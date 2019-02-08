Охота на медведей: 8 нарядов открытия «Берлинале-2019»

Доната и Вим Вендерс

Супружеская пара пришла на кинофестиваль, который старается избавиться от гендерных стереотипов, в брючных костюмах. В Берлине, где на термометре -6, брюки для позирования фотографам на открытом воздухе наверняка захотела надеть не одна Доната. Интересно, что на женщине костюм сидел правильно, а вот ее мужу не повезло — или со стилистом, или со взглядами на современную моду.

К сожалению, режиссер культового фильма «Небо над Берлином» повторил классическую ошибку Дональда Трампа — его хороший костюм совершенно не подходит к его росту и типу фигуры. Ситуацию мог бы «спасти» портной, но времени обратиться к нему явно не осталось.

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Председатель жюри «Берлинале-2019», по традиции всех кинофестивалей, появилась на красной ковровой дорожке в сопровождении коллег. На звезде когда-то номинированного на «Оскар» «Шоколада» было платье в пол с длинными облегающими рукавами, которые едва ли могли защитить от холода, но такова судьба всех гостей престижных зимних мероприятий.

Элегантное платье французской актрисы можно назвать самым удачным нарядом церемонии — невесомый бежевый верх с небольшими оборками и блестками координировался с плотной юбкой из черного бархата при помощи двух черных линий, которые подчеркивали декольте в виде буквы V. При подобном сочетании фактур даже бант на животе смотрелся вполне элегантно.

Роза фон Праунхайм

Кинорежиссер из Латвии, отличающийся специфическим вкусом, появился в довольно незамысловатом костюме красного цвета с клетчатой рубашкой, однако предпочел выделиться с помощью аксессуара. На голове у режиссера была шляпа в форме сердца, пронзенного стрелой — кто-то в сфере шоу-бизнеса явно все еще празднует грядущий День дорогих шоколадных конфет, больше известный как 14 февраля.

В ходе бурного обсуждения аморальности фильма Алексея Учителя «Матильда» в 2017 году именно Айдингера, исполнившего роль цесаревича Николая Александровича, незаслуженно назвали порноактером. На открытии 43-летний немецкий актер появился в ансамбле из многослойного, но довольно странного цветового сочетания — первым «слоем» шла коричневая водолазка с высоким горлом, вторым стала салатово-зеленая рубашка, а большую часть закрыл черный пиджак.

На фестивале Ларс оказался неслучайно. Он сыграл одну из ролей в сериале «М Убийца» австрийского производства, который также представлен в рамках программы.

Звезда сериала «Игра престолов» прибыла на 69-й берлинский кинофестиваль в черном ансамбле, состоящем из широкой юбки и полупрозрачного сетчатого топа в тон. Образ завершили босоножки и черный с золотом клатч, но единственной проблемой в наряде актрисы была юбка.

Сложно понять, можно ли назвать похожие на зацепки узоры дизайнерским решением, а складки в середине юбки — драпировкой, потому что здесь тонкий материал дает простор для воображения.

Хочется отметить, что Берлинале, в отличие от Каннского фестиваля, обходится без спонсорства больших ювелирных домов, и при просмотре кадров этот небольшой нюанс бросается в глазах — уши, руки и зоны декольте у большинства гостей женского пола заметно пустуют.

Зои Казан

Платье актрисы и сценаристки Зои Казан явно стало самым ярким на дорожке, что вполне объяснимо — на фоне более зрелых европейских актрис 35-летняя американка выглядела весьма юной. Прическа в виде низкого хвоста была призвана не отвлекать внимание от насыщенного деталями платья, украшенного рисунками с цветами, повсеместными пайетками и рукавами и воротником с оборками.

Эта вариация на костюм Арлекино действительно выглядит празднично на фоне многих других гостей. В особенности тех, кто пришел на торжественное открытие в джинсах и кроссовках.

Звезда фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» была одним из немногих голливудских лиц, кто все же доехал до прохладной столицы Германии, но в одежде предпочла, как и большинство собравшихся, черный цвет.

Приталенное платье с задрапированной юбкой и «волнистым» воротником позволило вполне успешно скрыть некоторые недостатки фигуры 60-летней Макдауэлл, которая сейчас отошла от съемок и увлекается тем, что публикует советы по омоложению в своих книгах.

Тони Гаррн

Супермодель и участница показов Victoria's Secret Тони Гаррн для Берлинале выбрала черный. Фасон — достаточно прост и подходит классическому дресс-коду подобных красных дорожек, а с ростом 181 см демонстрировать возможности телосложения попросту необходимо. Без зазрения совести можно заключить, что ни одна другая женщина на мероприятии не могла бы себе позволить подобный покрой из-за практически невесомой ткани, которая должна сидеть либо идеально, либо никак.