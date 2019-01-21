Рабочий и кутюр: чему посвятили пять главных показов Парижа

Vetements

В этом сезоне руководство заслуженно позабытой покупателями марки решили сделать акцент на вопрос, которым задаются все пользователи социальных сетей с момента выпуска первой «хайповой» коллекции Vetements. А именно — с какой стати простые хлопковые футболки и свитшоты с незатейливым принтом стоят огромных денег. К идее дизайнер Демна Гвасалия подошел с нужной иронией и на нескольких моделях худи написал:

«Сегодня мой день рождения, и моим единственный подарком стала эта чересчур дорогая толстовка от Vetements».

Некоторые модели толстовок были дополнены так называемым texting hood («капюшоном для набора сообщений») — аксессуаром, не так давно «изобретенном» в Южной Корее с целью пресечь попытки соседей по общественному транспорту прочитать то, что носящий его печатает на смартфоне. На макушке была выведена латинская надпись Dominium In Rectum, которую можно перевести как «анальное господство».

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После окончания показа Гвасалия охарактеризовал свое детище как попытку изучения феномена интернета и «всего, что он делает для нас» — удивительно, что познать сеть, которая и прославила его одежду, грузинский дизайнер решил только сейчас. Однако речь шла не об обычных мемах, а исследовании даркнета и «всех вещей, которые мы можем там приобрести».

Итогом своеобразной научной работы, по словам Демны, оказался вывод о том, что «гики стали новыми панками» после изобретения смартфона.

Off-White

Еще в начале января Абло решил, что одежда, которую он собирается демонстрировать, нуждается в дополнительных объяснениях. В своем личном аккаунте в инстаграме дизайнер опубликовал фото приглашений на показ и написал о целях на 2019-й год. Оказалось, что главный «креативщик» современной модной индустрии только в этом году решился рассказать о творческой подоплеке, которая скрывается за отдельными фрагментами его выставок и коллекций.

Прошедшая презентация неслучайно прошла под названием «Общественное телевидение» — культура музыкальных клипов 80-х и 90-х определенно произвела на Вирджила неизгладимое впечатление. В импровизированном парке на фоне «зеленых экранов» модели ходили в «половинах» костюмов — сочетании рубашки, пиджака и галстука с джинсами-трубами — и стеганых пуховиках.

Абло, очевидно, пытается переосмыслить себя скорее как художника, а не дизайнера с пристрастием к нормкору. На подиуме без особого апломба появился бывший муж Карди Би рэпер Оффсет — весь образ члена группы Migos состоял из лилового пуховика в пол с перекрестными нагрудными карманами.

Givenchy

Дизайнер с претензией на звание кутюрье и нового любимого стилиста британской королевской семьи Клэр Уайт-Келлер черпала вдохновение в парижских тенденциях, которые всегда развивались отдельно от остального мира: «Я думаю, что в Париже сейчас требуется больше изысканности. Извращенная роскошь, которую подают так, будто тебя это особо не волнует».

Эту установку британка осмыслила через удлиненные и отточенные мужские силуэты, но и без пуховиков, правда, глянцевых, не обошлось. Однако от брюк-клеш и приталенных пиджаков мужская мода успела отвыкнуть —

при взгляде на ее моделей хочется вспомнить праздничный образ Александра Абдулова в «Чародеях», когда еще было важно «чтобы костюмчик сидел».

В целом, коллекция получилась довольно драматичной из-за разнообразия материалов и фактур в сочетании с мастерством шитья, которые французский дом демонстрирует независимо от того, чье имя значится в графе «креативный директор». Теперь остается только надеяться, что подруга Меган Маркл не выдохнется и придумает что-то столь же примечательное для женской недели моды.

Показ, от которого ждали большого межнационального шоу (креативным директором выступил Вирджил Абло), вышел совершенно не таким, как его себе представляли критики. За несколько дней до показа модным редакторам было выслано приглашение, написанное на перчатке в стразах — явная отсылка к творчеству Майкла Джексона.

На самом шоу из известных гостей уже не присутствовал бывший работодатель дизайнера Канье Уэст, который расчувствовался прямо перед фотографами после показа мужской коллекции осень-зима 19' в прошлом сезоне. Вместо него на первом ряду увидели звезду «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе, который, судя по его наряду на «Золотом глобусе», стал новым амбассадором марки, нескольких друзей-рэперов Абло и супермодель Наоми Кэмпбелл.

Вероятно, общественное давление, открытие сразу нескольких поп-ап бутиков марки в Токио, Нью-Йорке и Майами, а также создание коллекции для Off-White сделали свое дело — коллекция Вирджила выглядела по-настоящему скучно. То, что должно было стать данью памяти королю поп-музыки, обернулось довольно непримечательной демонстрацией штанов с накладными карманами, кроссовок рэперов из 90-х и футболок в технике тай-дай.

Jacquemus

В этом сезоне дизайнер Симон Порт Жакмюс решил не пускать своих моделей на подиум, а ограничился весьма неформальной презентацией — модели сидели за столом и демонстрировали коллекцию «Мельник» рядом с батонами деревенского хлеба, сырами и кувшинами с водой. Очевидно, автор идеи хита прошлого лета — огромных соломенных шляп — заразился любовью к «деревенскому шику».

Думаем, в негласном соревновании за звание самого экстраординарного приглашения на показ француз однозначно победил.

Вместо картонок с вызывающими картинками или перчаток гостям мероприятия пришли батоны хлеба вместе с обещанием хорошего завтрака.

Снаружи парижского Palais de Tokyo моросил дождь, а внутри павильона истерзанным работой критикам подавали хлеб с маслом, сыр Комте и круассаны с апельсиновым соком. Пока люди ели стоя ввиду отсутствия подходящих сидений, мужчины в незатейливой дизайнерской одежде прокладывали себе путь перед тем, как сесть за круглый стол и присоединиться к завтраку.

При описании коллекции основатель бренда говорил о «точке пересечения земли и труда». Он также постарался обойтись без высокопарных оборотов: «Я не хочу показывать фантазию. Это история про работу, о тех, кто рано поднимается, о реальности и настоящей одежде, которую можно носить».