Решила завязать: почему Жизель сбежала от Лео

В 2005 году в жизни Жизель Бундхен произошли значительные перемены, и в числе прочего — ко всеобщему удивлению — она рассталась с Леонардо ДиКаприо после пяти лет отношений. Супермодель и знаменитый актер начали свои «глянцевые» отношения в 2000-м году, но стремительный карьерный рост подкосил бразильянку сильнее, чем она могла представить.

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1 февраля онлайн-ресурс Porter опубликовал интервью с моделью, приуроченное к выходу ее книги «Уроки: мой путь к осознанной жизни». Там Бундхен вспоминала тяжелое для своего душевного равновесия время «успеха», когда она работала не переставая и практически жила в самолетах. Со временем у Жизель начались сильные и выматывающие панические атаки, она начала бояться практически всего — хуже всего приходилось в замкнутых пространствах.

Сейчас супермодель признается, что она слишком боялась сказать о своих проблемах кому-либо из-за того, что считала себя не в праве жаловаться, когда у людей в мире есть проблемы посерьезнее. «Поэтому я просто подавляла их, и чем больше я пыталась их сдерживать, тем сильнее они становились», — объяснила модель.

Бундхен поняла, что больше не может жить так, как делала это раньше, когда в один момент стояла на балконе своего номера и задумалась о том, чтобы спрыгнуть. Тогда и было решено завязать с жизнью на чемоданах, питанием, состоящим из кофейных напитков, сигаретами и алкоголем. Психиатр посоветовал сильнодействующие успокоительные, но модель решила не прибегать к помощи таблеток. Вместо этого было решено отказаться от сахара, кофеина и вина. Тогда же, в 2005-м, бразильская топ-модель попросила своего агента облегчить ее расписание, но с известным приверженцем не самого здорового образа жизни ДиКаприо дела обстояли куда сложнее.

Их отношения были непростыми, но она была влюблена в Лео, который не мог принести в ее изменившееся сознание ничего хорошего. Как модель написала в своей книге, она «обращала все больше внимания на вещи, на которые раньше предпочитала не смотреть». Бундхен вспоминала: «Была ли я одинока в стремлении понять что происходит внутри меня, пока он оставался таким же? В конце, к сожалению, ответом стало «да».

Их расставание нанесло серьезный удар по имиджу ДиКаприо — Голливуд, несколько лет подряд признававший его одним из своих секс-символов, стал сомневаться в том, что 32-летний актер еще может привлекать женщин. Актриса Миша Бартон, которая находилась на вершине популярности в 2005-м, позже рассказывала, что ее пиар-менеджер предлагал ей завести роман со звездой «Титаника». В ответ на это Бартон спросила: «А Лео разве уже не 30 или типа того?» Удар был тяжелым, но уже в 2006-м ДиКаприо нашел в себе силы начать встречаться с другой топ-моделью, израильтянкой Бар Рафаэли.

А вот Жизель Бундхен как раз не стремилась вновь оказаться в отношениях, но с отцом своих детей познакомилась в тот же год, что и рассталась с ДиКаприо. В декабре 2005-го во время игры футбольной команды супермодели показали фото их полузащитника Тома Брейди, который в этот момент встречался с ее коллегой по цеху — американской моделью Бриджет Мойнахан.

Первоначальная реакция Жизель на одного из лучших игроков в американский футбол нашего времени была опубликована в газете Boston Herald: «Том Брейди, определенно не слишком потрепанный.

Он милый, но если у него есть девушка, он гей для меня, — рассказала бразильянка, — в мире слишком много мужчин, чтобы гоняться за тем, у кого уже есть женщина. Жизнь слишком коротка».

Сам футболист впервые услышал об этой оценке в эфире одной из радиостанций Бостона и сказал, что это «немного сурово». Уже в конце 2006 года пара наконец смогла познакомиться лично через общего знакомого. Уже в другом интервью Бундхен признала, что тогда она и влюбилась: «Я сразу поняла, когда увидела его в первый раз. Он улыбнулся и я подумала, что это самая красивая и харизматичная улыбка, которую я когда-либо видела».