Слепота, глухота, смерть: к чему приводят пластические операции

Певица Елена Демидова практически лишилась слуха после неудачной пластической операции. Решившись на подтяжку лица в одной из столичных клиник, расположенных в самом центре Москвы, которую делал хирург, кандидат медицинских наук, она не подозревала, что после процедуры ей придется потратить на лечение около 650 тыс. рублей.

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Как сообщил телеграм-канал Mash, летом 2017 года во время процедуры по подтяжке лица она услышала хлопок, однако из-за анестезии не почувствовала ничего. Однако когда анестезия «отошла», она ощутила боль, которая не проходила в течение четырех месяцев — как выяснилось, врач проколол ей подъязычный нерв и слюнные железы. Кроме того, артистка начала терять слух.

Полную потерю слуха предотвратила другая операция, однако Елена Демидова до сих пор проходит реабилитацию у невропатолога.

Совсем недавно, 29 января, пациентка клиники пластической хирургии в Москве ослепла после введения филера. Девушка хотела сделать ринопластику — изменить форму носа, — однако после введения инъекции зрение стало падать. В итоге у девушки видит один глаз, причем всего на 15%. «Хочется прежнюю свою жизнь вести, нормальную, потому что у меня как бы работа, ребенок, я за рулем ездила и сейчас ну как бы. И сейчас у меня, к сожалению, этого всего лишена», — сказала девушка телеканалу РЕН ТВ.

В декабре 2018 года 37-летняя жительница Москвы также потеряла зрение — и тоже из-за косметологической процедуры, проведенной в частной клинике. После того как ей ввели препарат для коррекции дефектов, женщина пожаловалась, что не видит правым глазом. Девушку увезли в больницу на «скорой» — там выяснилось, что у нее произошла закупорка глазной артерии, из-за чего глаз перестал видеть.

В мае 2018 года подобная история произошла в Хабаровске — женщина полностью ослепла на один глаз, и тоже по причине пластической операции. Как сообщали местные СМИ, у клиники, в которую она обратилась, не было соответствующей лицензии.

Ошибка врача или некачественный препарат нередко приводят к увечью или даже смерти пациента. В России все чаще отмечаются случаи, когда хирургическое вмешательство, направленное на коррекцию внешности, заканчивается летальным исходом..

Так, 1 августа 2018 года на официальном сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР появилась информация о том, что пациентка клиники пластической хирургии в Хабаровске скончалась после перенесенной операции.

Как сообщили в СК, хирурги в одной из городских больниц сделали женщине коррекцию груди, после чего она уже не смогла оправиться. После операции состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, вследствие чего пациентка была переведена в отделение реанимации. Спустя три дня никаких улучшений не последовало, и женщина скончалась.

По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело (по 2 части 109 статьи УК РФ) с формулировкой «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

23 мая 2018 года стало известно, что жительница Уфы скончалась спустя несколько дней после пластической операции. В управлении СК РФ сообщили, что инцидент произошел еще в середине февраля. В одной из частных клиник Уфы 33-летней женщине сделали пластическую операцию. После выписки из больницы ее самочувствие ухудшилось, а спустя несколько дней пациентка скончалась у себя дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

«Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе явилась ли пластическая операция причиной гибели женщины. Необходимая документация из клиники изъята, допрошены руководство и медицинский персонал», — отметили в региональном управлении СК.

26 апреля 2018 года в Москве скончалась 29-летняя женщина, приехавшая из Кабардино-Балкарии, чтобы сделать операцию по исправлению формы носа: в НИИ имени Склифософского ее доставили из другой клиники, где ей пытались сделать повторную риносептопластику, то есть устранить искривление носовой перегородки.

В ходе процедуры у пациентки диагностировали атипичный гемолитико-уремический синдром — редкое заболевание, из-за которого в мелких кровеносных сосудах образуются тромбы, что приводит к поражению органов, которые они снабжают кровью.

По факту смерти пациентки СК России возбудил уголовное дело.

Незадолго до этого трагического случая в столице умерла 32-летняя пациентка частной клинике — мама двоих детей не пришла в себя от наркоза после операции по увеличению груди. Как рассказала мать погибшей телеканалу «360», медицинских противопоказаний для операции у женщины не было. Следственный комитет России в связи с трагедией возбудил уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека».