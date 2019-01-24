«Пишут бред»: почему король Малайзии не может развестись

Российские СМИ сообщили, что отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V Фарис разводится со своей все еще новоиспеченной супругой и бывшей победительницей конкурса красоты «Мисс Москва - 2015» Оксаной Воеводиной.

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Источники, знакомые с ситуацией, назвали причиной готовящегося развода непримиримые разногласия между супругами, которые возникли с самого начала их совместной жизни.

Официальные представители супружеской четы уже прокомментировали ситуацию: пресс-секретарь Оксаны Воеводиной в беседе с агентством «Москва» назвала подобные сообщения бредом. «Информация никем не проверена. Пишут бред. Все ссылаются на Telegram-канал, в котором говорится, что «поговаривают». Кто поговаривает, где поговаривает? На заборе они это прочитали? Что вообще за бред и абсолютный непрофессионализм?», — сказала она.

Развестись паре, даже если она захочет, будет непросто.

Согласно законодательству Малайзии, женатые граждане государства не могут даже подать заявление о разводе в нужные инстанции, пока они не будут состоять в браке сроком дольше двух лет — а ведь Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились в конце ноября прошлого года.

Поэтому если бывшая королева красоты действительно хочет развестись, она может долго собирать необходимые документы. При этом, если ходатайство совершают обе стороны, они могут самостоятельно договориться о сумме алиментов жене и условиях опеки над детьми, которыми бывший король еще не успел обзавестись. Если суд, в который обратилась семья, не будет возражать, бывшие супруги даже смогут заняться разделом имущества.

5 января 2019 года стало известно, что Мухаммад V Фарис отрекся от престола после отпуска длиной в два месяца с момента своей свадьбы. Самостоятельное решение сложить с себя полномочия главы государства вызвало яркую общественную реакцию — еще никогда в истории Малайзии король не отказывался от власти добровольно. Вместо этого Мухаммад в качестве султана будет заниматься делами Келантана, одного из 13-ти штатов страны.

Слухи о том, что правитель может решиться на непростой шаг, появились в Малайзии сразу после его свадьбы в конце 2018 года. Дело в том, что до брака с Оксаной Воеводиной и восшествия на престол монарх уже был женат — на принцессе из Таиланда Кангсадал Пипитпакди, рожденной в мусульманской семье и представляющей весьма знатный и уважаемый род. Но после четырех лет брака (с 2004 по 2008 годы) они развелись, благодаря чему Мухаммад стал первым неженатым королем в своей страны.

Многие консерваторы в правительстве сочли нынешнюю личную жизнь правителя несовместимой с ценностями ислама и, по слухам, настоятельно рекомендовали ему отойти от дел.

Страна в Юго-Восточной Азии, которая долгое время была колонией Британской империи, переняла от своих «хозяев» множество королевских традиций, однако трон малазийские аристократы не наследуют — нового короля выбирают решением девяти султанов каждые пять лет. Результаты переговоров и голосования будут оглашены уже 31 января в официальном заявлении Национального дворца в Куала-Лумпуре.

По информации портала Starhit, Мухаммад и Оксана больше не хотят жить друг с другом, потому что чувства между бывшими влюбленными остыли всего спустя два месяца после свадьбы. А начиналось все, по традиции, ярко и роскошно — празднование замужества русской версии Меган Маркл за правителем прошло в концертном зале подмосковной Барвихи Barvikha Concert Hall.

Из-за того, что по мусульманским законам на свадьбе не подают шампанского и других горячительных напитков, свадьба прошла без драк и скандалов, но зато с халяльными угощениями для большого количества собравшихся гостей. 25-летняя невеста и ее 49-летний жених не стали сразу сообщать народу Малайзии о том, что Мухаммад V больше не разведен, а их новый консорт — женщина, принявшая новую веру всего полгода назад.

Стать королевой, даже всего на пять лет, Оксана бы не смогла из-за местных обычаев, по которым это звание может носить исключительно уроженка страны. А Оксана Воеводина родилась в Москве в семье крупного бизнесмена, если верить порталам, публикующим ее биографию, но в исламе девушку из столичного бомонда стали звать Риханой.