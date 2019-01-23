Назло Джоли: что стоит за слухами о романе Терон и Питта

Источники из окружения актеров Шарлиз Терон и Брэда Питта опровергли слухи о том, что звезды Голливуда состоят в романтических отношениях. Инсайдер рассказал порталу People, что 43-летняя обладательница «Оскара» и 55-летний бывший секс-символ Голливуда встречались в прошлом году в рамках рекламной кампании бренда часов.

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С тех пор актеры, по словам собеседника таблоида, не поддерживали связь:

«Примерно шесть месяцев назад они снимались вместе. Они никогда не состояли в отношениях друг с другом».

Источник подчеркнул, что все сообщения о тайном романе знаменитостей — «ложные».

20 января британский таблоид Sun опубликовал заявления очевидцев, которые якобы видели «пару» в баре элитного отеля в Лос-Анджелесе. В СМИ также сообщили, что, несмотря на непродолжительность их романа, знаменитости уже праздновали вместе Рождество и Новый год в доме Питта в районе Лос-Фелис неподалеку от Голливуда. К тому же Sun рассказал, что познакомились Шарлиз и Брэд благодаря не рекламе, а бывшему мужу актрисы Шону Пенну.

Британская пресса сделала выводы, основываясь на рассказах предполагаемых свидетелей — они видели, как актеры обнимались в гостинице Chateaux Marmont 12 января, и решили, что Брэд Питт специально приехал туда для встречи с новой возлюбленной после показа «Если бы Бил-стрит могла бы заговорить». 43-летняя обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в драме «Монстр» в это время смотрела фильм «Рома», которому критики прочат несколько наград американской киноакадемии.

Их увидели вместе, пока Терон пила коктейль, а Питт — простую воду, поскольку после своего развода в 2016-м актер и продюсер отказался от алкоголя, который, по его словам, пагубно сказался на его браке.

Как утверждает портал Radar Online, бывшая жена Питта и мать его шестерых детей Анджелина Джоли уже много лет соперничает с Шарлиз Терон на профессиональном поприще: Джоли постоянно пытается доказать кинопродюсерам, что она все еще может сделать фильм кассовым.

Некоторые источники сообщили, что «борьба за влияние» между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон остро ощущалась в 2017 году, когда обеих рассматривали на главную роль в ужастике «Невеста Франкенштейна» производства киностудии Universal.

По слухам, Терон заставили ждать звонка из-за того, что ее ровесница Джоли показалась руководству фильма более подходящей кандидатурой.

Во время ожидания Шарлиз не могла начать переговоры с продюсерами других проектов, а инсайдеры говорили, что «Энджи не заключила сделку с Universal, но предложение все еще в силе». Гонорар за съемки достигал $20 млн, которые могли бы понадобиться Джоли — еще в ноябре 2018-го стало известно, что увлечение режиссурой и благотворительностью сыграло с «Малефисентой» злую шутку и загнало ее в долги.

Еще одно прямое противостояние актрис произошло в год, когда Анджелина Джоли сыграла в триллере «Турист» в дуэте с Джонни Деппом. В начале 2010-го года Терон, как оказалось, отвергла предложение сыграть главную роль, и продюсеры были вынуждены обратиться к Джоли.

Инсайдер подчеркнул в интервью с Radar: «Противостояние этих двоих началось уже давно и не собирается заканчиваться. Режиссеры как будто смеются, когда ставят их друг против друга, давая обеим сценарий и потом оставляя их драться из-за него».

Если эта информация окажется правдивой, то станет очевидно, почему таблоиды решили, что экс-супруг Анджелины Джоли, которая в прошлом была самой желанной женщиной планеты, решил выбрать в качестве своей новой спутницы именно Терон. У них обеих действительно много общего — трудное детство, проблемы с наркотиками, приверженность к экшен-фильмам и активная благотворительная деятельность, не говоря уже об усыновленных детях.

Учитывая, что до момента достижения всеми детьми Питта возраста совершеннолетия (21 года), он, согласно решению суда и требованиям Анджелины, должен будет выплатить ей свыше $100 млн алиментов, вполне логично, что Брэд мог захотеть хоть как-то отомстить — и завести роман с ее соперницей.