Послания на бананах: Меган Маркл удивила секс-работниц

Герцогиня Сассекская Меган написала персональные вдохновляющие послания на кожуре бананов, которые отправились работницам секс-индустрии в качестве гуманитарной помощи. Жена принца Гарри вместе с супругом посетила благотворительную организацию One25 в Бристоле, которая организует помощь женщинам, желающим перестать заниматься проституцией, а также помогает бездомным и людям с зависимостью.

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В ходе небольшой экскурсии на кухню, где расфасовывали сухие пайки, у герцогини, по словам очевидцев, появилась небольшая идея —

будущая мать попросила фломастер темного цвета и написала на самых подходящих для этого продуктах — бананах — слова поддержки.

После того, как ей принесли маркер, Меган объяснила, что идея небольшого проекта принадлежит женщине из США, которая делала надписи на кожуре в рамках программы по организации школьных обедов. Основной целью было немного поднять детям настроение, чтобы они чувствовали себя увереннее в среде, которая на первый взгляд может показаться враждебной. Бывшая мисс Маркл отметила: «Это было замечательной идеей — такой маленький жест».

После этого герцогиня, чья любовь к стремительным действиям перестроила график не одного сотрудника Кенсингтонского дворца, быстро объявила, что именно она будет заниматься изготовлением сообщений. Спорить явно никто не собирался.

Это были короткие мотивирующие фразы вроде «ты сильная», «ты храбрая» или «ты особенная», а после этих слов на каждом фрукте было нарисовано по миниатюрному «сердечку».

Сообщение от бывшей голливудской актрисы отправится к нуждающимся женщинам, которые живут на улицах, с помощью службы доставки в дополнение к пледам, контрацептивам, грелкам и небольшому запасу продуктов.

Члены королевской семьи пообщались с волонтерами, донорами и теми, кто пользуется услугами One25, а позже им показали специальный фургон, в котором и осуществляют поставки в квартал красных фонарей пять раз в неделю по вечерам.

Один из волонтеров организации заметил, что порыв Меган Маркл может сыграть с ними злую шутку, потому что когда большинство женщин узнает о том, кто именно подписал их банан, фрукт будет обречен на неприкосновенность «до тех пор пока не сгниет», потому что он «сделал бы то же самое».

Герцог и герцогиня Сассекские приехали в английский город всего на день, но за это время успели обсудить темы искусства, психологических травм и ментального здоровья в довольно искренней и доверительной манере. Представители организации настоятельно попросили супружескую пару оставить свой запланированный визит в секрете, чтобы защитить репутацию тех женщин, которые могли находиться в здании в этот момент.

Слова поддержки в тот день произносила и писала не только 37-летняя Меган — 34-летний принц Гарри посетил благотворительную секцию по боксу, которая призвана помогать ранимым молодым людям справляться со своими эмоциями. Принц встретился с группой подростков и отдельно побеседовал с 15-летним мальчиком, который перенес смерть своего отца и не смог рассказать свою историю без слез.

Младший сын принцессы Дианы, сам лишившийся матери в возрасте 12 лет, попросил оставить его наедине с подростком, чтобы утешить его.

Бокс, по словам самого Гарри, помог ему справиться с внутренними переживаниями, а мальчика принц утешил словами о том, что он был в точно такой же ситуации.

Вместо того, чтобы передвигаться по улицам Бристоля на машине в снегопад, герцоги предпочли ходить пешком, а принц, очевидно, пользовался любой возможностью спросить совета о воспитании наследников. Когда будущие родители здоровались с детьми из местного детского сада, герцог спросил у их воспитательницы: «Как вы держите их всех под контролем?»

Возможно после этого вопроса нас ждет возобновление слухов о том, что у самой популярной пары Великобритании все же будет двойня — иначе зачем брату принца Уильяма учиться заботиться о нескольких детях сразу?

В сентябре 2018 года стало известно, что Меган Маркл выпустит кулинарную книгу с рецептами женщин, чьи семьи стали жертвами пожара в лондонской Greenfell Tower в середине июня 2017 года. Кенсингтонский дворец заявил, что все средства от продажи книги под названием «Вместе: наша общественная кулинарная книга» пойдут на нужды женщин общественной кухни Hubb Community Kitchen в мусульманском культурном центре Al Manaar.