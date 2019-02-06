Упала с трона: супермодель 80-х живет на улице

Настасья Урбано, успешная модель 80-х годов, которая снималась для Vogue и в разгар своей карьеры зарабатывала миллион долларов в год, осталась без дома и уже долгое время бродит по улицам Барселоны в одиночестве. Это обнаружило издание Daily Mail.

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57-летняя Настасья Урбано когда-то принимала участие в модных кампаниях вместе супермоделью Линдой Евангелистой, обедала с Джеком Николсоном и Энди Уорхолом и была частью светского общества 80-х. Карьера испанской модели пошла в гору, когда в возрасте 20 лет она попала на обложку европейского Vogue и переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с известным агентством Ford Models.

Вскоре она стала невероятно популярна как в Америке, так и в Европе — многие помнят Настасью Урбано благодаря в рекламной кампании Yves Saint Lauren, когда в 80-х она стала лицом легендарного парфюма Opium.

О своей жизни она рассказывала: «Я дружила со всеми журналами, меня все любили. Мне платили миллион долларов в год, за который набиралось только дней 20 работы. И так продолжалось три или четыре года».

«Однажды я ужинала с Джеком Николсоном, на следующий день с Энди Уорхолом или даже Романом Полански. Я была на вечеринках с Мелани Гриффит, Доном Джонсоном, Саймоном и Гарфанкелем. Я собиралась пойти на свадьбу Мадонны и Шона Пенна, потому что на нее пригласили Дэвида Кита. На тот момент я была его девушкой, но в день свадьбы у нас было похмелье и мы не могли встать. У меня было все, я жила как королева», — вспоминала модель.

Однако, как признается Настасья, ее жизнь изменилась после того, как она встретила мужчину, ставшего ее мужем и отцом ее детей. Урбано кормила свою семью самостоятельно до тех пор, пока ее супруг не «оставил ее без одежды».

«Единственное, что было хорошо в этих отношениях — мои дети, все остальное было ужасно. Он платил за все моими деньгами. Всего через два дня после того, как мы с ним познакомились, он захотел, чтобы я купила ему BMW, и я, как дура, подписала чек. Я была влюблена…», — рассказала Урбано.

Теперь бывшая модель, не потерявшая былую привлекательность, но оставшаяся без средств к существованию, скитается по улице и страдает от депрессии. С тех пор, как муж потратил все ее деньги, ее то и дело выселяли из квартир и домов, потому что ей было нечем платить. Ей приходится чередовать сон на диванах в гостиных друзей с фойе банков, где автоматические двери дают клиентам круглосуточный доступ к банкоматам.

«Я хочу жить, а не просто выживать. Я устала выживать и просить денег. Люди, окружавшие меня, ушли. Все ушли. И я не удивлена. Я хочу, чтобы мои дети видели меня в хорошем свете. Я хочу выздороветь как личность и привести себя в порядок, чтобы они могли мной гордиться», — говорит бывшая модель.

Узнав о ее нынешнем бедственном положении, несколько бывших коллег Настасьи Урбано решили сделать все возможное, чтобы помочь ей снова встать на ноги.

Теперь многие готовы оказать Настасье материальную помощь, найти ночлег и даже новую работу.

Бывшая модель Рут Шулер сказала: «Это повергло меня в шок. Никто такого не ожидал. Мы [Шулер и коллеги] были на уровне принцессы, но она, она была на уровне богини. Я помню ее как замкнутого человека, очень красивого и очень щедрого по отношению к другим. Мы привлекаем все больше людей. Прежде всего, чтобы поговорить с ней, узнать, как она и что ей нужно».

А другая бывшая модель Эрнандо Эррера, считает, что у Урбано «есть много вещей, которые можно подарить миру моды».

«Она могла бы делать много вещей не только как модель, но и как спикер или ведущая на конференциях, модных шоу и других мероприятиях», — говорит Эррера. Также бывшая манекенщица предложила свою помощь в подготовке Настатьи Урбано к возвращению в мир моды:

«Я готова всему научить ее и поговорить с фотографами и агентствами, чтобы она снова смогла работать», — заявила Эрнандо Эррера.