Американская весна: Фил предсказал потепление. LIVE

Ведущие сегодняшней церемонии уже готовятся отметили, что всего несколько моментов «отделяют всех нас от двух главных моментов этого дня» — момента, когда Фила достанут из его норы, и когда все присутствующие вернутся под одеяла.

И сейчас президент клуба призвал толпу громко скандировать имя Фила и трижды постучал по двери большого пня, который служит сурку норой, снимают с двери замок и наконец достать Фила вместе с большой охапкой сена. Должны заметить, зверек выглядит растерянным.