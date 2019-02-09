«Подчинились королю»: принцесса Таиланда снялась с выборов

Сестра короля Таиланда Вачиралонгкорна планировала баллотироваться на пост премьер-министра страны — об этом сообщил накануне телеканал CNN. Такой шаг вполне мог бы перевернуть политический ландшафт страны и, наконец, допустить членов королевской семьи к реальному управлению страной, в которой монархия выполняет почетную, но декоративную функцию. Однако есть одна сложность: руководство партии «Тай Ракса Чарт», от которой собиралась баллотироваться принцесса Уболратана Райаканья, заявило, что не будет выдвигать сестру короля на руководящий пост. Дело в том, что король Вачиралонгкорн назвал намерения его сестры сделать политическую карьеру «неподобающими».

«Партия «Тай Ракса Чарт» подчиняется королевскому приказанию», — говорится в заявлении руководства партии.

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Причапон Понгпанич, руководитель партии Thai Raksa Chart, связанной с бывшим премьер-министром Таиланда Таксином Чиннаватом, накануне заявлял, что партия намерена выдвинуть сестру короля на пост премьер-министра. «После встречи с нашими руководителями мы решили отправить принцессу Уболратану в качестве кандидата в премьер-министры. Она — знающий и способный человек», — сказал он. «После встречи мы обратились к ней, и она была чрезвычайно любезна и приняла наше приглашение», — сообщил Причапон Понгпанич.

«Это историческое событие, — говорил CNN в связи с возможным выдвижением сестры короля Таиланда Пол Чамберс, политический эксперт из университета Наресуана в Таиланде. — Я думаю, это является частью плана нынешнего короля по увеличению его личной власти по всей стране. Для него, чтобы поставить свою собственную сестру в положение, подобное этому... Она не делает это сама. Это может значить, что королевская власть все чаще вмешивается в тайскую политику сегодня», — предположил политолог. Однако он ошибся: оказалось, что сам король считает, что его 67-летней сестре не подобает баллотироваться на пост главы правительства.

Выдвижение сестры монарха могло перевернуть предвыборную гонку: Уболратана Райаканья составила бы серьезную конкуренцию нынешнему премьер-министру Прают Чан-Оча, правящему с 2014 года после того, как этот пост оставила Йинглак Чиннават, сестра бывшего премьер-министра Таксина Чиннавата.

По словам Чемберса, баллотируясь на пост премьер-министра, сестра короля Таиланда заставила бы Праюта Чан-Оча пересмотреть свои планы на выдвижение. «Политическая культура Таиланда не предполагает возможности противостоять членам королевской семьи. Для политиков в Таиланде идти против монархов — просто неприемлемо», — сказал Чемберс.

«Сомневаюсь, что какой-либо другой кандидат осмелится выступать против нее», — добавил Чемберс.

Принцесса Уболратана — старший ребенок королевы Сирикит и короля Пхумипона Адульядета, который умер в 2016 году. Члены королевской семьи ее ранга не отстранены от политики, но в прошлом предпочитали сохранять нейтралитет по отношению к политическим делам.

Уболратана Райаканья была очень близка со своим отцом — вместе они однажды выиграли золотую медаль в парусной регате на Играх Юго-Восточной Азии 1967 года.

В 1972 году Уболратана отказалась от своего королевского титула, когда вышла замуж за американца Питера Лэдда Дженсена.

Принцесса переехала в США и поступила в Массачусетский технологический институт на специальность биохимика. У пары родилось трое детей.

В 1998 году брак принцессы распался, и в 2001 году она навсегда вернулась с детьми в Таиланд. К несчастью, ее второй ребенок Кхун Бхуми Дженсен погиб во время разрушительного цунами, обрушившегося на юг Таиланда в 2004 году.

С возвращением на родину Уболратана стала принимать активное участие в жизни королевского двора. Она уже более десяти лет работает представителем тайского управления по туризму, основала несколько благотворительных организаций и возглавила компанию, которая помогает молодым людям излечиться от наркозависимости.

Также у принцессы довольно активная творческая жизнь: она снялась в нескольких фильмах и часто выкладывает в соцсети видеозаписи, где она танцует и поет.