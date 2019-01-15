Сделаем по-своему: как завершилась Неделя моды в Милане

Versace

Прошло то время, когда Донателла Версаче могла подкупить зрителя, балансируя исключительно на ностальгических чувствах потребителей, знавших марку еще во времена ее брата. Оказалось, что Донателла и сама кое-что может — главным образом, чувствовать пульс времени.

В эпоху, когда стать эталоном женственности можно за счет правильно сшитых брюк и рубашки, а мужественность определяется далеко не мускулами, правильно сшитый костюм из нестандартных материалов способен творить чудеса. В беседе с журналистами после шоу Донателла Версаче сказала, что если ее поставят перед выбором: мужчина в спортивном костюме или в деловом, то она всегда выберет того, кто «чувствует себя комфортно независимо от того, что на него надето».

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А надеты могут быть даже маленькие сумки на цепочке — они вполне приемлемо смотрелись на модели в костюме со значками и в кроссовках, что пошло в копилку тренда на гендерную амбивалентность в модной индустрии.

Несмотря на социальный подтекст всей коллекции и стремление в очередной раз стереть гендерные границы, Донателла сама призналась: ей было важно показать, что Versace не утратил своей уникальности после того, как значительная часть компании была продана американцам, владеющим более демократичным Michael Kors. И действительно не утратил.

Dolce & Gabbana

На фоне всех скандалов, в которые оказались втянуты Стефано Габбана, Доменико Дольче и ни много ни мало 1,4 млрд представителей народа Китая, непотопляемость итальянского модного бренда по-настоящему шокирует. В мире моды память глянцевых изданий напрямую зависит от статуса и платежеспособности рекламодателя, а у D&G с этим проблем не возникло даже после того, как они оскорбили всех китайцев без исключения.

Шоу на Неделе моды было представлено в стилистике салона из 50-х годов — с диктором, который отдельно описывал каждый образ, и «мастерами», работавшими на фоне всего шоу.

Коллекция, получившая название Eleganza, отдала дань памяти ценностям старого мира, где хорошо скроенный костюм был способен устроить человека на достойную работу, найти ему жену и, при грамотном использовании, повысить его социальный статус.

С подиума пропали молодые инфлюенсеры с миллионами подписчиков в социальных сетях, которых раньше специально нанимали представители марки для хорошей раскрутки и популяризации в современном медиапространстве. Ушли и элементы уличной одежды, в прошлых сезонах щедро расшитые эмблемой дома, а вместе с ними — и желание что-то кому-то доказывать. В такие моменты остается только одна опция — вернуться к истокам, что и было решено сделать.

Одежда военного и послевоенного периода, когда-то прославившая дом Hugo Boss, сшитая на итальянский лад с фирменными золотыми вензелями, попросту не может смотреться плохо, поэтому, как бы критикам ни хотелось прицепиться к недочетам, большинству из них пришлось попросту промолчать.

Moschino

В коллекции «Осень-зима 19-20» креативный директор марки Джереми Скотт также решил прибегнуть к классическим формам — но в свойственной ему манере. В преддверии показа дизайнер рассказал, что решил рассказать о любимых им «Казанове», «Сатириконе», «Риме» и «Сладкой жизни». Все эти картины объединяет гениальный итальянский режиссер Федерико Феллини, уже не впервые вдохновляющий кутюрье на возвращение к традициям классического театра.

Именно поэтому в первом ряду на показе Moschino сидела звезда нескольких картин Феллини Сандра Мило, а по подиуму ходили девушки в костюмах гладиаторов, напудренных париках в стиле «барокко» и многочисленных бантах. В качестве принта как в мужских, так и в женских моделях выступали вышитые золотые латинские буквы.

Если стремление Джереми Скотта к драматизму и эпатажу удивления не вызывает, то в этом сезоне отчетливо заметно более позитивное видение своих персонажей. Оказалось, что причина перемены настроения Скотта по-итальянски банальна — он влюбился в одну из моделей, участвовавших в показе, и признался, что только что они вернулись с каникул в Бразилии.

В день показа произошел весьма неприятный для марки инцидент — один из бывших сотрудников бутика Moschino в Западном Голливуде подал в суд на бывшего работодателя с обвинениями в расизме и харассменте.

По словам истца, менеджер в магазине имел привычку называть всех не знаменитых темнокожих посетителей «Сереной» (по имени теннисистки Серены Уильямс — «Газета.Ru»), а также просить сотрудников ходить за ними по бутику. Последнее классифицируется как «ритейл-расизм» и имеет такие же серьезные последствия, как и любое проявление расизма.

Fendi

После показа своей марки Сильвия Вентурини Фенди заявила, что сегодня «самая губительная вещь, которую может надеть ребенок — это одежда, пошитая на заказ». После шоу, в рамках которого дизайнер неожиданно отошла от одежды в спортивном стиле, она призналась, что ей было необходимо создать новую модель костюма. А ведь Fendi знали толк именно в спорт-шике.

За помощью было решено обратиться к человеку, который живет в костюмах и всегда рад сделать что-то новое — на следующий день после одного телефонного звонка Карл Лагерфельд прислал эскиз нового пиджака и видоизмененный логотип.

Новая коллекция сильно отличается от всего, что мы видели раньше, а изрядно надоевший за последний год принт из двух перевернутых 'F' на комбинезонах и свитерах детей клана Кардашьян наконец сменился чем-то посвежее.

Стоит отметить, что спортивная одежда не до конца ушла из жизни марки, а просто эволюционировала во что-то более взрослое и законченное. Фенди прокомментировала это нововведение собственным нежеланием «играть по старым правилам», и нет ни единого довода против этого аргумента.