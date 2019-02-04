«Япония должна извиниться»: Корея хоронит «голос народа»

В возрасте 92 лет скончалась южнокорейская активистка Ким Бок Дон, которая многие годы выступала в защиту прав женщин. Об этом сообщает канал BBC.

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Ее гроб пронесли мимо японского посольства в столице Южной Кореи. «Япония должна извиниться», скандировали одни ее последователи, в то время как другие тихо плакали. Это была не просто похоронная процессия, а последний акт протеста Ким против страны, которая лишила ее нормальной жизни.

Ким была одной из тысяч так называемых «женщин для утех», которых японская армия насильно на долгие годы превратила в секс-рабынь. Бок Дон умерла, так и не получив желанных извинений, как и тысячи ее сестер по несчастью, которые вечно будут злиться на Японию за покалеченную жизнь.

«Я родилась женщиной, но как женщина не жила никогда», — говорила Бок Дон.

Ким Бок Дон понадобилось почти 40 лет, чтобы найти в себе силы рассказать свою историю. Ей было всего 14, когда японские солдаты прибыли в дом ее семьи в Янсане, Южный Кёнсан. Они сказали, что девочка нужна для работы на фабрике и угрожали ее семье в случае неповиновения. Но Ким так и не попала на фабрику. Вместо этого девочка оказалась на одной из сотен «станций комфорта», созданных японской имперской армией на территории, которую она захватила.

Reuters Президент Южной Кореи Мун Джэин прощается с правозащитницей Ким Бок-дон

Под изящным названием «станции комфорта» на самом деле скрывались обычные бордели, в которых около 200 тыс. девушек и женщин были вынуждены работать в качестве секс-рабынь. Ким, которая должна была еще учиться в школе, оказалась среди них. Ее юный возраст не остался незамеченным по прибытии на «станцию».

«Когда они узнали, что мне было всего 14, они зашептались между собой, говоря: «Разве она не слишком молода?», — рассказала она в интервью каналу видеохостинга Asian Boss в октябре прошлого года.

Видимо, это было несущественной проблемой. Ее все равно отправили на «работу».

«В первый раз меня затащили в одну из комнат и избили, так что я должна была подчиниться», — вспоминала активистка. По словам женщины, простыни были испачканы ее кровью. Чтобы было не так тяжело, Ким пришлось воспользоваться деньгами, которые мать дала ей в дорогу. Она и двое других девушек убедили уборщицу купить им бутылку крепчайшего алкоголя, который только можно было найти. Они пили, пока не потеряли сознание.

Когда Ким очнулась, она решила: во что бы то ни стало дожить до того дня, когда сможет рассказать историю.

Японская армия придумала «станции комфорта» еще в начале 1930-х годов. Предполагалось, что на них будут работать профессиональные проститутки, однако по мере роста вооруженных сил Японии спрос увеличивался, и случайных девушек начали забирать в секс-рабство.

Ким Бок-дон вспоминала, как клиенты выстраивались на улице, ожидая своей очереди.

Особенно ужасно было в выходные: по субботам она работала шесть часов, по воскресеньям — все девять. Иногда она обслуживала почти 50 мужчин в день, иногда сбивалась со счету. Когда ее «смена» заканчивалась, она едва могла вставать и ходить. Ким перевозили со станции на станцию, а в 1945 году, когда японцы начали распускать бордели, она оказалась в Сингапуре.

В 1947 году Ким вернули домой. Она не знала, как долго ее не было. Не знала, как найти слова, чтобы объяснить, что с ней произошло.

«Как я могла рассказать о тех вещах, которые были непостижимы для меня самой?», — вопрошала Бок-дон, с чем соглашались другие пострадавшие в рабстве девушки.

«Ее история по возвращении в Корею является действительно хорошим объяснением двойной виктимизации тех, кто пережил подобное», — отмечает профессор истории университета Коннектикута Алексис Дадден. По его словам, в том обществе не было места для женщин, которые готовы рассказывать такие истории публично.

Спустя несколько лет Ким наконец обрела голос. Мать девушки мечтала, чтобы ее дочь вышла замуж, но Ким не могла воплотить ее желание. Она почувствовала, что должна объяснить, почему этого никогда не случится.

Ее мать, узнав о произошедшем, вскоре умерла от сердечного приступа. Ким всю жизнь считала, что именно боль от тайны о прошлом активистки убила ее мать.

Она переехала в Пусан, где начала новую жизнь и стала управлять успешным рыбным рестораном. Ким Бок Дон понадобились десятилетия, чтобы заговорить о своем ужасном прошлом снова. В марте 1992 года она решила, что миру пора узнать ее историю.

«Она вышла вперед, чтобы рассказать свою правду. Именно тогда она оставила свой след на странице истории», — говорит профессор Дадден.

Заговорив о своем прошлом, она поддержала не только южнокорейских девушек. К ее идеям присоединились выжившие после испытания секс-рабством со всего мира, включая женщин из Вьетнама, которые пострадали от южнокорейских солдат во время войны в США.

«Пережившие сексуальное насилие в конфликте Демократической Республики Конго и Уганды называют Ким Бок Дон «нашим героем», «нашей мамой» и «нашей надеждой»», — заявляет представитель корейского Совета справедливости и проблемах военного сексуального рабства в Японии.

AP

В 2014 году Бок-дон основала Фонд поддержки для других жертв сексуального рабства. Активистка не просто рассказала свою историю, а посвятила всю жизнь помощи таким, как она. В 2015 году Ким на собственные деньги организовала стипендию для детей из регионах, где проходят военные конфликты. Она до конца жизни жалела о том, что не смогла получить должного образования из-за сложившихся обстоятельств.

Несмотря на все это, Бок-дон так и не получила извинений, которые заслуживают жертвы рабства и сама Ким. Все, за что она боролась — это всего лишь признание вины, поскольку многие до сих пор склонны думать, что женщины работали на «станциях» добровольно.

В 2016 году Япония передала 1 млрд йен на финансирование жертв, однако ответ Бок-дон был таков: «Мы не примем это, даже если Япония даст 10 млрд йен.

Дело не в деньгах. Они по-прежнему говорят, что мы шли туда, потому что хотели».

С тех пор президент Южной Кореи Мун Чже Ин обещал быть внимательнее к Фонду жертв.

«Верно и достойно — так Ким жила всегда. Сначала как жертва, потом как правозащитница. Она — образец для подражания, который я уважаю больше всего на свете», — говорит ее подруга Ким Сэм, с которой согласятся все, кто когда-либо знал Ким Бок Дон.