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Быть как все: где родит Меган Маркл

Британским СМИ стало известно, где родит Меган Маркл

Меган Маркл, которая собиралась родить своего первенца за пределами Лондона, по всей видимости, изменила решение. Работникам родильного отделения больницы Святой Марии в Лондоне посоветовали воздержаться от отпусков в апреле — именно на этот месяц намечена предположительная дата родов герцогини. Это может означать, что жена принца Гарри согласилась родить там, где появились на свет другие принцы и принцессы.

Меган Маркл, находящаяся сейчас примерно на шестом месяце беременности, может произвести на свет младенца там же, где родились все трое детей герцогов Кембриджских. Такой вывод сделали британские СМИ, узнав о том, что персонал крыла «Линдо» больницы Святой Марии в Лондоне, попросили по возможности не планировать отпуска на апрель — именно на этот месяц приходится предварительная дата родов Меган Маркл. Это вызвало предположения, что первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл тоже будет рожден в больнице Святой Марии.

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«Персонал в крыле Линдо попросили не брать отпуск в апреле. Все думают, что это как-то связано с королевским ребенком, но никто ничего не подтверждает», — сообщает анонимный источник Daily Telegraph

Эта информация опровергает слухи о том, что Меган Маркл выбрала другую клинику для того, чтобы произвести на свет первенца. Ранее предполагаемым местом, которое рассматривают будущие родители, называли больницу Фримли-Парк в графстве Суррей.

В эксклюзивном родильном отделении больницы Святой Марии в свое время родились принц Гарри, принц Уильям и трое детей герцогини Кембриджской — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Не далее, как в апреле прошлого года на крыльце знаменитого родильного отделения принц Уильям и Кейт Миддлтон фтографировались с младенцем на руках. Возможно, в апреле 2019-го их примеру последуют принц Гарри и Меган Маркл.

Крыло «Линдо» больше похоже на пятизвездочный отель, чем на больницу.

Родильное отделение предоставляет на выбор номера категории «люкс» или «делюкс». Цена стандартного пакета, включая однодневное пребывание, согласно прайс-листу от 2015 года, стартует, в переводе на рубли, от 500 тыс., а пакет «люкс» — от 540 тыс. руб.. Пакеты можно совместить, и тогда сутки в эксклюзивной больницы обойдутся примерно в 740 тыс. в переводе на рубли.

В каждом номере есть спутниковое телевидение с основными международными каналами, радио, телефон на прикроватной тумбочке, холодильник, Wi-Fi и свежие газеты каждый день.

Отдельного внимания заслуживает меню. Все блюда для рожениц готовятся на отдельной кухне из свежайших продуктов, а родственникам предлагают послеобеденный чай, чтобы отпраздновать появление нового члена семьи. Для любителей напитков покрепче в «Линдо» также доступна винная карта, составленная при помощи сомелье. Гостиная достаточно просторна, чтобы вместить всех самых близких родственников. В случае если отец новорожденного не захочет расставаться с семьей ни на минуту, для него приготовят дополнительное спальное место.

«Мы делаем все, чтобы обеспечить современную и домашнюю обстановку, и вы могли начать новую или расширенную семейную жизнь», — говорится на сайте родильного отделения «Линдо».

Для рожениц в «номере» также приготовлен необходимый набор туалетных принадлежностей и доступна круглосуточная услуга вызова массажиста или врача.

Но, разумеется, самое главное в больнице — уровень медицинской помощи. Можно быть уверенным, что ни одна будущая мама не будет обделена вниманием. Например, за рождением дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотты в родовом отделении помимо королевского хирурга-гинеколога Гая Торп-Бистона наблюдали еще несколько его помощников. То же самое происходило и во время рождения Луи. При этом в крыле находилось более десятка экспертов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций — в общей сложности 23 анестезиолога и педиатра.

Стоит отметить, что известный акушерский отдел «Линдо» является не только эксклюзивным крылом для высокопоставленных и богатых семей, но и подразделением «Винникотт», которое специализируется на сложных беременностях и родах, а также недоношенных детях.

Так, в 2006 году принц Уильям посетил отремонтированный отдел новорожденных в больнице Святой Марии, где лежали два крошечных недоношенных младенца, один из которых весом всего 2,2 кг. Подразделение «Винникотт» заботится о наиболее критически проблемных новорожденных в Великобритании. Здесь лечат около 350 больных и недоношенных детей со всей страны каждый год, ухаживая за 18 младенцами одновременно.