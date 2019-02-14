«Эй, лунатик!»: сестра Меган Маркл оскорбила Клуни

Бесконечная череда слухов и скандалов, связанных с Меган Маркл, получила свое продолжение — но уже не в Великобритании, а в США. На родине герцогини Сассекской схлестнулись сводная сестра Меган Саманта Маркл и ее добрый друг и защитник Джордж Клуни.

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Саманта Маркл обратилась к Джорджу Клуни в твиттере в довольно фамильярной, если не оскорбительной, манере. Публичное обращение сводной сестры Меган Маркл к актеру связано с тем, что ранее он выступил в защиту герцогини Сассекской, заявив, что ее «преследуют и поливают грязью».

«Эй, луни-Клуни! Твоя жена-адвокатша должна была научить тебя, что не надо делать заявлений, не зная всех фактов!» — написала кинозвезде 54-летняя американка, состоящая в родстве с британской герцогиней. — Я сомневаюсь, что Джордж Клуни стал бы игнорировать свою мать. Так что потише, Джордж!»

Стоит отметить, что в своем обращении к Джорджу Клуни американская Маркл использовала слово «looney», что означает «лунатик, сумасшедший». Стоит, наверное, ожидать, что знаменитый актер обидится на такое обращение. Впрочем, возможно, он оставит это уничижительное прозвище без внимания.

Призыв к Джорджу Клуни помалкивать Саманта Маркл написала после того, как знаменитый актер выступил в защиту герцогини Сассекской. На мероприятии, организованном Ассоциацией телевизионных критиков в Пасадене, штат Калифорния, на этой неделе, Джордж Клуни внезапно начал говорить о Меган Маркл, посетовав на то, что бывшую актрису преследуют всегда и везде. «Не могу описать, насколько это нервирует», — сказал Джордж Клуни собравшимся.

В своем выступлении Джордж Клуни, который вместе с женой Амаль присутствовал на свадьбе Меган и Гарри в мае 2018-го, сравнил уровень давления, с которым сейчас столкнулась звезда сериала «Форс-мажоры», с тем, что пришлось выносить принцессе Диане. «Женщина на седьмом месяце беременности, а ее преследуют, поливают грязью и разглядывают так же, как когда-то Диану, — сказал актер. – История повторяется. И мы знаем, чем это заканчивается».

В своей речи Клуни напомнил слушателям о трагической гибели принцессы Дианы, в 1997 году попавшей в автокатастрофу в Париже, скрываясь от преследования папарацци.

Джорджа Клуни — доброго друга Меган Маркл и принца Гарри — возмутило поведение редакции Mail Online. Издание опубликовало письмо Меган к своему отцу Томасу Марклу — в нем незадолго до своей свадьбы она писала, что Маркл разбил ей сердце, заказав и продав газетам фальшивые снимки папарацци, на которых он якобы готовится к поездке в Лондон.

«Вы берете письмо дочери к отцу и публикуете его повсюду, — обратился Клуни к журналистам. — Ее огульно осуждают за это. Это безответственно. Я, в принципе, удивлен таким поступком».

Как сообщает портал US Weekly со ссылкой на источник, знакомый с происходящим в семье принца Гарри и Меган Маркл, внук Елизаветы II весьма озабочен неприятной шумихой вокруг родственников его жены и ее эмоциональным состоянием. «Меган пошла на огромную жертву, переехав за океан далеко от своей матери и друзей, — сказал инсайдер. — Вступить в брак с членом королевской семьи — далеко не такая роскошь, как многим кажется, так что Гарри во многом чувствует себя ответственным за то, что Меган оказалась в таком незавидном положении».

Сама Меган Маркл не сдается и не показывает на публике, что ее жизнь превратилась в ад из-за бесконечных сплетен, слухов и выступлений ее родственников, пытающихся рассказать о ней «всю правду». Пока Саманта Маркл готовится выпустить к моменту рождения первенца Меган и Гарри книгу «В тени герцогини», в которой обещает выставить бывшую актрису лгуньей и лицемеркой, сама Меган посещает публичные мероприятия в Лондоне и позирует фотографам в окружении восхищенных британцев.

Вскоре принца Гарри и Меган Маркл, находящуюся на седьмом месяце беременности, ожидает ответственная поездка в Марокко: визит в королевство придется на конец февраля. Как сообщал ранее Кенсингтонский дворец, герцоги Сассекские проведут на северо-западе Африки выходные, однако едут они не отдыхать — это будет рабочая поездка.