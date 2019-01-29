Иконами не рождаются: Опре Уинфри — 65

Свой образ девушка с необычным именем Опра начала строить, еще начиная с 70-х годов прошлого века, она должна была стать самой узнаваемой и уважаемой женщиной американского телевидения и иконой стиля. Однако телеведущая, как это чаще всего бывает, не сразу пришла к собственному безупречному стилю. Одеться в 80-е так, чтобы за это не было стыдно в 2019-м — задача практически невыполнимая.

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С тех далеких времен в манере Опры одеваться, как и в ее характере, остались две черты, благодаря которым она стала живой легендой США — смелость и беспрецедентная уверенность в себе.

На всех фотографиях, сделанных на церемониях вручения важных премий в области кино и телевидения той эпохи, Уинфри не изменяла длинным шубам из натурального меха в холодную погоду, предпочитала блестящий красный лак для ногтей и обязательно дополняла любой получившийся образ сиреневыми тенями для век.

Если сравнить снимки Опры из, скажем, 1989-го и 2005-го, станет понятно, почему сегодня косметические бренды практически обвиняют в расизме за недостаточное количество выпущенных оттенков тональных кремов. Хотя бы потому что в объективах всех фотографов до середины нулевых лицо женщины смотрелось нездоровым из-за чересчур бледного тона.

Примерно за 40 лет работы в шоу-бизнесе гардероб миллиардерши зависел от ее текущего размера — несколько раз за свою карьеру Опра Уинфри избавлялась от большого количества лишних килограммов в рекордные сроки, а затем почти также стремительно набирала вес обратно. В периоды похудения ее наряды для красных ковровых дорожек напоминали выходы Тины Тернер с ее облегающими силуэтами, но было и существенное отличие — Уинфри не стремилась открыть ноги, предпочитая оголять зону декольте.

От разительных изменений в весе страдает внешний вид как ног, так и рук и живота из-за того, что кожа теряет эластичность, поэтому ничего из вышеперечисленного поклонники некогда главного телевизионного психолога Америки в обнаженном виде не видят. Благодаря десятилетиям, проведенным в объективах телекамер, воспитанию или работе с персональными стилистами, в число модных недочетов Опры определенно не вошла любовь к эксгибиционизму. А знание особенностей собственного тела в Голливуде может спасти не одну репутацию.

В 90-e кровавые оттенки помад и лаков для ногтей сменились на нейтральные телесные тона, а яркие принты юбок и костюмов уступили место однотонным моделям «платьев Золушки» с пышными юбками и блестящим брючным костюмам. Важной составляющей ее образов всегда были драпирующиеся ткани — чтобы выигрышно обыграть большие бедра и грудь, звездные стилисты старались не прибегать к простым силуэтам. По крайней мере, до расцвета культа Ким Кардашьян.

В 2004 году образ Опры стал куда гламурнее, чем раньше. Возможно, это как-то связано с незабываемым событием в жизни далеко не каждого человека на земле. Именно в тот год

телеведущая, которую уже знал и любил почти весь мир, стала миллиардершей и первым представителем афроамериканского сообщества, добившимся такого успеха. А подобные звания, как ни крути, заставляют пристально следить за тем, что на вас надето.

Стоит отдельно отметить, что с годами любовь к стразам и яркости никуда не делась, а именно эволюционировала — теперь блестят массивные серьги, перстни, браслеты и часы, а платья и костюмы обходятся без изображений цветов. К тому же, постоянная героиня списков Forbes выражает свою индивидуальность с помощью клатчей самых разных форм и размеров.

В мае 2018 года звезда была приглашена на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл и чуть не нарушила королевский этикет из-за бежевого платья от Стеллы Маккартни. За день до бракосочетания выяснилось, что на фотографиях наряд будет выглядеть абсолютно белым, а это совершенно неприемлемо — в «цвете чистоты» в такой день может выйти только невеста. Уинфри поделилась историей своего наряда оттенка розовой пудры в инстаграме. Платье было сшито командой дизайнера за 11 часов до события, но культовая ведущая появилась в часовне Святого Джеймса в нужный час и под руку с актером Идрисом Эльбой.