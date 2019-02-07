«Вот это бомбиньяс»: костюм сенатора расколол Бразилию

Новый бразильский сенатор Ана Паула да Силва шокировала пользователей социальных сетей и собравшихся на церемонии принесения присяги в здании правительства страны. 44-летняя женщина появилась на мероприятии, после которого она официально вступила в должность, в брючном костюме насыщенно-красного цвета, что само по себе выделило ее из «темно-синей массы» мужчин.

Реклама

Однако наибольший резонанс вызвала верхняя часть наряда.

Под пиджаком, который да Силва в какой-то момент сняла, оказался топик на тонких бретелях, практически обнаживший ее грудь и спину. Мнения наблюдателей разделились — одни радовались, что в правительстве появится столь смелая и привлекательная женщина, другие же сочли образ чересчур фривольным.

Бразильские СМИ, транслировавшие церемонию, уже выбрали сторону — корреспонденты местных телеканалов отругали Ану Паулу да Силва за слишком вызывающий вид, но, судя по фотографиям, сделанным в зале для заседаний, довольно молодой политический деятель сама прекрасно знала какой эффект производит на окружающих. Свое мнение сенатор высказала позже, когда заявила, что предмет ее гардероба служит исключительно феминистической цели — напомнить представителям мужского пола о женской свободе выбора.

После резкой реакции со стороны прессы женщина сделала официальное заявление в своем инстаграме. Она опубликовала фотографию в спорном костюме и прямо поверх нее написала список своих достижений на общественной службе. Подпись гласила: «Это немного информации из моей истории, для тех, кто меня не знает…

Я люблю наряжаться, что, в свою очередь, не имеет ничего общего с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни, потому что теперь я стала депутатом».

Ранее Ана Паула да Силва была мэром муниципалитета Бомбиньяс в штате Санта-Катарина. На выборах, которые прошли 7 октября 2018 года, она была избрана представителем штата в парламенте 19-го созыва от Демократической рабочей партии.

Пользователи сети высказали свое мнение относительно модного выбора нового сенатора Бразилии на портале Reddit. Один из них заявил, что на одежду политиков нужно обращать внимание в последнюю очередь и рассказал о достижениях да Силвы на предыдущем посту. Он отметил: «Раньше она (Ана Паула — «Газета.Ru») была мэром очень маленького города в Бразилии. Однажды она заняла третье место в списке лучших глав городских администраций в стране и дважды была признана лучшей в своем штате».

Штат Санта-Катарина — маленький по размеру, но важный для страны: в казну государства регион ежегодно приносит весьма существенные суммы.

Сторонники нового сенатора, следившие за ее деятельностью, подтвердили, что в городе по ее инициативе построили «огромную школу», поэтому она Ана Паула в любом случае будет восприниматься в качестве примера теми горожанами, кто сейчас получает среднее образование. Эти люди согласились между собой, что им «совершенно плевать на то, что на нее надето, если она продолжит работать в том же духе».

Кому-то, как это чаще всего и происходит в сети, было не до осуждения достижений политика и оценки ее деятельности — многие пользователи предпочли остановиться на самом очевидном варианте и написать: «Ну, «бомбиньяс» у нее точно ничего».

Также интернет-тролли, упражнявшиеся в остроумии, отметили, что название города Бомбиньяс стало считаться сленгом, обозначающим женскую грудь, только после того, как да Силва стала мэром.

Большинство не нашло ничего предосудительного в одежде политика и заметило, что внешняя привлекательность в сочетании с эффективной деятельностью могут порадовать граждан не одной страны. Некоторые откровенно соболезновали участи политиков, которые не могут «вести себя как нормальные люди» и «не скрывать того, чем они хотят заниматься на самом деле». Кто-то вопрошал: «Закрытые в клетки, прячущие миллионы секретов — почему все это не может быть проще?»

Помимо фото с официальных встреч и собраний, политик выкладывает в своих социальных сетях фотографии с пляжа, где она отдыхает в открытом бикини, также Ана Паула делится семейными снимками, множеством селфи и фото, на которых она демонстрирует ноги, руки, грудь и все остальные части тела, которыми обладают обычные люди.

И все же вопросы дресс-кода в вопросе «униформы» политических деятелей играют не последнюю роль. В прошлом году премьер-министр Японии Синдзо Абэ подвергся критике со стороны феминисток, потому что некоторые из членов его правительства настоятельно попросили Сатсуки Катаяму, единственную женщину в коллективе, переодеться перед торжественной церемонией принятия присяги в присутствии императора Акихито. Катаяма была вынуждена ехать в один из торговых центров Токио вместе со своим секретарем, чтобы быстро подобрать то, что смотрелось бы более уместно.