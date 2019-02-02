Ближе к народу: как королева уснула в комнате прислуги

Королева Великобритании Елизавета II не имеет паспорта, ездит без водительских прав и даже может себе позволить не пристегнуться. Однако когда речь заходит о простых человеческих потребностях, она становится обычным человеком, которому нужно, например, высыпаться.

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Как стало недавно известно британским СМИ королеве Елизавете II однажды пришлось спать на диване в комнате для прислуги, потому что в своей спальне они никак не могла уснуть из-за шума.

Эта история стала известна широкой общественности после похорон одной из горничных британской королевы, скончавшейся недавно в возрасте 89 лет. Пегги Хоут скончалась в декабре прошлого года, прослужив Елизавете II почти 60 лет – она поступила на службу в королевский дворец в 1959-м, а саму королеву одевала почти 35 лет. Близкие, собравшиеся на похоронную церемонию в королевской часовне Всех святых в Виндзоре, в числе прочего, вспомнили историю, когда Пегги Хоут заставила Елизавету II посреди ночи выйти из спальни в ночной сорочке и отправиться на поиски места, где она сможет поспать.

Дело в том, что у Пегги Хоут была соперница – горничная по имени Мэй Прентис. «Пегги по-дружески соперничала с Мэй, — приводит воспоминания коллеги обеих женщин The Sun. – Они вечно конкурировали за внимание королевы и устраивали между собой перепалки». По словам рассказчика, две королевские горничные в своих сражениях держали себя в руках, но иногда переходили границы.

Однажды ночью, когда королева находилась в своей резиденции в Эдинбурге – в Холлирудхаузе – конкурентная борьба двух женщин вышла из-под контроля, из-за чего королеве пришлось искать пристанища в вестибюле для пажей, в пространстве, отведенном в резиденции для прислуги.

«Никто не верил своим глазам, когда она появилась в ночной сорочке, завернувшись в покрывало и плед. Она просто сказала: «Мне нужно немного поспать» и умостилась на диване», — рассказал сотрудник королевского двора.

Как выяснилось позже, королеве не давали спать Пегги Хоут и Мэй Прентис, громко выяснявшие отношения в соседней комнате. Вместо того, чтобы сделать им замечание, она предпочла тихонько выйти из своей спальни и отправиться в комнаты прислуги. По словам коллеги двух горничных, королева просто обожала Пегги и не могла заставить себя обрушиться на нее с критикой.

С сотрудниками королевского двора у Елизаветы II иногда действительно складываются теплые отношения. Так, в 2017 году выяснилось, что монархиня тайком выгуливает собаку корги своего лесника Билла Фенвика. Дело в том, что в 2015 году в возрасте 85 лет скончалась его супруга Нэнси Фенвик, которая присматривала за королевскими корги и содержала свою. После ее кончины Елизавета II взяла на себе обязанность выгуливать собаку.

Однако тем, кто обслуживает Елизавету II, раскрывать ее секреты все же не стоит, поскольку благосклонности королевы легко лишиться, если не проявить уважения к ее праву на частную жизнь.

В январе прошлого года стало известно, что королевский двор отказался от поставщика белья – фирмы Rigby&Peller. Дело в том, что ее владелица Джун Кентон, многие годы работавшая с дворцом, выпустила книгу «Буря в чашке 4-го размера», в которой раскрыла факты, многие годы остававшиеся в тайне.

В книге, помимо прочего, описывается обшарпанный вход в подвал Букингемского дворца, примерки с принцессой Дианой и сцена, в которой королева выступала полуодетой в компании со своими корги. Также автор рассказала, что время от времени передавала плакаты с изображением моделей в нижнем белье и купальниках для принцев Уильяма и Гарри во время их учебы в Итоне. Кроме того, она откровенно поведала о том, как выбирала шляпки королева-мать.

Букингемский дворец, разумеется, открыто не объяснял, почему было принято решение отказаться от многолетнего сотрудничества с производителем нижнего белья и корсетов. Однако британцы сделали выводы сами – они решили, что владелица фирмы Джун Кентон поплатилась за свою откровенность.