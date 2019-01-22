Путь изгоя: Бекхэм одиноко без Spice Girls

Виктория Бекхэм призналась, что не желает принять участие в предстоящем туре воссоединившейся группы Spice Girls. Об этом она рассказала в интервью The Guardian, опубликованном в субботу.

Реклама

Модельер объяснила, что будет чувствовать себя немного «обделенной», если они все вместе появятся на концерте. «Я уверена, что когда появлюсь вместе с ними на сцене, какая-то часть меня почувствует себя немного обделенной», — рассказала The Guardian бывшая певица. «Но несмотря на это, другой частью меня всегда будет Spice Girls».



Дизайнер твердо заявила, что вне зависимости от обстоятельств «определенно» не выйдет на сцену.

«Все дело в моей коллекции одежды. Не могу сказать, что решение полностью пропустить тур далось мне трудно. То, что я делаю сейчас, — это моя страсть, и эта работа отнимает все мое время», — объяснила Бекхэм, добавив, что несмотря на это, возможно, была бы рада взглянуть на новые выступления Spice Girls.

Ранее источники уже сообщали ET, что Бекхэм не будет принимать участия в воссоединении группы, потому что «у нее есть семья, за которой нужно присматривать, и бизнес, которым нужно управлять».

В ноябре Spice Girls объявили, что собираются вновь воссоединиться в двухнедельном туре, который стартует 29 мая. В рамках тура на главных стадионах Великобритании пройдут 11 концертов. На сцене появятся все участницы группы, кроме Виктории Бекхэм, — Джери Холлиуэлл, Эмму Бантон, Мелани Браун и Мелани Си.

Изначально группа планировала меньше выступлений, но анонс вызвал такой ажиотаж, что пришлось добавить еще пять концертов. «Я знаю, что в последнее время вы и так засыпаны промо-материалами, но я просто хочу сказать, что полностью ошеломлена реакцией на наш тур», — написала одна из участниц группы, Мел Си, в своем твиттере, добавив, что совершенно такого не ожидала и еще раз поблагодарив поклонников.

Мел Си также высказалась о нежелании Виктории присоединиться к туру на телевизионном шоу Джонатана Росса.

«Я недавно виделась Викторией, и все мы поддерживаем контакты друг с другом — очевидно, она все еще является частью Spice Girls. Она действительно нас поддерживает, и мы действительно поддерживаем ее. Она ответила на вопрос, который мы ей никогда не задавали. Но мы предполагали, каков будет ответ», — рассказала Мел Си о реакции коллектива на отказ Виктории принять участие в воссоединении группы.

«Она всегда была занята модой и пошла дальше. Наша философия заключается в том, что мы — группа как на сцене, так и за ее пределами, и мы заботимся друг о друге, поддерживаем друг друга. Поэтому мы поддерживаем ее, поскольку она была огромной частью нашей жизни, так что все хорошо», — объяснила Си

В субботнем интервью бывшая певица также рассказала о том, что очень сложно быть матерью четверых детей. У 44-летней Виктории три сына и одна дочь: 19-летний Бруклин, 16-летний Ромео, 13-летний Круз и 7-летняя Харпер.

Бруклин хочет быть фотографом и увлекается модой, поэтому Виктория довольно много времени проводит со своим старшим сыном. Ромео тоже имеет отношение к миру моды: он появился в нескольких кампаниях Burberry, но сейчас проводит большую часть своего свободного времени, играя в теннис. Круз постоянно пропадает в музыкальной студии — любит играть на гитаре и фортепиано, писать и записывать песни, а Харпер «абсолютно одержима» катанием на коньках. Такое разнообразие интересов детей Бекхэмов во многом усложняет процесс их воспитания, поскольку каждому ребенку нужно уделять достаточно времени.

Бекхэм также затронула в интервью постоянные слухи о проблемах в браке с Дэвидом. Дизайнер призналась, что подобные спекуляции иногда очень огорчают ее, но в то же время супруги не могут ничего с этим поделать.

«Это может очень расстраивать. Но я оставляю это дело своей пиар-команде. Я не вмешиваюсь», — рассказала Виктория.

«Людям интересна моя личная жизнь. Иногда это работает в мою пользу, а иногда это мне не нравится. Я не позволю этому сломить меня», — пояснила Бекхэм.