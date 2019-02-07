«Мощное оружие»: Серена Уильямс прикроет Меган Маркл

Теннисистка Серена Уильямс планирует помочь Меган Маркл справиться с троллями в интернете, которые в последнее время особенно активно атакуют будущую мать первенца принца Гарри. Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская рассчитывает на помощь пиар-службы знаменитой спортсменки: 37-летняя Серена Уильямс предложила Кенсингтонскому дворцу услуги своей команды, после того, как обнаружила, как много негативных комментариев получает Меган Маркл в свой адрес.

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Серена Уильямс – давняя подруга Меган Маркл, две знаменитости знакомы еще с 2010 года. Как сообщил источник The Sun, женщин связывает близкая дружба, именно поэтому теннисистка предложила герцогине «свою команду».

«Меган до сих пор адаптируется к тому, как принято решать проблемы в королевской семье, — сообщил источник. – Она очень привыкла к жесткой пиар-машине Голливуда».

По словам инсайдера, Меган действительно подвергается жестокой травле в соцсетях. Это, а еще тот факт, что люди бесконечно обсуждают ее отношения с Кейт Миддлтон, и навело Серену Уильямс на мысль, что ее подруге нужно «мощное оружие» в виде ее пиар-службы, которое поможет расставить все по своим местам и разобраться с критиками, сплетниками и троллями.

Меган Маркл и Серена Уильямс познакомились в 2010 году во Флориде на Супербоуле – точнее, на вечеринке по случаю игры. Эта встреча стала началом их прекрасной дружбы – сейчас обе женщины говорят о том, что поддерживают друг друга в трудные минуты. В 2014 году они вместе приняли участие в звездной игре в американский футбол на пляже, прошедшей по случаю Супербоула. Играли они, разумеется, в одной команде.

Когда в 2016 году всему миру стало известно, что принц Гарри действительно встречается со звездой сериала «Форс-мажоры», пресса будто взорвалась – актрису атаковали журналисты и папарацци. В тот момент Меган Маркл обратилась за советом к Серене Уильямс в надежде понять, как справиться с возросшим вниманием.

«Я сказала ей: «Будь той, кто ты есть, Меган. Ты не сможешь спрятаться»», — рассказала теннисистка в интервью Vanity Fair в 2017 году.

В 2018 году Серена Уильямс была среди звездных гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл – на торжество она приехала вместе с мужем Алексисом Оганяном.

Наблюдатели отметили великолепное нежно-розовое платье с запахом Versace, который выбрала теннисистка для этого мероприятия.

Интерес к моде разделяют обе женщины. В 2018 году Серена Уильямс даже запустила свою линию одежды, в которую вошли предметы гардероба в спортивном стиле и стиле кэжуал. Дружба с Меган Маркл помогла сделать нарядам от Серены Уильямс бесплатную рекламу: во время 16-дневного тура по Австралии осенью 2018-го герцогиня Сассекская надела в один из дней жакет из модной линии подруги, о чем рассказали все таблоиды и модные журналы, тщательно следящие за костюмами Меган Маркл.

Поддержку подруги Серена Уильямс наверняка чувствовала и во время матча Уимблдонского турнира в июле 2018 года, который Меган Маркл смотрела вместе с Кейт Миддлтон из королевской ложи стадиона. Увы, присутствие подруги на трибуне теннисистке не помогло – в том финальном матче турнира она проиграла немецкой теннисистке Анжелике Кербер.

Несколькими месяцами позже стало известно, что Меган Маркл работает над книгой «Вместе: кулинарная книга нашей общины», в которую вошли рецепты женщин, пострадавших от пожара в башне Гренфелл в Лондоне. Тогда Серена Уильямс выступила с публичным одобрением идеи такой благотворительной акции.

«Я начала звать тебя Меган (и до сих пор это делаю), но, дорогая герцогиня Сассекская, твой первый проект «Вместе» — это книга, которая собирает представительниц всех культур, — написала теннисистка в твиттере. – Я не могу быть в большем в восторге от этого и больше гордиться тобой».

Теперь Серена Уильямс, гордая своей успешной подругой, с такой же силой, как на теннисном корте, бросается защищать от обидчиков свою любимую Меган.