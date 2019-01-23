Больше, чем друг: Селин Дион выбрала молодость

Во вторник, 22 января, Селин Дион посетила показ бренда Alexander Vauthier в рамках Недели моды высокой моды в Париже в компании 35-летнего Пепе Муньоса, который впоследствии спас ее от конфуза. Для мероприятия 50-летняя певица выбрала наряд модного дома — черное платье в пол с глубоким вырезом на бедре и в области солнечного сплетения.

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Пока шоу еще не началось, знаменитость разговаривала со своим партнером по танцам, сидя в первом ряду. Между делом Муньос аккуратно поправил ее платье в области декольте, чтобы живая легенда мира музыки не продемонстрировала остальным гостям свою грудь.

В качестве благодарности за дружескую услугу Дион погладила Пепе по руке, а он положил подбородок на ее плечо.

Фоторепортаж: Селин Дион вышла в свет с молодым спутником __is_photorep_included12140095: 1

Слухи о том, что отношения Пепе и Селин, которая старше мужчины на 15 лет, уже давно вышли за рамки дружеских, впервые появились после танцевального номера на концерте Селин Дион в январе 2017 года. Несколько движений под очередную песню о любви заставили мировые таблоиды заговорить о том, что всего через год после смерти своего мужа канадская певица готова двигаться дальше с молодым ухажером.

Изначально пара прислушивалась к разговорам о зародившейся романтической связи между ними и даже смеялась над «сенсациями», которые раскопали таблоиды. Танцор рассказал изданию Gala: «Эти слухи действительно поразили нас, и мы все еще смеемся на эту тему».

В 2016-м году в жизни Дион произошли большие перемены, когда от сердечного приступа скончался ее супруг и, по совместительству, менеджер Рене Анжелил. До этого 73-летний музыкальный продюсер на протяжении нескольких лет боролся с раком и, по словам вдовы, в последние три года не мог есть и пить без специальной трубки.

В интервью с The Project звезда рассказала, что она хотела, чтобы мужчина, который «научил ее всему», чувствовал себя беззаботно и легко.

К небольшому сердечному приступу, который стал фатальным, она отнеслась философски: «Я подумала, что его освободили от его боли».

Во всех интервью о своих отношениях с супругом, с которым у них было 26 лет разницы, музыкальная легенда говорила, что он был единственным мужчиной, которого она когда-либо любила — нежные чувства по отношению к нему проснулись, когда ей было всего 12. Спустя много лет девушка осознала, что по-настоящему влюбилась в Рене. Брак 26-летней девушки и 52-летнего мужчины родители не одобряли, но Селин не могла ничего предпринять.

Звезда рассказала глянцевому журналу Stellar, что даже после смерти мужа она соблюдает их совместные ритуалы. «Каждый вечер перед выступлением я жму руку своего супруга (ее бронзовую копию — «Газета.Ru») и стучу по дереву, — призналась Селин, — я разговариваю с ним каждый день и пытаюсь ежедневно доказать ему, что я в порядке. Что наши дети растут и у нас все нормально».

В апреле 2017 Селин дала интервью порталу Sun, в котором рассказала, что все еще не готова забыть покойного мужа. «Сейчас было бы слишком рано для меня… Я все еще определенно влюблена в Рене и замужем за ним», — призналась Дион.

В июле 2017 года источник из окружения Дион опроверг слухи о бурном романе между звездой и членом ее подтанцовки в разговоре с TMZ и подчеркнул, что их отношения развиваются исключительно на сцене благодаря хореографам ее шоу — все остальное время Селин и Пепе остаются просто близкими друзьями. Тогда стало известно, что они познакомились через общих друзей в Лас-Вегасе, а после этого певица предложила молодому человеку сотрудничество в рамках своего летнего тура.

Появление 35-летнего Муньоса на показах Недели высокой моды нельзя назвать бесцельным — помимо танцев Пепе занимается модной иллюстрацией — воссоздает образы, в том числе наряды Селин, с показов haute couture.

Примерно тогда испанец рассказал Vogue о своих отношениях с Селин и ее рабочей этике: «Она принадлежит к тому типу людей, для которых не существует ни расписания, ни времени, поэтому когда она ощущает приток вдохновения, все случается». Он добавил, что несмотря на довольно беспощадный график исполнительница хита «My Heart Will Go On» всегда заставляет своих подчиненных «чувствовать себя так, будто они ее семья».