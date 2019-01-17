Справлялась лучше Меланьи: Мишель Обаме — 55

17 января бывшая первая леди США Мишель Обама празднует свой 55-й день рождения. Все время, пока ее супруг оставался президентом США, она находилась под пристальным взглядом прессы, а большинство изданий пытались раздуть новость из любого наряда, в котором Обама появлялась на публике. Хотя в промежутке с 2009-го по 2016-й жена Барака Обамы подвергалась куда меньшей критике, чем Меланья Трамп сегодня, заголовки прессы все же спровоцировали решительные изменения в ее персональном стиле.

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В 2009 году, после инаугурации первого темнокожего президента США, Белый дом выпустил первые официальные фотографии Мишель Обамы в роли жены главы государства. Наряд первой леди вызвал смешанные чувства как у сотрудников аппарата президента, так и у журналистов. Черное платье без рукавов, дополненное жемчужным ожерельем и часами, шокировало общественность — до этого ни одна из предшественниц Мишель не позволяла себе оставлять плечи открытыми.

And so much for Michelle Obama's sleeveless dress! pic.twitter.com/FTwIvBftoc — Thor (@Hutchinson17Tim) 21 июня 2018 г.

Дело в том, что у высокопоставленных американских чиновников было принято следовать некоему подобию королевского протокола. Согласно своду правил, родственники президента не должны полностью оголять конечности — допускались рукав длиной три четверти и юбка ниже колена. Спасло положение исключительно то, что платье было в самом деле классическим — долго злиться на базовое «маленькое черное платье» так же бесполезно, как говорить, что твидовый костюм от Chanel давно себя изжил.

В конце лета того же года семья Барака Обамы полетела в отпуск в Гранд-Каньон, штат Аризона. Когда первая леди вместе с дочерьми Сашей и Малией сходили с трапа «Борта № 1» в одном из самых жарких и сухих штатов США, на первой леди Америки были тканевые шорты до середины бедра. О том, что случилось после этого, Мишель Обама написала позже — в своих мемуарах «Становление», которые увидели свет в 2018-ом году:

«Меня сурово раскритиковали за очевидную нехватку достоинства, когда меня сфотографировали в шортах в (42-градусную — «Газета.Ru) жару».

Никакого раскаяния бывшая первая леди страны не испытала, но впредь была осторожнее, потому что, по ее словам, «еще во время предвыборной кампании Барака люди начинали внимательно следить за тем, что на мне надето». Поэтому каждый раз, когда политические решения президента не слишком нравились издателям или другим политикам, можно было ожидать атаки на гардероб его жены.

Еще одной большой проблемой для американских политиков в последние годы стало то, что люди хотят видеть в них суперзвезд, которые ничем не хуже тех, что красуются на красных ковровых дорожках в Голливуде, однако в то же время приходят в гнев, видя на государственных деятелях предметы роскоши. Когда Мишель Обаме стало ясно, что большинству людей действительно интереснее обсуждать ее внешний вид, чем слушать то, что она решила сказать, она решила сменить подход.

Супруга 44-го президента США больше не пыталась походить на своих предшественниц с их бессменной элегантностью, фамильными драгоценностями и дорогим коллекционным фарфором. Да,

Нэнси Рейган, прославившаяся покупкой сервиза за $209 тысяч, не одобрила бы ее выбор, но еще никогда до Обамы сближение с рядовым американцем не было столь необходимым и очевидным политическим ходом.

Чтобы угодить всем, Мишель Обама стала чередовать предметы гардероба — в один из дней она надевала платье от бренда масс-аркета стоимостью меньше $50, а на следующий могла «позволить» себе дизайнерскую сумку. За повседневный гардероб жена политика платила из собственных средств, а вещи для важных приемов и торжественных мероприятий дизайнеры с радостью предоставляли сами. Когда необходимость в очередном эффектном наряде исчезала, его передавали в дар Национальному архиву.

В своих мемуарах Обама подробно описала свою стратегию при подборе образов: «Когда дело доходило до моего выбора, я пыталась быть в некоторой степени непредсказуемой, чтобы никто не мог истолковать мою одежду как послание». Бывшая первая леди подчеркнула, что ей приходилось «ходить по тонкой линии» из-за необходимости держаться золотой середины — «выделяться без попыток затмить других и смешиваться с толпой, но не сливаться с ней».

Для последнего государственного ужина в Белом доме на своем посту в 2016-ом году Мишель выбрала сверкающий вечерний наряд от Versace цвета розового золота, закрепляя за собой статус иконы стиля и первой леди, которая знала, какой ее хотят видеть те, кто проголосовал за ее мужа.

Фоторепортаж: Лучший друг Барака Обамы __is_photorep_included12131359: 1

За те два года, которые прошли с момента переезда из резиденции американских президентов, ей удалось «расслабиться» и во время презентаций своей новой книги доказать, что она еще способна удивить. Заключительным городом в рекламном туре в поддержку книги «Становление» числился Бруклин, где ее интервьюером стала актриса Сара Джессика Паркер.

Предшественница Меланьи Трамп выглядела сногшибательно — социальные сети не могли успокоиться еще примерно неделю после ее выхода. А он действительно был ярким — как забыть канареечно-желтое платье Мишель Обамы и ее металлически-золотые ботфорты от Balenciaga?