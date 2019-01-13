Раздор в королевстве: Меган и Кейт вконец разругались

Как стало известно 13 января, Меган Маркл и принц Гарри не присутствовали на праздновании 37-го дня рождения Кейт Миддлтон. На данный момент неизвестно, отказались ли будущие родители от приглашения на субботний ланч или их вовсе не пригласили в загородную резиденцию герцогов Кембриджских в Анмер-холл в Норфолке.

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Согласно информации от источников,

герцогиня Кейт Миддлтон не стала устраивать роскошный прием, а обошлась приглашением только близких друзей.

Хотя роскошная недвижимость вмещает в себя десять спален, родственники будущего наследника престола редко используют пространство в полной мере. Среди гостей праздника, который прошел 6 января, Меган и Гарри замечены не были.

Из лучших друзей Кейт на обед в Анмер-холл приехала Эмилия Жардин-Петерсон, которая знакома с герцогиней еще со времен их совместной учебы в колледже Мальборо в графстве Уилтшир. Совсем юные девушки играли в одной хоккейной команде, а спустя много лет Жардин-Петерсон стала крестной матерью первенца Миддлтон принца Джорджа.

Эмилия хорошо знакома и с Уильямом — в 2007 году именно она увезла Кейт Миддлтон в отпуск на Ибице после очередной размолвки с принцем. А ее муж Дэвид, который тоже вошел в число немногих приглашенных, учился с будущим королем в Итоне. Крестная мать принцессы Шарлотты Лора Мид также приехала за город с супругом, чтобы пообедать у гостеприимной семьи.

Еще одна подруга герцогини Софи Картер, с которой родители Миддлтон знакомы уже более десяти лет, вышла замуж в этом сентябре, а среди пажей на ее норфолкской свадьбе были замечены принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Дом принца Уильяма и Кейт Миддлтон располагается в нескольких минутах езды от Сандрингема, в котором традиционно проводит новогодние праздники Елизавета II и принц Филипп. И хотя британские монархи уже много десятилетий празднуют Рождество и новый год в Сандрингеме, месту, наполненному парадными гостиными и столовыми, явно не хватает спальных мест.

Именно поэтому на протяжении нескольких лет Кейт, Уильям и их дети предпочитают останавливаться в более комфортабельном и неформальном жилье по соседству — в прошлом году, когда Меган была только невестой Гарри, влюбленные проводили время вместе с семьей брата жениха.

Однако в этом году младший сын принца Чарльза не захотел отдохнуть от своих обязанностей в компании брата и предпочел компанию бабушки в довольно стесненных условиях. Таблоиды стали говорить о размолвке между женами двух сыновей принцессы Дианы с прошлой осени, но, по сообщениям инсайдеров, она зародилась еще на стадии примерки платьев подружек невесты перед свадьбой Меган 19 мая 2018 года.

Новости об отсутствии герцогов Сассекских на торжестве в семейном стиле идут вразрез с последними заверениями сотрудников Кенсингтонского дворца о том, что супруги Уильяма и Гарри «прекрасно ладят» и уж точно не настраивают мужей друг против друга, как поговаривали таблоиды последние пару месяцев ушедшего года.

К тому же, после волны откровений от работников офиса «трудной герцогини» в ноябре и декабре некоторые источники, которые раньше не общались с прессой, стараются смягчить давление, которое их предшественники оказали на беременную герцогиню. Информация, поступившая в СМИ от человека, знакомого с ситуацией во дворце, шла вразрез со многим, что говорили о «неуемном» характере бывшей голливудской актрисы.

В числе прочего анонимный источник рассказал порталу Elle, что все еще неопытная в вопросах королевского этикета и протокола Меган «быстро учится», а люди, которые с ней работают, «взволнованы ее идеями и энтузиазмом». Сплетни о том, что требовательная жена принца Гарри довела нескольких своих подчиненных до слез, а троих ассистентов — до увольнения по собственному желанию, пока не нашли никакого подтверждения.

А вот опровергнуть заявления о тирании американки официальные представители дворца уже пытались, но в хорошее всегда верится с трудом. На этой неделе собеседник журнала US Weekly поделился, что

Гарри пытается «держать ее (Меган — «Газета.Ru») подальше от негатива и вреда», но 34-летний принц уже почти отчаялся в попытках сделать свою жену счастливее.