp Plein, даже после извинений, мы не услышим.