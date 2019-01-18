Королевский переворот: муж Елизаветы II попал в аварию

Муж Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, попал в автомобильную аварию — это произошло рядом с загородной резиденцией Виндзоров Сандрингем в Норфолке. 97-летний герцог Эдинбургский, известный своей независимостью и крутым нравом, самостоятельно управлял британским внедорожником Land Rover Freelander II.

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Авария произошла в тот момент, когда принц выезжал с проселочной дороги на трассу A149 около 15.00 по местному времени. Автомобиль герцога столкнулся с минивэном Kiа, в котором ехали две женщины. После удара в левый бок машина Филиппа перевернулась. На место происшествия сразу же прибыли медики, полиция и служащие резиденции.

Принца Филиппа пришлось доставать из автомобиля случайным прохожим, поскольку сам он выбраться не мог — внедорожник упал на землю правой, то есть водительской стороной.

Однако принц не пострадал: сразу после инцидента герцога Эдинбургского осмотрел доктор и заключил, что никакого вреда здоровью бывшего моряка авария не принесла. На протяжении осмотра королева была рядом с супругом. Охранник супруга королевы Великобритании также остался цел. А вот две женщины из второй машины получили травмы — водитель поранилась осколками, пассажир повредила руку.

Вскоре на сайте KLFM появились кадры с места аварии: на них видны опрокинувшийся внедорожник Филиппа с разбитым лобовым стеклом и темный минивэн Kia, стоящий в кювете. Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором говорится: «Герцог Эдинбургский был замешан в дорожно-транспортном происшествии с участием другого транспортного средства во второй половине дня. Герцог не получил травм».

Фоторепортаж: 97-летний муж Елизаветы II перевернулся на машине __is_photorep_included12132649: 1

Между тем «Би-би-си» приводит свидетельства очевидцев, которые рассказали, что спасшийся из перевернутой машины 97-летний герцог хотя и пребывал в сознании, но был в сильнейшем шоке — его «очень, очень трясло». Сейчас он находится в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке под присмотром врачей и своей супруги, британской королевы.

Рианнон Миллз, обозреватель жизни королевского дворца из издания Sky News, сообщил, что медицинский осмотр после инцидента был всего лишь мерой предосторожности — с герцогом Эдинбургским все будет в порядке. «Разумеется, тот факт, что ему 97 лет, сам по себе заставляет волноваться. Он, конечно, очень независим, и он всегда был очень активным человеком», — отметил он.

Принц Филипп и королева Елизавета II находятся в Сандрингеме еще с Рождества — именно в этой резиденции вся обширная королевская семья отмечала праздник. Он присутствовал на торжественном ужине, однако на утренней службе в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке замечен не был, хотя Виндзоры традиционно посещают богослужение по случаю рождения Иисуса Христа.

Стоит отметить, что водительский стаж герцога Эдинбургского насчитывает несколько десятков лет — на архивных снимках его можно увидеть за рулем классических автомобилей 1950-х и 1960-х, есть и несколько более современных фотосессий — в 2017 и 2018 годах его видели за рулем все того же Land Rover Freelander II с коротким номерным знаком «OXR 1».

Кстати, сам автомобиль принца можно считать бюджетным — компактный кроссовер не только сошел с конвейера еще в 2014 году, но и на момент выпуска был самым дешевым внедорожником бренда.

Принца Филиппа замечали за рулем автомобиля Land Rover в сентябре 2018 года — несмотря на то, что еще в 2017-м он объявил, что уходит на пенсию, герцог Эдинбургский ведет вполне активный образ жизни. Он больше не совершает официальных визитов и не выполняет обязанностей члена королевской семьи, однако его часто можно видеть на семейных торжествах.

В минувшем году он дважды побывал на свадьбах своих внуков. 19 мая 2018-го принц Филипп присутствовал на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл — несмотря на то, что за месяц до этого перенес плановую операцию на бедре. А 12 октября того же года он выдал замуж свою внучку принцессу Евгению Йоркскую, которая вышла замуж за давнего возлюбленного, менеджера ночных клубов Джека Бруксбэнка. В обоих случаях публика чрезвычайно волновалась о том, как суровый Филипп Маунтбеттен, известный своей язвительностью, поладит с матерью принцессы Евгении Йоркской, Сарой Фергюсон. Однако обе церемонии бракосочетания прошли спокойно, и после свадьбы принцессы Евгении принц Филипп даже появился на одной фотографии с ее матерью, которую терпеть не может за ее опрометчивые поступки, вредившие в свое время репутации семьи.