«Скучнейший стриптиз»: Адама Левина высмеяли за Супербоул

Пользователи твиттера высмеяли солиста группы Maroon 5 Адама Левина после его выступления в перерыве Супербоула. Во время совместного выступления с рэперами Трэвисом Скоттом и Big Boi, которое мировые СМИ сразу окрестили одним из самых «безопасных» шоу за последние несколько лет, публика в Сети все же нашла, чем себя занять.

Вечером 3 февраля Левин начал исполнение своих главных хитов последних лет в спортивной кофте и пиджаке, а для двух заключительных песен остался в одной майке с довольно странным принтом.

На простой коричневой «алкоголичке» был узор из небольших квадратов, который и заставил твиттер задуматься о наличии чувства вкуса у певца и его стилистов.

Реклама

Сказать, что мнения людей разделились — не сказать ничего. Горячее обсуждение началось тот же момент, когда Левин снял кофту. Один из пользователей написал: «Тот, кто помогал Адаму Левину выбрать эту майку, должен быть уволен», другой заметил, что для него «самой большой проблемой» стал именно топ певца.

Некоторые были настроены более позитивно и спросили: «А на топе Адама можно играть в шахматы?»

Фоторепортаж: Губка Боб, Maroon 5 и самый скучный матч: как прошел Супербоул __is_photorep_included12162169: 1

Принт, который положил начало обсуждениям и обмену колкостями между фанатами и противниками судьи американского «Голоса», сравнивали с тем, который применяют при создании предметов интерьера. Кто-то сравнил предмет гардероба со своим футоном: «Верх Адама Левина похож на обивку моего дивана», но наибольшим сходством смогли похвастаться подушки и кухонные занавески.

Помимо «алкоголички», замешательство тех, кто следил за шоу, вызвали украшения американца. Один из комментаторов задался вопросом: «Что отвлекает больше? Ожерелье Адама Левина или его майка?» Однако какая именно драгоценность привлекла больше внимания аудитории, остается загадкой, потому что на исполнителе можно было насчитать не менее трех массивных цепей из желтого и белого золота, а самая толстая из них оказалась инкрустирована бриллиантами.

wow the highlight of Adam Levine's performance was definitely that his shirt looked exactly like pillows that an alarming amount of people happen to have from Target #SuperBowl pic.twitter.com/UL8WjdpJaY — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) 4 февраля 2019 г.

Единственное, что еще не сделали с нарядом музыканта остроумные пользователи, так это не завели ему собственный аккаунт в социальных сетях, но это может быть лишь вопросом времени.

В заключение 12-минутного мини-концерта Левин снял злополучную майку для исполнения хита Moves Like Jagger, что он периодически делает на концертах Maroon 5. Однако этот жест, который обычно безотказно срабатывает на целевой аудитории секс-символа, не слишком порадовал собравшихся смотреть футбол. В Сети сразу появились сообщения: «Я никогда не видел живое выступление Maroon 5 и начинаю понимать почему», а «парня, который договорился» с группой о выступлении, заочно пожалели за «неловкий день в офисе в понедельник».

Само шоу, которого поклонники поп-музыки ежегодно ждут больше продолжения финала игры, проходило только на одной площадке в виде буквы «M».

По сравнению с шоу прошлых лет, наполненными спецэффектами, сложной хореографией с десятками танцоров и зашифрованными посланиями, выступление хедлайнера 2019-го года можно назвать по-настоящему утомительным зрелищем.

Меньше чем за сутки критики заклеймили прошедший перерыв Супербоула как «худший в истории этого мероприятия», который не смогли спасти популярные рэперы. Трюк со снятой майкой посчитали «скучнейшим стриптизом». И даже он не смог спасти шоу, не оправдавшее надежд американцев и наблюдателей во всем мире.

Адам Левин уже отреагировал на «провал» в своем инстаграме. Он даже не попытался оправдываться перед теми, кто ожидал большего, а рассказал небольшую историю подготовки и выразил благодарность всем, кто смотрел на группу в тот вечер. Левин вспоминал: «Когда мы приняли ответственность выступить на Супербоуле, я взял ручку и просто начал писать. Некоторые слова, которые пришли ко мне в тот момент, в итоге высветились с помощью дронов, летавших в зале сегодня».

Исполнитель добавил: «Мы благодарим вселенную за историческую возможность сыграть на самой большой сцене в мире. Мы благодарны нашим фанатам, осуществляющим наши мечты. И мы благодарны нашим критикам за то, что они всегда вдохновляют нас быть лучше».