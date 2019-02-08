Серьезное оскорбление: в Gucci потеряли лицо

Сразу два крупных модных бренда — Adidas и Gucci оказались на этой неделе замешаны в расистские скандалы. Всему виной — новые рекламные кампании, в которых публика увидела оскорбление темнокожих, за которое пришлось извиняться.

Оскорблением со стороны Gucci стала женская вязаная водолазка-балаклава стоимостью $890. На черной водолазке, ворот которой натягивается на половину лица, вокруг отверстия для рта изображены ярко-красные губы. Эта модель напомнила людям о широко осуждаемой сейчас в США традиции первой половины XX века — тогда белые американцы карикатурно изображали темнокожих, закрашивая лица в черный цвет. Блэкфейс — серьезное оскорбление для афроамериканцев сегодня, и Gucci об этом напомнили.

Раскритикованная водолазка является частью коллекции осень-зима 2018, в которой также были представлены лыжные маски и прочий трикотаж — в том числе, и балаклавы в различных цветовых решениях.

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Параллельно с итальянским производителем роскошной одежды оскандалился и другой модный гигант — Adidas. Бренд включил почти полностью белую пару кроссовок в линию одежды и обуви, вдохновленной Гарлемским ренессансом — культурным движением, возглавляемым ведущими афроамериканскими писателями и художниками. Темнокожие не поняли, что в коллекции делает белая обувь.

В феврале в Канаде и США ежегодно проходит Месяц афроамериканской истории, на протяжении которого по всем американским штатам и канадским провинциям проводятся мероприятия в поддержку темнокожих людей — людям рассказывают о вкладе афроамериканцев в культуру и наследие региона. На фоне обсуждения этого праздника пользователи сети и заприметили черную водолазку-балаклаву Gucci и странную модель кроссовок Adidas, которая не вписывается в коллекцию, посвященную Месяцу афроамериканской истории.

Критические посты, обращенные к создателям скандальных предметов гардероба, очень быстро распространились в сети, из-за чего компаниям пришлось в срочном порядке исправляться и приносить извинения.

В среду вечером модный дом Gucci опубликовал свои извинения в твиттере, заявив, что компания «глубоко извиняется за оскорбление, вызванное дизайном водолазки-балаклавы». Представители марки заявили, что удалили изображение скандального свитера со своего сайта и изъяли товар из всех своих магазинов.

«Мы считаем, что многообразие является базовой ценностью, которую нужно поддерживать, уважать и ставить в основу каждого решения, что мы принимаем», — говорится в заявлении компании.

«Мы полностью привержены расширению многообразия во всем, что касается нашей организации, и этот инцидент станет важным уроком для команды Gucci и для всех остальных», — отмечается в публикации.

В ответ на извинения пользователи предложили компании нанимать на работу больше темнокожих, чтобы избежать подобных эпизодов в дальнейшем. Некоторые подвергли сомнению мотивы бренда, предположив, что водолазка и последовавшие за ее появлением извинения были частью рекламного хода. А другие и вовсе пристыдили сотрудников компании, упрекнув их в том, что они ничего не знают об американском культурном наследия.

Adidas также пришлось исключить белую модель из линейки Ultraboost Uncaged, изъять ее из магазинов и принести публичные извинения. В заявлении компании говорится, что кроссовки стоимостью $180 «не отражают дух или философию Adidas и то, как мы должны почитать Месяц афроамериканской истории».

В Gucci не зря в своем заявлении отметили, что эта ситуация должна стать хорошим уроком и для других брендов, потому что они сами не учли прошлогодний провал Prada c брелками для сумок. В 2018-м на весь мир разразился скандал, когда компания выпустила линию аксессуаров Pradamalia, в которой к сумкам были прицеплены брелки, напоминавшие обезьян с красными губами. В брелках, конечно же, увидели блэкфейс, и компании пришлось извиняться.

В дополнение к извинениям Prada заявила о том, что сделала пожертвование нью-йоркской организации, приверженной борьбе за расовую справедливость, и объявила о создании совета, который будет консультировать дизайнеров в области культурных аспектов.

Однако самым громким скандалом по-прежнему остается фотография из интернет-каталога H&M, на которой темнокожий мальчик демонстрирует толстовку с надписью «Крутейшая обезьяна в джунглях». Пользователей твиттера возмутило то, что одежду с такой надписью рекламирует темнокожий ребенок. Они обвинили компанию в расизме и отметили, что белые дети рекламируют одежду с жирафами и тиграми. В результате скандала всего за сутки от сотрудничества с компанией отказались музыкант The Weeknd, футболист Ромелу Лукаку и баскетболист Леброн Джеймс.