Избегайте «жилетов»: с чем воюет Неделя моды в Париже

В среду, 15 января, в Париже стартует новый для французской столицы модный сезон — он начнется с Недели мужской моды, которая в этом году обещает быть яркой, благодаря нескольким факторам.

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Традиционно к мужской Неделе моды не проявляют такой же повышенный интерес, как к женской, а тот факт, что за последние несколько лет популярность этих мероприятий существенно возросла, объясняется лишь участием в них моделей женского пола и топ-моделей. Однако в 2019 году Париж отказался от «смешанных» шоу: Эди Слиман представит свою первую полностью мужскую коллекцию для Celine, а британская марка J.W. Anderson, променявшая Лондон на Париж в этом сезоне, пообещала, что девушек на подиуме не будет.

Отказываясь от совместных показов, многие бренды пытаются отойти от тенденции прошлых лет — ускорения процессов производства и покупки одежды — в пользу швейного мастерства и возвращения к истокам философии своего модного дома.

Еще одним событием, которого с нетерпением ждут модные инсайдеры, станет показ коллекции собственного бренда Рафа Симонса, который сообщил об уходе с поста креативного директора Calvin Klein в конце декабря прошлого года и разбил сердца своих поклонников в США.

Новостью будет и появление на Неделе любимого модельера Меган Маркл: в рамках Недели пройдет премьерный показ мужской коллекции автора свадебного платья герцогини, Клэр Уайт-Келлер, для Givenchy.

Интригу вносят и события, происходящие за пределами модной индустрии. В ближайшую субботу в Париже в десятый раз пройдут манифестации «желтых жилетов» — и это заставляет модные дома, показы которых назначены на 19 января, передвигать даты, чтобы избежать возможных конфликтов с демонстрантами.

На протяжении последней пары месяцев масштабные движения против повышения цен на топливо разворачивались во французской столице — да и по всей стране — каждую субботу. СМИ сообщали о десятках и сотнях задержанных демонстрантов, многие из которых весьма агрессивно настроены к производителям, и к потребителям предметов роскоши. Так что дизайнерам пришлось дошивать коллекции оперативно, чтобы мероприятие прошло в комфортных для моделей и модных редакторов условиях.

Еще в начале января представители дома Dior объявили, что шоу состоится в пятницу, 18 января, а его примеру последовали многие другие.

Места и время проведения показов держали втайне до конца прошлой недели, чтобы пресечь любые попытки оказать давление на организаторов мероприятий.

Тем не менее, некоторые бренды вроде Sacai, Loewe, Thom Browne и Hermès не побоялись демонстраций и не передвинули даты с грядущей субботы.

Президент Ассоциации высокой моды Ральф Толедано поспешил успокоить всех, кто приедет работать на Неделе моды, заявлением: «Мы работаем с полицией Парижа, которая дала несколько рекомендаций относительно локаций и временных промежутков». Толедано подчеркнул, что полицейские пытались предугадать все версии развития событий, которые были приняты во внимание всеми членами Ассоциации и устроителями презентаций.

В этот раз показы пройдут как у молодых марок, так и закаленных временем гигантов индустрии, но о самих показах известно немногое. Показ Valentino, согласно информации из официального аккаунта бренда в инстаграме, будет проходить на Вандомской площади под аккомпанемент бельгийского певца египетского и ливанского происхождения Тамино Амира.

Собственная марка Вирджила Абло Off-White уже, кажется, отжила свою эпоху кроссовок стоимостью $1000 за надписи «Для ходьбы» и покажет миру коллекцию под названием «Общественное телевидение» 16 января, а вверенный Вирджилу Louis Vuitton продемонстрирует коллекцию уже 17-го.

На прошлой неделе французская марка провела открытие своей так называемой «Временной резиденции» в Вест-Вилладж в Нью-Йорке с участием Беллы Хадид и Карли Клосс — супермодели открывали прошлый показ Абло на мужской неделе. В социальных сетях даже отметили иронию американского модельера, предложившего Белле посетить торжественный ужин в желтом жилете с накладными карманами с показа «Весна-лето 18-19».

В отличие от LV, Off-White показал в своем инстаграме небольшую видеодемонстрацию джинсовой куртки с синим проводом из новой коллекции. Возможно, от дизайнера следует ждать вещей, вдохновленных эпохой 90-х, но подробности мы узнаем уже совсем скоро.

Остальные модные дома предпочли воздержаться от каких-либо намеков на тематику шоу в своих социальных сетях, но от этого ожидание только усиливается. В последнее время подписчики Симона Порт Жакмю (Jacqemus) и Оливье Рустена из Balmain следят за негласной битвой аккаунтов — кутюрье поочередно публикуют фото с отдыха, «меряются» влиятельными друзьями и не забывают о позировании в полуобнаженном виде. Будем надеяться, что при создании новых моделей мужчины не забыли о конкуренции, а их дома наконец продемонстрируют что-то новое.