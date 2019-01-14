И года не прошло: Крис Пратт женится на дочери Шварценеггера

14 января актер и комик Крис Пратт сделал предложение старшей дочери Арнольда Шварценеггера. Об этом звезда серии фильмов «Стражи галактики» рассказал своим подписчикам в инстаграме. Он выложил в соцсеть фотографию, на которой обнимает писательницу, а на ее безымянном пальце уже есть кольцо с бриллиантом внушительных размеров. «Милая Кэтрин, я так счастлив, что ты сказала «да»! Я невероятно взволнован женитьбой на тебе. Горд смело жить с тобой в вере. Поехали!»

В последний раз пару видели в пятницу 11 января в Лос-Анджелесе, когда Пратт помогал своей 29-летней девушке перевозить вещи из ее дома. Они встречаются всего семь месяцев, но уже совместно отпраздновали Новый год в мексиканском курортном городе Кабо Сан Лукас вместе с маленьким сыном Криса. На день рождения подруги в декабре актер ситкома «Парки и зоны отдыха» поздравил ее в социальных сетях со словами «С днем рождения, шеф! Твоя улыбка освещает комнату. Я ценю время, проведенное вместе с тобой. Я в восторге от того, что Бог привел тебя в мою жизнь». После этого комик поблагодарил свою возлюбленную за «смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу».

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Этот год выдался богатым на события в жизни будущих мужа и жены. Впервые их заметили вместе 17 июня 2018 года, но, по сообщениям инсайдеров, они многократно встречались до этого и «постоянно разговаривали» на протяжении «двух месяцев или около того». Хотя отношениям пары нет даже года, можно уверенно утверждать, что семья Шварценеггер в восторге от партии старшей дочери.

После официального подтверждения, что 39-летний актер и дочь бывшего губернатора Калифорнии встречаются, источники рассказали порталу E!News, что их познакомила мать девушки, журналистка Мария Шрайвер. Другой источник, близкий к паре, сообщил People: «Мария занималась сводничеством», — оказалось, что у Пратта и племянницы Джона Ф. Кеннеди были общие знакомые, что и натолкнуло предприимчивую мать на знакомство «детей».

К началу осени Крис уже познакомился с братом писательницы Патриком за обедом с их матерью, а Кэтрин, в свою очередь, была представлена родителям актера.

Возможно, из-за развода с комедийной актрисой Анной Фэрис в августе 2017 года после около восьми лет брака, вначале Крис, по словам его знакомых, «не торопил события с Кэтрин», но очень скоро осознал, что их отношения представляют собой нечто большее, чем простой роман.

В августе прошлого года собеседник E!News поделился новостями, что актер больше не боится публичного проявления чувств к Кэтрин, но «не пытается ни на что повлиять».

Пратт и Шварценеггер весьма религиозны, как можно было заметить по количеству благодарностей, которые актер выражает в адрес Бога. Кэтрин, в отличие от Криса, растили католичкой, но это не мешает ей периодически сопровождать жениха в церковь Zoe в Лос-Анджелесе на воскресные службы. С 7 по 27 января прихожанам церкви предложили присоединиться к молитвам и посту: эту рекомендацию актер, скорее всего, не проигнорирует.

Интересно, что в феврале именно в этой церкви состоится мероприятие, которое устраивает фонд Тима Тибоу — игрока в американский футбол, известного тем, что он поклялся не заниматься сексом до брака. На прошлой неделе один из немногих спортсменов-девственников сделал предложение руки и сердца победительнице конкурса «Мисс Вселенная-2017» Деми-Лей Нель-Петерс из Южной Африки.

Пятилетний сын Пратта Джек тоже не остался в стороне за все время романа его отца и Кэтрин. В один из воскресных дней в июле Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт повели мальчика с собой в церковь, а после фотографы запечатлели момент, когда ребенку купили мороженое.

Тогда источник, близкий к ситуации, рассказал таблоиду People, что пара проводит вместе каждый день, а «Кэтрин виделась с Джеком несколько раз». Именно тогда СМИ начали подозревать, что отношения актера и писательницы перешли в серьезную стадию.

«Семья невероятно важна для них обоих, так же как и религия. Она очень, очень мило и по-матерински ведет себя с его сыном»,

— подчеркнул инсайдер.

Все, кто видел пару вместе на публике, в разное время замечали одно: когда Крис, обладающий специфическим чувством юмора, шутит, Кэтрин постоянно смеется. Этот фактор, как отмечают многие знатоки семейной жизни, может затмить большое количество негативных моментов.