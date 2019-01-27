Нет прощения: Меланья нажилась на клевете

Британское издание Daily Telegraph нанесло «существенный ущерб» Меланье Трамп и принесло ей свои извинения после того, как опубликовало ложные заявления о жизни жены президента США. В субботу, 19 января, вышел новый номер печатной версии Telegraph, а на его обложке появилось название статьи «Тайна Меланьи», в которой британское издание обещало рассказать о подробностях личной жизни не самой публичной первой леди Америки.

Реклама

Однако на этой неделе представители газеты заявили, что в тексте содержится большое количество ошибок и его нельзя было публиковать, хотя авторы и обещали поделиться информацией о «самой закрытой и загадочной» супруге главы государства. В качестве источников при подготовке материала якобы выступили сотрудники Белого дома, а также «словенские школьные друзья и фотографы».

После того как статья авторства американской журналистки и автора книги «Золотые наручники: тайная история женщин Трампа» Нины Бурлей вышла в печать, она не вызвала большого ажиотажа среди читателей, но «главная героиня» этой истории дала о себе знать.

Пресс-секретарь Меланьи Трамп заявила, что первая леди не собирается игнорировать распространение ложных сведений о ней и не будет «сидеть на месте, пока люди и СМИ сочиняют факты в погоне за рейтингами или продажами заголовков таблоидов».

Поэтому Daily Telegraph «снял» заметку со своего официального сайта и выпустил опровержение ключевых аспектов текста в электронной версии газеты. Официальный представитель также упомянула, что 48-летней супруге Дональда Трампа часто приходится сталкиваться с людьми, которые хотят «преуспеть за счет унижения ее имени и имиджа».

В заявлении с извинениями и «работой над ошибками» издание отказалось от своих слов о суровом характере отца Меланьи, который, по первоначальным данным, «пытался контролировать всех членов ее семьи». Несправедливым оказалось и утверждение о неполном высшем образовании экс-манекенщицы: «Миссис Трамп не окончила курс дизайна и архитектуры в университете не из-за проблем со сдачей экзаменов, а потому что она хотела заниматься построением успешной карьеры в модельной индустрии». К тому же,

как впоследствии сообщила газета, госпожа Трамп «не испытывала трудности в своей модельной карьере перед знакомством с господином Трампом» и преуспела в индустрии не благодаря связи с миллиардером, а исключительно за счет собственной работоспособности.

Помимо извинений, принесенных за доставленное неудобство, руководство крупного издания обязалось выплатить супруге Дональда Трампа штраф — стоимость прощения бывшей словенской модели осталось в тайне.

В телевизионном интервью с первой леди, которое вышло на канале ABC News в октябре 2018-го года, Меланья назвала себя человеком, который подвергается буллингу больше всех в мире. Ее первое многочасовое интервью для СМИ состоялось во время одиночной поездки госпожи Трамп в Африку, а когда дело дошло до обсуждения кампании 'Be Best' против буллинга в интернете, она подчеркнула, что ее можно назвать одним из главных объектов издевок на планете.

Всего за пару дней до призывов супруги Дональда Трампа относиться друг к другу с уважением ее упрекнули в опрометчивом выборе предметов одежды для визита страны африканского континента. Меланья Трамп появилась перед журналистами и местными жителями в костюме колонизатора — рубашке и брюках песочного цвета, а также в ботфортах до колена и шляпе для сафари.

Новой первой леди США не удалось завоевать национальную любовь после победы ее мужа на президентских выборах в 2016-ом году, она решила не пытаться повторить успех Мишель Обамы на своем новом поприще, а создать благотворительную организацию.

Как отметила сама действующая первая леди в разговоре с корреспондентом ABC, перевоспитание общества крайне важно начинать с раннего возраста: «Нам нужно рассказывать детям о социально-эмоциональном поведении, чтобы в будущем, когда они станут взрослыми, они знали как справляться с подобными ситуациями».