«Говорит шепотом»: Юдашкин теряет голос из-за рака

В отечественных СМИ появились сообщения о том, что модельер Валентин Юдашкин практически не может говорить вследствие непростого реабилитационного периода после тяжелой болезни. На прошлой неделе культовый российский дизайнер представил коллекцию, вдохновленную поездкой в Иерусалим.

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Журналисты, которые были приглашены на презентацию дизайнерских кип и бокалов для кидуша (иудейского религиозного обряда, который традиционно проводят в шаббат перед завтраком и ужином), заметили, что дизайнер практически не контактировал с приглашенными, а за ходом мероприятия следила его супруга Марина.

По словам источников, Юдашкин выглядел приветливо, но даже непродолжительные беседы доставляли ему ощутимый дискомфорт — модельер говорил практически шепотом.

О том, что проблемы со здоровьем не позволяют кутюрье разговаривать, можно было догадаться еще из его социальных сетей, когда 24 января прошлого года Валентин Юдашкин опубликовал в своем инстаграме видео-приглашение на презентацию новой коллекции. Даже с микрофоном-петличкой долго говорить на одной громкости получалось неважно.

Большинство людей, видевших его в последнее время, отмечают, что в глаза бросается сильная худоба, делающая его скорее похожим на «подростка», чем на взрослого мужчину. Несмотря на то, что спекуляции вокруг его состояния не утихают еще с 2016-ого, достаточно активный в социальных сетях Юдашкин предпочитает не распространяться на эту тему — чаще он выкладывает фотографии своего бутика, семейные снимки и видео с цветами.

В 2016-ом стало известно, что Юдашкину сделали операцию на почке, из-за которой ему пришлось временно передать руководство собственным брендом дочери Галине — девушка следила за ходом парижской Недели высокой моды, в рамках которой его Дом моды демонстрирует новые модели уже несколько лет. Но о том, что заболевание куда серьезнее, чем предполагалось, стало известно позже.

Официальное подтверждение прозвучало от кутюрье только в следующем году в эфире государственного телеканала. Создатель бренда Valentin Yudashkin сообщил, что он руководил делами дома из больницы, пока его сотрудники оставались в неведении. Родственников Юдашкин убедительно просил «не распространяться» об онкологии.

Осенью 2018 года новую коллекцию одежды haute couture в Париже выздоровевший Юдашкин представлял уже самостоятельно.

В июле Иосиф Кобзон дал интервью, в ходе которого он затронул тему болезни звездного дизайнера. Ныне покойный певец отметил, что на внешности Юдашкина рак практически не отразился, и в качестве примера привел «прекрасную шевелюру» 55-летнего кутюрье. Однако, по словам Кобзона, тяжелую стадию онкологии можно было предотвратить в случае, если бы дизайнер уделял собственному здоровью больше внимания: «Если бы Валентин и его жена пораньше обратились, вот, например, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого». Тогда народный артист даже пожурил знакомого, сказав «А нам все время некогда!»

Однако вскоре после летнего отпуска в Израиле, куда дизайнер поехал в компании жены, дочери и зятя, в СМИ заговорили о ремиссии. Причиной тому стал небольшой диалог Галины Юдашкиной с одним из ее подписчиков в инстаграме, который прокомментировал одну из ее фотографий вопросом относительно здоровья ее отца: «Прочитала, что ваш папа болеет онкологией». В ответ на это 29-летняя дочь Юдашкина написала: «Уже все хорошо».

В том же интервью 80-летний Кобзон рассказал, что равнодушное отношение к своему самочувствию стоило Юдашкину почки, части легкого и полной чистки желудка — скорее всего, врачи решили удалить части органов, пораженные метастазами.