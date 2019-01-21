Геи и вуайеристы: герцогам Сассекским придется переехать

Герцог и герцогиня Сассекские никак не могут освоиться ни в одних своих апартаментах и продолжают переезжать с места на место. На этот раз Меган Маркл и принц Гарри собираются покинуть свой дом в Котсуолде, в графстве Глостершир на юго-западе Англии.

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Сразу после того, как стало известно о намерении герцогов сменить дом, появилась новость о доггерах, которые оккупировали оживленную магистральную дорогу, пересекающую переулок возле дома принца Гарри и Меган Маркл.

Доггерами называют сторонников сексуальных утех на свежем воздухе. По неизвестным причинам дорога близ дома герцогов стала магнитом для любителей подобных развлечений.

Примечательно, что данный маршрут неоднократно упоминается на некоторых тематических сайтах, посвященных любовным утехам на открытом воздухе.

Отмечается, что у дороги есть множество мест, где можно припарковаться.

«Популярно среди гетеросексуальных пар, геев и вуайеристов. Следите за полицией», — говорится на одном из таких сайтов.

Предостережение насчет полиции — не пустая угроза, поскольку доггеры рискуют обзавестись большими проблемами, если в пылу страсти окажутся на территории герцога и герцогини Сассекских.

На юге Котсуолда прошло детство Гарри и Уильяма, которые очень любят этот район и хорошо знают его. Именно поэтому королевская пара решила пожить в этой местности. Как сообщили источники изданию The Sun, именно поместье в Котсуолде Меган и Гарри всегда считали своим основным домом, а не холостяцкие апартаменты принца Гарри в коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце.

Коттедж в Котсуолде — фермерский дом, построенный в XVIII веке. Королевской паре его сдал в аренду земельный магнат Дэвид Кэмерон. Известно, что в доме есть четыре спальни, одна их которых переоборудована в гардеробную. К коттеджу прилагается участок земли размером в 1,5 га, а неподалеку расположен уютный деревенский паб.

Один из друзей королевской пары рассказал об их загородном доме: «Это сказочное место с потрясающими видами и необычайно уединенное. Коттедж Меган и Гарри расположен в маленькой низине красивой сельской местности, поэтому он практически незаметен отовсюду». Также, по его словам, Меган обожает этот район, и они с Гарри любят гулять там с собаками.

Котсуолд — престижный район для семейных пар с детьми, беспокоящихся не только о собственной безопасности, но и конфиденциальности личной жизни. Однако теперь из-за доггеров блестящая репутация района может измениться.

Кенсингтонский дворец пока что не стал комментировать новости о том, что секс-марафон, устроенный доггерами возле королевского дома, мог как-то повлиять на решение пары покинуть поместье, арендованное на два года. Однако согласно другим источникам, герцог и герцогиня Сассекские переезжают только из соображений безопасности.

В субботу, 19 января, стало известно, что, несмотря на любовь Меган Маркл и принца Гарри к району и этому дому, супруги досрочно завершили договор аренды и планируют съехать оттуда в марте.

Ранее сообщалось, что молодоженам тяжело далось содержание дома в этом районе из-за высокой арендной ставки и необходимости иметь несколько мест для проживания. Коттедж в Котсуолде обошелся паре в £ 2,5 млн (более 200 млн рублей) за аренду на два года, в то время как в коттедже Фрогмор ведутся строительные работы, стоимость которых оценивается в £ 3 млн.

Изначально планировалось, что принц Гарри и Меган Маркл просто переедут в Кенсингтонский дворец и займут апартаменты по соседству с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, однако супруги приняли решение отремонтировать замок Фрогмор и поселиться там. Фрогморский коттедж расположен около Виндзорского замка — примерно в 30 км от Кенсингтонского дворца.

Известно, что мать герцогини Дория Рэгланд тоже поселится в коттедже, где ей будет выделено целое крыло. Так она сможет принимать активное участие в воспитании малыша.

Пара собирается перебраться во Фрогмор уже в этом году. Гарри и Меган пришлось вложить немалые деньги в ремонт нового дома, поскольку его состояние было довольно ветхим — коттедж был построен еще в 1684 году.