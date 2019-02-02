Американская весна: Фил предсказал потепление. LIVE

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Для большинства людей во всем мире День сурка стал ассоциироваться с событиями, которые идут будто по замкнутому кругу, из-за одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли. По сюжету, тележурналист Фил Коннорс ежегодно приезжает в Панксатони, чтобы комментировать происходящее у норы зверька, но он оказывается в некой временной петле и вынужден проживать этот день заново.
Фоторепортаж: День сурка
В начале 1880-х легенда перестала быть таковой, когда группа энтузиастов из Панксатони отправилась в лес в Сретение, чтобы найти сурка — самого распространенного в тех краях норного зверя. Первого сурка, судя по сохранившимся документам, назвали Филом, и, видимо, чтобы не путаться, все остальные «оракулы» стали наследовать его имя.
Изначально 2 февраля в США отмечали день Сретения — христианский праздник, знаменующий день, когда младенца Иисуса впервые принесли в храм. Помимо этого существовало поверье, что если в этот день на поверхность выйдет любой из впадающих в зимнюю спячку зверей, а солнце не будет светить, придется пережить еще шесть недель зимы.
Что ж, теперь все официально! Фил не увидел собственную тень, а это значит, что все собравшиеся в Пенсильвании и за ее пределами, могут спокойно возвращаться домой со знанием, что в 2019-ом году весна придет рано.
Интригу исхода сегодняшнего дня держали и метеорологи, которые прогнозировали «облачно с прояснениями», но вероятность того, что сурок своей тени не увидит, довольно высока из-за времени, которое выбрали организаторы для торжественной церемонии. В соответствии с расписанием на официальном сайте клуба, эксперты и гости достанут животное из его дома в семь утра по местному времени. И это в субботу! Даже сурку понятно, что если любое живое существо разбудить в выходной день ни свет ни заря, оно развернется и отправится спать дальше.
Ведущие сегодняшней церемонии уже готовятся отметили, что всего несколько моментов «отделяют всех нас от двух главных моментов этого дня» — момента, когда Фила достанут из его норы, и когда все присутствующие вернутся под одеяла.
И сейчас президент клуба призвал толпу громко скандировать имя Фила и трижды постучал по двери большого пня, который служит сурку норой, снимают с двери замок и наконец достать Фила вместе с большой охапкой сена. Должны заметить, зверек выглядит растерянным.
Фил может захотеть посидеть снаружи своего дома подольше, что даст сигнал о том, что теплой погоды стоит ждать совсем скоро. Если зверь предпочтет сразу вернуться домой, то весны придется подождать еще несколько недель из-за грядущего непродолжительного похолодания.
Уполномоченные члены клуба самостоятельно расскажут взволнованной толпе о прогнозе Фила. Ведь весна может прийти в Пенсильванию совсем скоро — особенно если день выдастся облачным, ведь тогда норный зверек собственной тени не увидит. Но и этим «функционал» героя дня не ограничивается! Примета гласит, что отдельное значение имеет и время пребывания сурка на свежем воздухе.
Глава Уполномоченной группы, которая вытащит сурка из норки, находящейся сейчас на Индюшиной горке, уже представил зрителям членов этого клуба.
Пользователи интернета, по собственной негласной традиции, разделились на тех, кто ждет Фила весь год, и на тех, кто пытается мягко напомнить всем интересующимся, что иногда сурок — это просто сурок.
Канадский портал Meanwhile in Canada опубликовал в своем твиттере фотографию Фила и «вложил» в лапы зверька табличку: «Я грызун, а не метеоролог».
Однако отметим, что только лидер небольшой группки мужчин дает начало действию — ему доверено вытащить сонного и вряд ли довольного сурка из его норы. Технология «предсказания», которую используют сурки, до смешного проста, но оставлять Фила из Панксатони без работы никто не спешит. В том случае, если сурок увидит собственную тень, что может быть возможно только в солнечный день, плохая погода продержится ближайшие полтора месяца, а весна будет поздней.
Чтобы отдать дань уважения тем, кто первым придумал использовать сурков на благо человечества более 130 лет назад, сегодня члены городского «Клуба сурка» придут на специально отведенную под нужды главного метеоролога США Индюшачью горку в костюмах и шляпах-цилиндрах. Пристально наблюдать за всем будут местные жители, а транслировать картинку — телеканалы.
Каждый год высокую честь рассказать людям о близящемся потеплении (не глобальном) выпадает не метеорологическому бюро, а сурку по имени Фил, который живет в Панксатони, штат Пенсильвания. В 1887-ом, когда праздник состоялся впервые, небольшой город на северо-востоке США стали называть «Всемирной столицей погоды».
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в США и Канаде — знаменательный день, и в кои-то веки он не имеет отношения к политике, хотя за политическими событиями «Газета.Ru» тоже внимательно следит силами соответствующего отдела. Но пока отдел «Политика» наблюдает за событиями, разворачивающимися вокруг выхода США из ДРСМД, отдел «Стиль» мирно ждет сурка. Именно сегодня, 2 февраля, в городе Панксатони в штате Пенсильвания американцы собрались, чтобы наблюдать за тем, как сурок Фил вылезет из своей норки и даст прогноз на весну. Всем, конечно, хочется, чтобы она наступила пораньше. Пережившим аномальные морозы американцам — тоже. «Газета.Ru» ждет сурка вместе с ними.