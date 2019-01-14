Снова наврала? Когда родит Меган Маркл

14 января герцогиня Сассекская рассекретила дату рождения своего первенца во время прогулки с местными жителями в Биркенхеде в английском графстве Мерсисайд.

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Это был первый совместный выход герцогов Сассекских в свет в наступившем году. Меган Маркл и принц Гарри посетили Биркенхед, чтобы осмотреть местные достопримечательности и почтить память английского поэта Уилфреда Оуэна.

Как сообщает Daily Mail, герцогиня проговорилась, что находится на шестом месяце беременности, и ожидать пополнения стоит в конце апреля.

Также герцогиня рассказала, что ни она, ни принц Гарри не знают, родится у них мальчик или девочка, поскольку хотят, чтобы это стало для них «сюрпризом».

Вне зависимости от числа рожденных наследников, для каждого из них точно найдется место в 10-комнатном коттедже Фрогмор в Виндзоре, в который королевская чета надеется въехать до появления долгожданного ребенка.

Помимо разговоров на прогулке, много внимания привлек образ, в котором появилась Меган: герцогиня Сассекская надела фиолетовое платье Aritzia, которое подчеркнуло ее округлившийся живот, и красное пальто Sentaler стоимостью 1085 фунтов стерлингов — почти 100 тыс. рублей. Свой образ Меган Маркл дополнила кожаной сумкой кирпичного цвета от Gabriela Hearst за 1695 фунтов стерлингов (около 150 тыс. рублей) и красными лодочками на высоких шпильках. Пользователи сети осудили герцогиню за выбор обуви на высоком каблуке, которая считается вредной для беременных.

Те, кого здоровье герцогини беспокоит меньше, возмутились по поводу цветовой гаммы ее наряда, поскольку детали ее образа, по их мнению, чересчур яркие и плохо сочетаются между собой. Также не обошлось без споров, прилично ли для герцогини носить такую дорогую одежду и аксессуары. Однако

модные критики заметили, что наряд жены принца Гарри, как и цветовое сочетание, не стал чем-то новым для Виндзоров — нашлось как минимум три снимка образов принцессы Дианы именно в красном и фиолетовом.

Поэтому выход можно с уверенностью назвать данью памяти любимой матери супруга, для которой было даже символично оставлено место в соборе святого Джеймса в Виндзоре, где проходило венчание Гарри и Меган.

Покоя поклонникам самой популярной пары в семействе Виндзоров уже долгое время не давал живот герцогини, а именно его размер. Он спровоцировал слухи о том, что Меган Маркл скрывала свою беременность несколько месяцев до официального объявления радостной новости 15 октября 2018 года, когда самолет с молодоженами приземлился в аэропорту Сиднея. Поэтому без какой-либо информации от инсайдеров активно ходили слухи, согласно которым герцогиня Сассекская выходила замуж уже будучи беременной. Однако, учитывая предполагаемое время появления наследника или наследницы на свет, эта теория не имеет ничего общего с реальностью.

Другие фанаты герцогов считают, что большой живот Меган объясняется тем, что она ждет не одного ребенка, а двух. Подозрения лишь укрепились после того, как один из служащих Кенсингтонского дворца присоединился к лотерее, поставив на то, что американка произведет на свет двойню.

Впрочем, некоторые комментаторы в социальных сетях призвали к здравому смыслу, подчеркнув, что каждая женщина в период беременности выглядит по-своему.

Хотя герцогиня и заявила, что хочет оставаться в неведении относительно пола первенца принца Гарри, уже с октября отчетливо известны надежды отца ребенка. Во время тура по странам британского Содружества, где за супругами неотрывно следовала толпа поклонников, кто-то в толпе обратился к Его высочеству с возгласом: «Надеюсь, что будет девочка!» В ответ на это Гарри, не сбавляя шаг, прокричал в ответ: «Я тоже!»

В начале января в прессе появились сообщения о том, что Меган не хочет рожать в условиях роскошного крыла «Лидо» в больнице Св. Мэри, где родились сами Уильям и Гарри и все трое детей Кейт Миддлтон. Вместо этого предполагаемым местом, которое рассматривают будущие родители, назвали больницу Фримли Парк в графстве Суррей. Неизвестно, чем было вызвано подобное желание «переехать» из проверенного места, но, скорее всего, у герцогини со своими собственными взглядами на все, что касается ее обязанностей и возможностей, и здесь есть свое мнение в вопросе рождения детей. И дело не в практически открытой конфронтации с женой принца Уильяма.