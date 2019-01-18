Легла в клинику: от чего лечится дочь Майкла Джексона

Дочь Майкла Джексона Пэрис находится в реабилитационном центре: эта новость несколько дней назад взволновала публику, которая следит за нелегкой жизнью девушки, не раз дававшей повод для сплетен. Однако наследница певца успокоила своих поклонников — она поделилась новой публикацией в соцсети, судя по которой, девушка пребывает в хорошем расположении духа.

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Пэрис Джексон опубликовала пост в инстаграме на следующий день после того, как появилась информация, что она отправилась в реабилитационный центр, чтобы подправить свое «физическое и эмоциональное здоровье». Она рассказала своим фанатам, что с ней все в порядке и очень скоро от нее можно ждать творческого прогресса. Однако сообщения о том, что она проходит лечение, наследница Майкла Джексона не подтвердила и не опровергла.

«СМИ обычно преувеличивают. Да, я взяла перерыв в работе, в общении в социальных сетях и разговорах по телефону, потому что иногда это этого слишком много, и каждый заслуживает перерыва, но я счастлива, здорова и чувствую себя лучше, чем когда-либо!», — подписала Джексон фотографию.

«У меня и Гэбриэла (ее товарищ по музыкальной группе и жених — «Газета.Ru») есть новая музыка, которой мы рады поделиться с вами! Надеюсь, что новый год у вас, ребята, начался с любви, света и всего хорошего. Я скоро вернусь!!», — подытожила Пэрис.

Во вторник, 15 января, издание ЕТ сообщило, что 20-летняя дочь Майкла Джексона поступила реабилитационный центр, чтобы «перезагрузиться» и «восстановиться в плане здоровья».

По словам издания, Пэрис решила, что ей нужно отдохнуть, чтобы перезагрузиться, перестроиться, расставить приоритеты и наладить свое физическое и эмоциональное здоровье, поэтому зарегистрировалась в лечебном учреждении.

Информация о реабилитации взволновала поклонников на фоне интервью журналу Rolling Stones, в котором Пэрис открыто рассказала о своей борьбе с депрессией, которой она страдала несколько лет назад. Пэрис Джексон призналась, что пыталась покончить с собой в возрасте 15 лет и скрыла это от своей семьи.

«Это была просто ненависть к себе, низкая самооценка. Думая о том, что я ничего не могу сделать правильно, и не думая, что я достойна жизни», — рассказала Джексон.

Пэрис добавила, что отчасти ее депрессивное состояние выражалось в том, что она общалась с «множеством пожилых людей, делающих много сумасшедших вещей», так как не вписывалась в общество сверстников, которые окружали ее в частной школе.

«Я делала много вещей, которые не должны делать 13-, 14-, 15-летние», — вспоминает она.

По мнению девушки, она совсем не была милым ребенком и пыталась вырасти слишком быстро. Также Джексон считает, что в этот период жизни она была «по-настоящему сумасшедшей».

«Как обычные подростки, я переживала многое, тосковала. И я также боролась со своей депрессией и тревожным расстройством без посторонней помощи», — подытожила Пэрис.

Недавно в сети появилась информация о том, что Пэрис Джексон собирается замуж за своего коллегу, музыканта Гэбриэла Гленна.

Родственники девушки не могут спокойно за нее порадоваться, поскольку у них есть основания предполагать, что юноша женится на Пэрис из-за денег. Дело в том, что Пэрис Джексон — наследница огромного состояния певца, и в случае развода муж сможет получить его солидную долю. Инсайдеры сообщали изданию Radaronline, что родственники девушки «настаивают на подписании брачного контракта, чтобы защитить ее огромное состояние».

«На данный момент семья пребывает в смятении, — утверждал инсайдер. — В одну секунду она лесбиянка и встречается с Карой Делевинь. В следующую секунду она гетеросексуалка и встречается с парнем из своей группы».

Согласно источнику, родственников Пэрис волнует не столько ситуация с замужеством, сколько эмоциональное состояние девушки. «У Гэбриэла не лучшая репутация, и некоторым членам ее семьи кажется, что он может использовать ее. Они просто хотят, чтобы она была осторожна», — отметил один из друзей Пэрис.

Идея выйти замуж за сомнительного молодого человека рождается в голове Пэрис уже не в первый раз. Когда ей было 18, она собиралась выйти замуж за рокера Снуди и даже набила татуировку с его именем у себя на лодыжке в знак «вечной» любви.