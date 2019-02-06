Конец неудачам: Дженнифер Лоуренс нашла жениха

Известная актриса и обладательница премии «Оскар» помолвлена. Избранником Дженнифер Лоуренс стал директор арт-галереи Кук Марони. Представитель актрисы уже подтвердил информацию официально.

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Как сообщает Page Six, 28-летнюю актрису заметили в престижном французском ресторане Raoul's в Нью-Йорке с «огромным кольцом» на пальце. По словам очевидцев, Лоуренс и ее 34-летний возлюбленный что-то праздновали.

«Это был гигантский камень. Похоже, они что-то отмечали, и люди вокруг говорили об этом», — сообщил источник People. «Кольцо было очень заметным. Лоуренс и Марони сидели в углу. На ней было симпатичное черное платье в белый горошек», — добавил он. Свидетелям показалось, что предложение руки и сердца актриса получила именно в этот субботний вечер за ужином в ресторане.

Несколькими днями ранее пара была замечена на другом свидании в Уэст-Виллидж незадолго до того, как грянули сильные морозы: Лоуренс утеплилась и надела зеленую шапку в тон клетчатым брюкам.

О том, что Лоуренс и Марони начали встречаться, стало известно в июне прошлого года. С тех пор они не скрывают свои отношения и не уходят от встреч на публике. В конце июня пару сфотографировали за романтическим ужином при свечах в Нью-Йорке. Если верить слухам, отношения между влюбленными завязались в мае — то есть всего лишь чуть больше, чем полгода назад.

«Она улыбалась так, будто бы я никогда не видел ее с другими мужчинами», — рассказал очевидец, добавив, что между парой «отличная химия» и они весь вечер «держались за руки и смеялись».

После свидания их вместе видели в Париже, а затем они отправились в Рим. Все очевидцы описывают Лоуренс и Марони как счастливую пару.

В сентябре Дженнифер Лоуренс появилась в сопровождении Кука Марони на нью-йоркском кинофестивале. Они пришли на премьеру фильма «Фаворит», в котором снимались ее бывший бойфренд Николас Холт и одна из ее лучших подруг Эмма Стоун. Также на премьеру пришел другой бывший молодой человек актрисы — режиссер Даррен Аронофски.

Замечание одного из очевидцев про «других мужчин» весьма удачное, поскольку у Лоуренс была довольно бурная личная жизнь. С 2011 года она встречалась с актером Николасом Холтом, с которым познакомилась на съемках фильма «Люди Икс: Первый класс». Они провели вместе два года, расстались и снова сошлись. Но на этот раз их отношения длились еще меньше — всего около года. Затем актриса недолгое время встречалась с лидером группы Coldplay и бывшим мужем Гвинет Пэлтроу Крисом Мартином. После выхода фильма «Мой парень — псих» начали ходить слухи о ее романе с Брэдли Купером, а после первой части «Голодных игр» — с Лиамом Хемсвортом.

В октябре 2016 года стало известно о новом романе актрисы. Ее избранником оказался 47-летний режиссер Даррен Аронофски: он почти на два десятка лет старше Лоуренс.

Союз актрисы и режиссера был вдвойне неожиданным, учитывая что Аронофски с 2001 года встречался с актрисой Рэйчел Вайс — они сыграли свадьбу и вместе воспитывали сына, однако когда мальчику исполнилось четыре года, пара объявила о расставании.

Сама Лоуренс в декабре 2015-го в интервью американскому Vogue пожаловалась на вечные проблемы и неудачи в личной жизни. Она утверждала, что у нее не получается выстроить правильные отношения с мужчинами. В своих неудачах она обвинила именно мужчин: «Никто даже не приглашает меня на свидания. Каждую субботнюю ночь я провожу в одиночестве. Парни относятся ко мне предвзято, и я знаю, откуда ноги растут: они хотят доминировать, но это все ранит мои чувства», — пожаловалась одна из самых сексуальных и известных актрис Голливуда.

«Если я встречу того, с кем захочу провести остаток жизни и кого увижу отцом своих детей, то очень постараюсь его не упустить», — призналась Лоуренс. Сейчас Дженнифер и Кук выглядят настолько счастливыми вместе, что вряд ли актриса все еще считает свою личную жизнь неудачной.