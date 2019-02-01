Без свадеб в Барвихе: у Малайзии новый король

Малайзия обрела нового короля — 31 января здесь прошла церемония коронации, после которой на трон взошел Абдулла Султан Ахмед, который стал 16-м королем Малайзии. В ближайшие пять лет султан штата Паханг будет носить титул Янг ди-Пертуан Агонг.

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Султан Паханга Абдулла был избран королем Малайзии Советом правителей, в который входят главы девяти королевских семей страны из девяти штатов страны. Он занял этот пост после того, как его предшественник, король Мухаммад V, 5 января отрекся от престола.

Мухаммад V вернулся в родной штат Келантан. «Его Величество подготовился к возвращению в Келантан, чтобы быть с правительством штата и особенно народом Келантана — он будет беречь и развивать Келантан во благо народа», — говорилось в заявлении Национального дворца в Куала-Лумпуре, опубликованном в воскресенье, 5 января.

Причины, почему Мухаммад V принял решение оставить почетную должность, доподлинно неизвестны, однако многие пришли к выводу, что это произошло из-за его женитьбы на девушке из России — обладательнице титула «Мисс Москва – 2015» Оксане Воеводиной.

После свадьбы, прошедшей 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall в подмосковной Барвихе, Мухаммад V на полтора месяца взял паузу и не занимался государственными делами, поэтому многие ждали, что он сложит с себя полномочия короля Малайзии.

Lai Seng Sin/Reuters

Новый король Малайзии – 59-летний Абдулла Султан Ахмед – занимает должность президента Футбольной ассоциации Малайзии. Кроме того, он президент исполнительного комитета Азиасткой футбольной конфедерации и президент Азиатской хоккейной федерации.

Жен у короля Абдуллы две. Впервые он женился в 1986 году на дочери Искандара, султана штата Джохор, Азизе Амине Маймуне.

Она наполовину англичанка: ее мать, носящая имя Энче Бесар Хаджа Халсом, — урожденная Джозефин Треверроу, британка, которая в 1956 году вышла замуж за джохорского султана Искандара.

Впрочем, росла Азиза Амина Маймуна не с мамой — через семь лет после свадьбы ее мать развелась с супругом и уехала в Великобританию. Однако после смерти султана Искандара в 2010 году их общий сын султан Ибрагим, унаследовавший трон, наградил Энче Бесар Хаджу Халсом почетным и благородным титулом Янг Амат Мулиа. Скончалась мать султана Ибрагима и Азизы Амины Маймуны в Лондоне совсем недавно, в 2018-м.

У короля Абдуллы и его первой супруги — шестеро детей: четыре сына и две дочери.

Во второй раз султан Абдулла женился в 1991 году — он взял в жены уроженку Келантана Сик Пуан Джулия Раис (настоящее имя — Кота Бару). Джулия Раис была актрисой, однако прежде чем выйти замуж за султана, снялась только в четырех фильмах, первый из которых вышел в Малайзии в 1990-м, а последний — в 1992-м. Супругу она родила трех дочерей.

Помимо девяти родных детей, у короля Абдуллы есть еще и приемный сын — он взял малыша в семью еще до того, как у него родился первенец.

По законам государства, короля Малайзии раз в пять лет выбирает Совет правителей, в который входят султаны девяти из тринадцати штатов страны. Последовательность султанатов, главы которых становятся королями, четко определена, поэтому исход выборов каждый раз известен — однако их все равно проводят. Система выборов короля была установлена в 1957 году, когда Малайзия обрела независимость от Великобритании.

По примеру бывшей метрополии в Малайзии монарх выполняет, скорее, декоративную функцию — он не принимает участие в политике.

Главой государства является король, однако реальная власть сосредоточена в руках правительства, которое возглавляет премьер-министр — лидер партии, победившей на выборах. Тем не менее, король подписывает законопроекты, предложенные законодательным органом власти, и уже после этого они обретают статус законов. Еще одна функция короля — помилование преступников.

Однако главное, чем должен заниматься король Малайзии — это сохранять ее культуру, традиции, духовность и приверженность исламу. За свою работу король получает зарплату — около 5 млн рингитов, то есть примерно $1, 21 млн в год.