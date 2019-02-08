С подачи Трампа? Безоса шантажируют обнажёнкой с любовницей

Глава Amazon Джефф Безос опубликовал шокирующее письмо, которое он получил от редактора издания National Enquirer: оно подтверждает, что сотрудник издания шантажировал миллиардера, угрожая опубликовать его интимные фото. Таблоид требовал, чтобы Безос взял назад свои слова о том, что решение сделать достоянием общественности его роман с Лорен Санчес было политически мотивированным.

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В своем письме шеф-редактор издания Дилан Ховард заявляет, что хочет внести ясность в обещания издания The Washington Post опубликовать «неподтвержденные данные» о романе Безоса, добытые National Enquirer. «Я бы хотел описать фотографии, попавшие к нашей службе новостей», — написал сотрудник таблоида. Снимки, которые, как он утверждает, находятся в его распоряжении – это фотографии интимных органов самого Безоса и его новой возлюбленной.

Завершая описание снимков, Дилан Ховард в своем письме уточняет, что как редактору ему крайне неприятно отправлять Безосу подобное послание. «Но я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх – и быстро», — заканчивает он свое обращение к главе Amazon.

Ответом, который подсказал Джеффу Безосу здравый смысл, была публикация писем редактора таблоида. Их было несколько. Первое было отправлено 5 февраля, 6-го Безосу отправили договор, согласно которому издание не будет публиковать интимные снимки главы Amazon, если он публично подтвердит, что факт его связи с Лорен Санчес был обнародован не по политическим мотивам.

Еще у одного послания нет даты – оно представляет собой ответ на сообщение, отправленное Ховарду адвокатом Безоса, который не раз решал проблемы звезд Голливуда, — знаменитым Марти Сингером.

Джефф Безос ответил шантажистам публично на портале Medium. «Что ж, это привлекло мое внимание, но не так, как они, скорее всего, надеялись, — написал миллиардер. – Любое личное унижение, причиной которого станет публикация издании корпорации AMI, повлечет за собой серьезные последствия, поскольку здесь речь идет о гораздо более серьезных вещах».

«Если я в своем положении не смогу противостоять подобным домогательствам, то что же делать другим людям?» — продолжает Безос.

Самый богатый человек в мире в ответ на шантаж обвинил главу корпорации AMI, которая владеет таблоидом National Enquirer, Дэвида Пекера в том, что поступки его сотрудников политически мотивированы. Он напомнил, что Пекер уже замешан в двух скандалах, связанных с избирательной кампанией Дональда Трампа и сотрудничеством с правительством Саудовской Аравии – главу корпорации обвиняли в том, что он использует публикации в таблоиде для достижения политических целей в пользу президента США. Безос считает, что сейчас его, в нарушении журналисткой этики, используют в политической игре.

Как сообщает Washington Post, сейчас Безос подозревает, что интимные снимки попали в National Enquirer, близкому к Трампу, благодаря брату Лорен Санчес — Майклу Санчесу. Однако мужчина отрицает свою причастность к этой истории.

Издание Daily Mail привело внушительный список фотографий, которые имеются в распоряжении National Enquirer – среди них есть и обнаженные снимки. Пострадать из-за их публикации может репутация не только самого Безоса, но и его возлюбленной.

В середине января именно издание National Enquirer сообщило о том, что причиной развода Джеффа Безоса со своей женой Маккензи стал роман с Лорен Санчес, супругой влиятельного голливудского агента по поиску талантов. Таблоид сообщил, что отношения развивались на протяжении последних восьми месяцев, и рассказал о том, как и где пара проводила время. Издание отследилп перемещения Безоса и Санчес по пяти штатам США: с точностью до определенного дня журналисты могли рассказать о перелетах на частных самолетах и вертолетах, путешествиях в лимузине и роскошных гостиницах, где оставался самый богатый человек мира со своей возлюбленной.

В день, когда Джефф Безос и его жена Маккензи объявили о разводе, они опубликовали совместное заявление, в котором факт измены не упоминался. «Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорилось в сообщении.