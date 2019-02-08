Разгуляются: чего ждать от грядущей недели в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке — событие, за которым пристально наблюдает весь модный мир. В отличие европейских модельеров, американские дизайнеры ориентируется на своего потребителя, а это значит, что идеи для новых образов стилисты и байеры грядущей осенью будут, скорее всего, черпать именно там.

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В этом году Неделя моды в Нью-Йорке во многом пройдет по-новому. Изменения коснулись, прежде всего, расписания. Если обычно модные дома стараются не «мешать» женские и мужские показы, чтобы в них было удобнее ориентироваться, в этот раз организаторы решили объединить все в одну неделю. К тому же, в отличие от Парижа, где большинство дизайнеров решило отказаться от совместных показов (модели-мужчины и женщины ходят по подиуму вместе), в Нью-Йорке можно заметить обратную тенденцию.

В этом сезоне бренд Тома Форда впервые анонсировал совместное шоу — руководство марки явно решило попробовать повторить успех Gucci, выступивших почти первооткрывателями, за которыми последовали Burberry и Celine. Этот феномен профессионалы объяснили трендом на гендерно-нейтральную одежду, которую могут носить представители любого пола.

На этой неделе гостям модных показов, возможно, будет не хватать Рафа Симонса в качестве креативного директора Calvin Klein — бельгийский дизайнер ушел со своего поста в конце прошлого года, не продержавшись в модном доме и двух лет. В официальном заявлении руководства компании значилось, что

«бренд пойдет по пути развития, отличному от того, что видится Симмонсу», однако инсайдеры сообщили, что «бренду» не слишком понравилось, что Раф создает слишком сложные коллекции, которые не приносят прибыли.

Пока инвесторы ищут креативного директора, который лучше понимает потребности аудитории, лейбл принял решение не представлять коллекцию в этом сезоне. Ожидается, что преемника Симмонсу найдут в ближайшее время, а в сентябре обновленный дом продемонстрирует модели на весну-лето 2020 года.

В прошлом сезоне большой похвалы в Нью-Йорке удостоился американский бренд Rodarte: это был один из немногих модных домов, коллекция которых не была посвящена политической обстановке — она была вдохновлена цветочными садами. Однако на этой Неделе моды бренда уже не будет — дизайнерский дуэт Кейт и Лоры Мюллеви «переезжает» на менее престижную площадку Недели моды в Лос-Анджелесе.

Еще один популярный бренд, без которого обойдется эта неделя — Victoria Beckham.

В 2019-м году креативный директор и бывшая Spice Girl перенесла показ в свой родной Лондон в честь 10-летнего юбилея бренда, поэтому теперь ниша для уверенных в себе деловых матерей в США остается пустой.

А вот модный дом Ralph Lauren выпал из Недели моды, проведя показ еще до того, как она официально началась: 7 февраля приглашенные на показ марки смогли убедиться в том, что в индустрии закрепляются новые порядки — уже в который раз гостей модного шоу предпочитают кормить, пока модели проходят между столиками. Декорации показа были соответствующими — прилавок с вывеской «Бистро Ральфа Лорена», небольшие круглые столики и зеркальные стены.

Империя американца, созданная более 50-ти лет назад, разрослась настолько, что для организации показа Ральфу Лорену даже не нужно было сотрудничать с другими марками — у него есть собственное производство посуды, мебели и парфюма. Поэтому когда модели вроде Кэндис Свейнпул и Адут Акеш идут навстречу вам с улыбками почти такой же ширины, как их брюки, можно уверенно заявлять, что вы находитесь во вселенной Ральфа Лорена.

Многие модные дома покинули Нью-Йорк, но есть и те, что остались. На американский подиум после отсутствия с сентября 2017 года вернется легендарный австрийский бренд Helmut Lang, зародившийся в 80-х. После того как создатель марки отошел от дел в 2005-м, наибольший интерес вызывают именно архивные коллекции, но вполне возможно, что в этот раз Нью-Йорк вдохнет новую жизнь в Helmut Lang также, как он сделал это с Marc Jacobs в начале прошлого года.

Неделя моды в Нью-Йорке — это всегда возможность не только узнать, что будет актуально грядущей осенью: именно в столице Американской фэшн-индустрии проходят самые громкие вечеринки. Большинство из них устраивают бренды и модные журналы, недостатка в которых в Соединенных Штатах точно не наблюдается.

В сентябре 2018 года как раз на таком мероприятии рэперша Карди Би кинула в голову своей коллеги Никки Минаж туфлю с внушительным каблуком за то, что Минаж якобы говорила гадости о ее новорожденной дочери у нее за спиной.

Правда, в итоге, Карди сама получила в бровь от телохранителя «обидчицы» и выходила с места происшествия с круглой шишкой над глазом.

Даже если похожего скандала в течение следующей недели не произойдет, в месте с такой большой концентрацией звезд шоу-бизнеса уж точно не будет скучно.