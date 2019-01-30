«Должен быть план»: Ченнинг Татум выдвинул ультиматум

Голливудский актер Ченнинг Татум, более 10 лет назад завоевавший популярность благодаря главной роли в картине «Шаг вперед», вступил в борьбу с бывшей женой. Актер, в апреле прошлого года расставшийся с актрисой Дженной Деван, добивается права общаться с дочерью Эверли через суд.

Реклама

Ченнинг Татум требует равноправия. В бумагах, которые он подал в органы правосудия, говорится, что он рассчитывает встречаться с дочерью по понедельникам и четвергам. Он также хочет проводить с дочерью полноценные выходные – по очереди с ее матерью, — а летом, согласно его требованиями, Эверли должна проводить по две недели отпуска с папой и мамой (по отдельности).

Празднования с ребенком Рождества и Нового года Ченнинг Татум тоже предлагает поделить по справедливости – то есть пополам. Отец 5-летней девочки также выступил с предложением «отдать» ему нечетные годы и меняться в Новый год.

Актер, явно пожелавший расписать все формальности, чтобы исключить возможное недопонимание, позаботился и о совместных путешествиях с ребенком. Согласно его плану, оба родителя смогу беспрепятственно путешествовать вместе с Эверли по США из-за того, что их родственники живут в разных частях материка. Однако для всех заграничных поездок будет требоваться разрешение от другого бывшего супруга.

Проводить время с ребенком совместно с бывшей супругой голливудский актер явно не хочет — Ченнинг выдвинул требования праздновать дни рождения ребенка вместе с Эверли по очереди, но отмечать канун Дня всех святых вместе: «Обе стороны должны позаботиться о том, чтобы попытаться проводить Хеллоуин вместе, и отправиться на традиционный сбор конфет по домам соседей с пяти до семи вечера».

Едва ли развод родителей дается ребенку в возрасте четырех лет легко, но Ченнинг Татум заявил, что дочь приспособилась к тому, что ее мать и отец расстались и «прекрасно живет в двух домах».

По словам актера, именно ради нее он решил составить такое подробное расписание: «Я думаю, что она будет чувствовать себя еще лучше, когда появится структура и постоянство, потому что она расслаблена, когда знает план».

Он также внес свою лепту в то, чтобы 5-летнему ребенку было комфортно ночевать в его новом доме — комната Эверли выполнена в стиле «Алисы в стране чудес» и заполнена фотографиями всей семьи. Татум рассказал, что он продумал устройство пространства для девочки, а чтобы ей было проще приспособиться к изменениям, разделил прилегающую к дому территорию на зону для творчества и спортивную площадку.

В творческом пространстве 38-летний отец уже успел познакомить девочку с работами различных художников вроде Джексона Поллока — по его словам, они совместно рисуют и стараются копировать известные картины.

Да и площадка не выглядит как среднестатистический двор с брусьями и качелями — она сделана по аналогии с полосой препятствий в популярном американском шоу American Ninja Warrior, в котором участники выполняют сложные упражнения на физическую силу, гибкость и баланс. Татум рассказал, что они с дочерью соревнуются друг с другом и стараются закончить круг на скорость.

Продюсер и звезда фильмов «Супер Майк» признался, что стремится подстроить свой рабочий график под дни, в которые приходит его очередь проводить время с ребенком —особенно по субботам, когда нужно сопровождать Эверли на ее занятия по балету.

Актриса Дженна Деван подала документы на развод в апреле 2018 года, спустя девять лет брака. О том, что одна из самых идеальных пар Голливуда приняла решение разойтись, их поклонники узнали в уже привычном формате объявления в социальных сетях.

Если верить опубликованной версии, причиной расторжения брака стало несовпадение рабочих графиков, из-за которого актеры практически перестали видеться. В сообщении об этом говорилось туманно: «Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны».

Как таблоиды ни пытались найти прорехи в браке Татума и Деван, они вынуждены были заключить, что никаких скандальных причин для расставания, вроде супружеских измен, не было. Источник, близкий к паре, рассказал, что «этого следовало ожидать».

«Как и в любом другом браке, за все эти годы у них были свои взлеты и падения, но за прошедший год они все больше отдалялись друг от друга», — заключил он.

Теперь секс-символ якобы состоит в отношениях с британской певицей Джесси Джей, а его экс-супруга встречается со звездой Бродвея Стивом Кази, а судебные прения, касающиеся расторжения брака, совсем скоро подойдут к концу.