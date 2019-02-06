Потерянный Виндзор: у принца Чарльза обнаружился бастард

У принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз есть внебрачный сын. По крайней мере, так утверждает австралиец по имени Саймон Доранте-Дэй. 52-летний житель Квинсленда считает, что его матерью была Камилла Паркер-Боулз (в тот момент — еще Шэн), которой в год его рождения было 18 лет, а отцом— соответственно, принц Чарльз, ему тогда было 17.

Саймон Доранте-Дэй действительно родился в Великобритании — в городке Госпорт неподалеку от Портсмута в апреле 1966 года. Когда мальчику было полтора года, его усыновила пара пожилых англичан. Сейчас он утверждает, что его настоящими родителями были принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская.

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Убежденность 52-летнего жителя австралийского Квинсленда основывается на его, как он считает, чрезвычайном сходстве с членами британской королевской семьи: Саймон Доранте-Дэй даже завел специальную страницу в фейсбуке, на которой сообщает всем желающим новую информацию, якобы подтверждающую, что в его жилах течет кровь Виндзоров. Ему также кажется, что он похож на Камиллу Паркер-Боулз. В подтверждение этому он опубликовал фотографию себя в молодости, к которой сделал следующую подпись: «Качественный снимок — нельзя не заметить прическу, как у Камиллы». В других постах он доказывает свое сходство с молодым принцем Чарльзом, в то время как другие люди указывают на то, что структура костей у него — как у королевы Елизаветы II.

В недавнем интервью порталу New Idea, известному источнику разнообразных слухов и сплетен, Саймон Доранте-Дэй поведал, что принцесса Диана якобы знала о его существовании и незадолго до своей гибели намеревалась сделать эту информацию достоянием общественности. «Тогда было много слухов вокруг королевской семьи, и мое рождение было одним из них, — сообщил он. — Я думаю, Диана тогда посвящала себя поискам ответов на вопросы, касающиеся ее жизни, в какой момент в ней что-то пошло не так, и она планировала сделать это публично».

Саймон Доранте-Дэй, отец девятерых детей, основывается не только на внешнем сходстве. По его словам, его приемные родители когда-то были сотрудниками королевского двора, обслуживая Елизавету II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского — и они были уверены, что биологическими матерью и отцом мальчика были именно принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. «[Моя бабушка] не просто намекала на это, она говорила мне это прямо», — сказал Саймон в интервью New Idea.

У жителя Квинсленда есть поддержка в соцсетях. «В 1981 году я работала в парикмахерской в Уэйбридже в Суррее, — пишет ему пользовательница по имени Эйлин Томпсон Томпсон. — У меня была клиентка Одетт Сансом, она была лучшей подругой королевы-матери. Она рассказывала мне, что Чарльзу говорили найти кого-нибудь и жениться, поскольку вот-вот должна была выплыть на свет информация, что один из сыновей Камиллы на самом деле его. Интересно, может быть, это вы!»

В ответ на это Саймон Доранте-Дэй пишет: «Спасибо, Эйлин! Моя приемная мать была парикмахером, я всю юность провел, подметая волосы и слушая подобные разговоры. Это всегда хороший источник информации».

Саймон Доранте-Дэй утверждает, что информацию о своем предполагаемом родстве с принцем Чарльзом разослал в британскую прессу еще 15 лет назад, но писать о нем начали только сейчас.

В этой истории есть одна несостыковка, на которую почему-то не обращает внимания Саймон Доранте-Дэй: принц Чарльз и Камилла Шэн познакомились в 1971 году, когда старшему сыну Елизаветы II было 22 года, а начали встречаться в 1972-м. Уже в 1973 году Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза.

В чем была права бывшая сотрудница парикмахерской в Суррее, оставившая комментарий под одним из постов «сына Чарльза и Камиллы», так это в том, что принц Чарльз женился на Диане Спенсер именно в 1981-м. Кстати, относительно принцессы Дианы тоже ходят схожие слухи: британцы до сих пор пытаются подобрать настоящего отца принцу Гарри, выбирая из окружения Леди Ди самых статных и рыжеволосых. Королевский дворец воздерживается от комментариев. Наличие внебрачного сына у принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз пресс-служба их официальной резиденции Кларенс-хауза также не комментирует.