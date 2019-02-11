«Лицо психопата»: что думают в соцсетях о лысом Трампе

Пользователи твиттера смогли оценить, как бы выглядел Дональд Трамп без своей знаменитой прически и автозагара, придающего его лицу слегка желтоватый оттенок. В минувшую субботу пользователь под ником Stone Cold выложил в сеть отредактированную в фотошопе фотографию, на которой американский президент изображен лысым и с бледным цветом лица.

«Я решил посмотреть, что будет, если я возьму натуральный цвет кожи, который у него под глазами, и наложу на все остальное лицо, а еще уберу накладку и краску для волос. Так что, я думаю, так Дональд Трамп выглядел бы, будь он нормальным человеком», — так подписал американский пользователь твиттера итог своего творчества.

Фотография собрала 67 тысяч лайков, 23 тысячи репостов и 7,3 тысячи комментариев.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc — Stone Cold (@stonecold2050) 9 февраля 2019 г.

Некоторым из пользователей соцсети понравилась такая идея: «Он не то, чтобы хорош собой, но хотя бы уже не похож на ведущего телевикторины», — заметила пользовательница под ником @ReginaRed4.

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А вот три пользовательницы из США, публикующие твиты под ником @MuellerSheWrote, написали: «Почему-то парень на правом снимке кажется более надежным. Не странно ли?» В ответ комментаторы предположили, что «парень справа производит впечатление безобидного человека: «Парень справа мог бы быть любым республиканским сенатором, в то время как парень слева выглядит радиоактивным».

Одна из пользовательниц твиттера не согласилась с предыдущими ораторами: «По-моему, его истинное лицо психопата больше видно без клоунского грима», — написала @jodyrosslaughs.

Другие пользователи твиттера сравнивали американского президента в обновленном при помощи фотошопа образе с героями фильмов (как правило, злодеями). Многие также говорили, что бледный и лысый Дональд Трамп выглядит болезненным.

Это не первая попытка переодеть Дональда Трампа и сделать ему другую прическу. В январе 2017 года, когда Трамп официально заступил на пост президента США, редакторы журнала GQ предложили новому американскому лидеру сменить имидж: они определили основные проблемы в образе миллиардеры и предложили их решение.

Here's what @realdonaldtrump needs to do to look more like a president—even if he's not going to act like one. pic.twitter.com/36WYJHa0U7 — GQ Magazine (@GQMagazine) 26 января 2017 г.

Эксперты предположили, что Трампу пошло бы на пользу избавиться от искусственного загара, а также сменить прическу на нечто более элегантное и не похожее на накладку из волос для маскировки лысины. Кроме того, они подобрали новому американскому президенту фасон костюма, который больше подошел бы к его фигуре: по мнению стилистов американского журнала, Дональду Трампу следовало бы выбирать менее широкие брюки, которые должны постепенно сужаться книзу, оснастить пиджак подплечниками и застегнуть пуговицу – только одну, верхнюю, — и выровнять длину рукавов, поскольку у Трампа манжет одной рубашки выглядывает из-под рукава пиджака больше, чем другой.

Помимо этого эксперты обратили внимание и на гигантский красный галстук – слишком широкий для современного человека. По их мнению, ситуацию мог бы спасти более узкий аксессуар менее вызывающего цвета – например, светло-коричневый, который можно было бы дополнить платком в верхнем кармашке пиджака, подобранным в тон галстуку.

Светло-коричневый галстук идеально подошел бы к новому темно-синему костюму сменившего имидж президента США.

После того, как Дональд Трамп стал президентом США, оно собрал немало нелестных отзывов о своем внешнем виде – пользователи соцсети не раз высмеивали его автозагар и его прическу, подозревая, что миллиардер либо носит парик, либо использует накладку из волос, маскирующую лысину. При этом сам Дональд Трамп еще во время избирательной кампании пытался доказать, что волосы у него настоящие. Так, в 2015 году во время предвыборной кампании в штате Южная Каролина он предложил одной из слушательниц, приглашенных на выступление, потрогать его волосы, чтобы убедиться, что это не накладка. А выступая в штате Айова летом 2015 года, Трамп публично пообещал сменить прическу, если станет президентом, поскольку замысловатая укладка отнимает слишком много времени.