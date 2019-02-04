Жизнь после Арианы: почему Пит Дэвидсон встречается с Кейт Бекинсейл

Последние несколько недель были непростыми для поклонников пары Пита Дэвидсона и Арианы Гранде — актер шоу Saturday Night Live расстался с певицей в октябре 2018-го года, а теперь появляется на публике в компании женщины старше него на 20 лет. Источники из окружения британской актрисы Кейт Бекинсейл рассказали о том, что в 25-летнем комике привлекло 45-летнюю звезду киносаги «Другой мир». Инсайдеры, близкие к новой голливудской паре, подтвердили, что разница в возрасте никак не повлияла на то, что двум людям нравится проводить время в компании друг друга.

Один из источников подчеркнул, что Пит полностью подходит Кейт: «Он ее тип. Ей нравятся молодые ребята, которые заставляют ее смеяться».

В последний раз знаменитостей видели вместе, когда они выходили из одного из баров Лос-Анджелеса 2 февраля. После этого папарацци заметили, как Бекинсейл направлялась в гостиницу Дэвидсона после его стендапа.

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Хорошее настроение точно не помешало бы 45-летней актрисе, которой пришлось провести прошлые выходные в больнице. В своем инстаграме Бекинсейл сообщила подписчикам, что у нее произошел разрыв кисты в яичнике. Кейт сфотографировала себя в больничной палате с кислородной трубкой в носу и размазанной тушью, подписав изображение: «Оказывается, разрыв кисты яичника очень болезненный, а морфин заставляет меня плакать. Очень благодарна всем, кто присматривал за мной».

В комментариях слова поддержки актрисе выразили актриса и комик Сара Сильверман, актриса Айла Фишер и певица Натали Имбрулья. Вскоре после выписки Бекинсейл снова увидели в компании Дэвидсона.

Слухи о том, что британская актриса и американец встречаются, впервые появились 6 января после их совместного выхода с вечеринки журнала InStyle в честь церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Таблоиды сразу предположили, что таким образом Дэвидсон пытается пережить тяжелое расставание с 25-летней исполнительницей Арианой Гранде, которая посвятила бывшему молодому человеку песню из своего нового альбома.

Те, кто был на мероприятии в тот вечер, рассказали порталу US Weekly, что Кейт «повсюду ходила за ним» и ждала, пока он поговорит со своими знакомыми, чтобы возобновить диалог. К тому же, сообщили источники, люди подходили к актрисе, «а она не хотела говорить ни с кем, кроме него».

Примерно в то же время звезда поделилась в социальных сетях фотографией своей матери.

Один из ее подписчиков предпочел проигнорировать трогательный снимок и просто написал: «Боже, Кейт. Только не Пит Дэвидсон». Тогда актриса отшутилась словами: «Нет, это моя мать. Легко ошибиться».

Все это время сам комик молчал. Возможность высказаться появилась случайно, когда во время его стендап-выступления перед живой аудиторией 12 января фанат из зала выкрикнул имя новой предполагаемой пассии. Инсайдеры передали реакцию экс-жениха Арианы Гранде — по их словам, он «застенчиво улыбнулся» и просто сказал «да», но развивать тему не стал.

Рождественские каникулы Кейт Бэкинсейл провела вместе с семьей — бывшим партнером Майклом Шином и их общей дочерью Лили. В 2016-ом году, после 11 лет брака, актриса развелась с режиссером Леном Уайзманом, который снимал все части «Другого мира». Тогда знакомые пары рассказали прессе, что супруги расстались еще несколько месяцев назад, в 2015-ом: «Они пытались работать над отношениями, но, в конце концов, не смогли перестать ссориться». Пока Бекинсейл снималась в пятой части «семейной» франшизы в Праге, Уайзмана сфотографировали в компании модели Си Джей Франко в Лос-Анджелесе.

Если верить другим источникам, Кейт ждала окончания съемок картины, чтобы обсудить возможный развод или примирение с мужем, но скандал, разразившийся после публикации фотографий кинорежиссера с любовницей, свел все возможные решения их проблемы на нет.

История довольно трагичного, пусть и кратковременного, романа Пита Дэвидсона и Арианы Гранде захватила социальные сети осенью 2018-го года. Тогда близкие молодых людей сообщили порталу TMZ: Ариана осознала, что не может просто выйти замуж за Пита так быстро после смерти экс-возлюбленного Мака Миллера от передозировки наркотиками. Как заявили в СМИ, Гранде было «невероятно трудно продолжать жить дальше, как будто ничего не произошло». Поэтому помолвку пришлось срочно отменить, а в ноябре 2018-го года вышел трек, в котором певица сказала «Спасибо, следующий» всем своим бывшим.