Ни работы, ни еды: как выживают в Венесуэле

Политические протесты в Венесуэле продолжаются: в минувшую субботу на многотысячные митинги снова вышли сторонники спикера парламента Хуана Гуайдо, объявившего себя временно исполняющим обязанности президента. Люди надеются, что он сможет улучшить экономическое положение в стране, которая с 2014 года находится в тяжелейшем кризисе. Сегодня Венесуэла — практически на грани голода: неудивительно, что сторонники Гуайдо говорят, что больше не могут так жить. У них нет лекарств, и работы, им не хватает еды, пока что им остается только мечтать.

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«Я давно мечтаю работать в нашем правительстве, заниматься проблемами молодежи, — рассказывает «Газете.Ru» 23-летняя Клаудия. — Но пока работы у меня нет вообще, несмотря на высшее образование. Как и у большинства людей здесь, вне зависимости от твоей специальности».

Клаудия живет вместе с мамой в душной квартире на окраине маленького города Сьюдад-Охеда. Девушка хотела открыть свой бизнес — наращивание ресниц на дому.

Проблему отсутствия материалов она решила: ей присылает их отец, живущий в Америке, поскольку в Венесуэле найти их было бы очень сложно, а стоили бы они дорого. Но бизнесу помешал другой фактор — люди не могут тратить деньги на красоту.

«Девушки здесь очень любили ходить в салоны красоты чуть ли не каждый день, — рассказывает Клаудия. — Раньше это было недорого. Они делали такой яркий макияж, как на фестивалях в Бразилии, что-то вроде того. Зеленые тени, розовые губы, длинные-длинные ресницы, и чтобы блестки по всему лицу. А еще сумасшедшие прически — с перьями, высокие. Это всегда было круто, каждый день, как праздник. И неважно, что уже никуда и ходить не надо. Выйти на улицу, покрасоваться. Так иногда хочется накраситься зелеными тенями с блестками. Всем назло».

Сейчас почти все салоны красоты закрылись, у людей нет возможности ни держать их, ни платить за услуги. Некоторые делают что-то на дому — но и такой бизнес не процветает. По словам девушки, после записи по телефону к ней на наращивание ресниц клиенты, чаще всего, не приходят. «Кажется, это вечная борьба между желаниями и возможностями: ты сначала в порыве записываешься, а потом понимаешь, что не можешь себе этого позволить. Я это прекрасно понимаю».

Большую часть своего времени Клаудия проводит за просмотром роликов на Youtube. Она смотрит обучающие видео бьюти-блогеров по всему миру и надеется когда-нибудь, когда позволит экономическая ситуация, стать самым квалифицированным визажистом в городе. Сейчас у нее много времени, чтобы отточить свои навыки. Девушка шутит, что все ее ровесники общаются и гуляют, а ее лучший друг – компьютер. Но выбора особо нет, ведь все друзья Клаудии давно покинули страну.

Закрываются в Венесуэле не только салоны красоты. Не работают многие университеты и школы. В них просто некому ходить: многие уехали, а у тех, кто остался, нет денег, чтобы покупать материалы, необходимые для учебы. Некоторое время назад люди старались определять детей в частные школы, а не государственные, потому что там была возможность поесть, но через время и оттуда еда пропала.

У Клаудии хронический гастрит, но каждый раз при диких болях она остается дома, не обращаясь к врачу. Лекарств нет ни в больницах, ни в аптеках.

«Гастрит – не рак, переживем», — шутит девушка. Аналогичная ситуация со средствами личной гигиены. И с продуктами в магазине.

«Дома опять закончилась мука для арепа – это кукурузные лепешки, традиционная еда в Венесуэле. Я пошла в магазин. За два дома от него уже начинает виднеться очередь. Так всегда выглядят обычные государственные магазины. Можно, конечно, ходить и в частные, но там все в десять, а то и в двадцать раз дороже. В итоге, отстояв очередь, я пошла домой ни с чем, потому что мука закончилась. Хоть на одного человека и положен только один, иногда два мешочка», — жалуется жительница Венесуэлы.

Каждый день в полдень и полночь Клаудия с семьей и соседями устраивают локальные акции протеста – выносят большие бревна в центр улицы, на которой живут. «Это всегда выглядит, будто бы мы на пикник собираемся огромной семьей, только с одними бревнами. Мы смеемся, шутим, играем с собакой. Но это важно: вроде и мелочь, а все равно показатель. И мы можем делать это каждый день», — говорит девушка.

С 2014 года в Венесуэле постоянно проходят акции протеста, но сейчас Клаудия верит, что митинги и демонстрации принесут перемены в лучшую сторону. Она говорит, что столько надежды, как сейчас, у их страны не было еще никогда. «Но я для себя уже решила. Если через год ничего не изменится, я тоже уеду. Скорее всего, в Штаты к отцу. Так я хотя бы смогу зарабатывать деньги и присылать маме».