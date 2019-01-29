Скандальный фестиваль: почему моделей вызвали на допрос

Супермоделей Кендалл Дженнер, Беллу Хадид, Эмили Ратаковски, Эльзу Хоск и Хейли Бибер (в девичестве Болжун) обяжут явиться в суд. Сотрудники органов правопорядка прислали моделям повестки — они хотят прояснить их роль в продвижении музыкального фестиваля Fyre, который рекламировался как масштабное мероприятие для богатых и знаменитых, а в итоге не состоялся.

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Организатор фестиваля Уильям Макфарланд уже в тюрьме — он отбывает наказание за мошенничество. Однако это не решило финансовые проблемы инвесторов.

Юрист Грегори Мессер, контролирующий банкротство Fyre Media, рассказал суду, что ему очень сложно во всем этом разобраться, учитывая отсутствие графиков банкротства, отчета о финансовых делах от Макфарланда и Fyre Media и прочих документов — он рассчитывает, что супермодели агентств IMG Models и DNA Model Management, которые помогали продвигать фестиваль Fyre, помогут ему прояснить некоторые детали.

Супермодели знаменитых американских агентств — Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие — в 2017 году пытались привлечь людей на фестиваль с помощью рекламных видео и постов в социальных сетях. И, разумеется, не бесплатно: как сообщает Billboard, согласно некоторым документам, IMG Models получило более $1,2 млн, DNA — $299 тыс., Кендалл Дженнер — $275 тыс., а

другим моделям платили тысячи долларов за каждый пост в инстаграме.

Общая сумма выплат, на которую обратил внимание Грегори Мессер, составляет более $5,2 млн — были отправлены 24 получателям, каждый из которых получил не менее $90 тыс.

Мессер считает, что эти переводы были сделаны из средств, которые принадлежат Fyre Media и связаны с фестивалем Fyre. По его словам, модели, получившие повестки должны явиться на допрос, чтобы Мессер, наконец, понял, на что была потрачена такая большая сумма. Дело в том, что осужденный за мошенничество Уильям Макфарланд собрал с инвесторов $26 млн на финансирование фестиваля, которого не было: теперь задача Мессера — понять, где же деньги.

Самые известные супермодели мира, получившие деньги за рекламу провалившегося фестиваля и принявшие участие в его продвижении в социальных сетях, будут вынуждены раскрыть информацию о том, сколько им заплатили за их услуги, — об этом сообщается в повестках в суд. В данный момент модели и агентства DNA и IMG Models отказываются от комментариев. Представители агентства, отвечавшего за продвижение фестиваля в социальных сетях, также получат повестки в суд.

В прошлом месяце сразу два международных стриминговых сервиса выпустили документальные фильмы о скандальном фестивале, и о нем заговорили с новой силой по всему миру. Fyre должен был пройти еще в 2017 году, — обещалось, что он состоится на одном из островов багамского района Эксума с участием известных исполнителей Blink-182, Major Lazer, Migos, Lil Yachty, Skepta, Disclosure.

А впервые о нем услышали еще в декабре 2016-го. Организаторы анонсировали мероприятия через инстаграм и другие соцсети: в рекламе участвовали самые привлекательные женщины мира — они демонстрировали, как хорошо проводят время на Багамах.

Fyre должен был стать фестивалем Coachella 2.0 — моднее и масштабнее, чем знаменитый музыкальный фестиваль в Калифорнии.

Сообщалось, что он пройдет дважды с одним и тем же составом на двух выходных подряд (с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая). Посетителям помимо концертов пообещали размещение в люксовых апартаментах и кейтеринг от лучших шеф-поваров мира. Билеты на фестиваль продавали по цене от $1500 до $400 тыс., и, как сообщает The New Yorker, все билеты были распроданы.

Ничего из заявленного гости фестиваля так и не получили. Не было ни музыкантов, ни ресторанной еды, ни люксовых апартаментов, а только бутерброды с сыром и мокрые матрасы.

В результате такого масштабного провала инвесторы и посетители фестиваля в сумме потеряли более $26 млн. Уильяму Макфарланду, который пытался организовать фестиваль на средства компании Fyre Media, пришлось признать свою вину в нескольких эпизодах мошенничества. Сейчас Макфарланд отбывает 6-летний тюремный срок в Нью-Йорке.