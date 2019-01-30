«Сбила пенсионера и уехала»: на Гвинет Пэлтроу подали в суд

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу решил засудить 72-летний Терри Сандерсон, врач из штата Юта. Он утверждает, что обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и основательница проекта Goop врезалась в него во время спуска на лыжах 26 февраля 2016 года, после чего покинула «место ДТП», не попытавшись оказать ему помощь.

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Истец рассказал, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Deer Valley в Парк-Сити, в Юте — актриса «бесконтрольно катилась» по одному из склонов для новичков и на большой скорости влетела в спину Сандерсона. Доктор, ставший случайной жертвой, описал то, что произошло дальше, как «скрытие с места лыжного ДТП» и добавил, что Пэлтроу «поднялась, отвернулась и уехала дальше». Согласно заявлению, полученному судом, актриса «оставила ошеломленного Сандерсона лежать в снегу с серьезными повреждениями».

В документе также значится, что Гвинет Пэлтроу знала, что сбивать доктора Сандерсона, приземляться на него и оставлять место происшествия пока пострадавший находится без сознания было неправильно, «но она все равно это сделала». Адвокаты врача, обратившегося за сатисфакцией, будут настаивать на том, что звезда нарушила один из пунктов кодекса округа Саммит — положение о неосторожном катании на лыжах. Правила обязывают лыжника оставаться на месте столкновения, чтобы убедиться, что пострадавшему оказана помощь.

В тот момент на трассе находился персональный лыжный инструктор Эрик Кристенсен, который сопровождал актрису и был свидетелем столкновения, однако он, по словам доктора, составил ложный отчет, в котором указал, что Пэлтроу не была виновницей инцидента.

Помимо звезды «Железного человека» уже на другое заседание будут вызваны Кристенсен и еще двое неназванных сотрудников Deer Valley — курорт будет отдельно защищать свои интересы в суде. Официальный представитель организации отказался комментировать происшествие.

За нанесенный физический и моральный ущерб Терри Сандерсон требует от актрисы $3,1 млн — он остался лежать на склоне с сотрясением мозга, которое повлекло за собой некоторые последствия, и четырьмя сломанными ребрами. Помимо этого пострадавший жалуется на потерю радости жизни и серьезное эмоциональное потрясение.

Официальный представитель Пэлтроу дал комментарий порталу Fox News во вторник, 29 января, в котором назвал предъявленные обвинения «абсолютно беспочвенными» и заявил: «Мы ожидаем оправдательного приговора».

Во время пресс-конференции в Солт-Лейк-Сити в офисе своего адвоката Роберта Сайкса Сандерсон рассказал журналистам, почему он не обратился к представителям закона сразу после инцидента. По словам истца, он «волочил ноги», столкнулся с проблемами с предыдущими нанятыми правозащитниками и боролся с последствиями травмы — тяжелее всего доктору пришлось из-за сотрясения, которое мешало ему нормально функционировать.

Оказалось, что он уже связывался с адвокатом актрисы, но никакой компенсации или извинений, чтобы дело не дошло до суда, ему не предлагали. В беседе с Терри Сандерсом юрист звезды якобы заметил, что отвечать перед судом в итоге придется врачу, когда выяснится, что его показания являются клеветой.

Скорее всего, суд будет разговаривать в основном не с самим пострадавшим, который сразу упал лицом в снег и поэтому не успел рассмотреть своего случайного обидчика, а с главным свидетелем, Крейгом Реймоном.

Картина, которую Реймон и Сандерсон описали адвокатам, действительно показывает актрису и ее инструктора не в лучшем свете: если верить их версии развития событий, Сандерсон упал от сильного толчка, после чего на него приземлилась известная актриса и бизнес-леди — в этот момент

мужчина окончательно «потерял контроль над своим телом и отключился». Свидетель же продолжал наблюдать за тем, как Кристенсен поднял свою подопечную, обругал бессознательного пожилого мужчину и уехал вместе с актрисой.

Пострадавший отрицает любые предположения о том, что он подал в суд на Гвинет Пэлтроу из-за того, что она знаменита, а сумма ее доходов оценивается в миллионы долларов ($60 млн по состоянию на 2018 год). Возможно, 46-летнюю актрису попросту, хотя и в довольно суровой форме, пытаются научить хорошим манерам. Сандерсон назвал ее действия после инцидента «невежливым жестом», так что пенсионер, не удостоившийся даже извинений, не говоря о помощи, хочет, чтобы «была рассказана его правда».