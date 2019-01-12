Напрасные надежды: что дает Неделя моды в Милане

После условно тихого старта Недели мужской моды в Лондоне с пятого по восьмое января, на котором внимания заслуживали разве что итальянцы Iceberg — они, кстати, открыли показ танцевальным номером — в Милане стартовала Неделя, которая обещает затмить британскую.

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Однако марафон показов и презентаций ежегодно начинается именно в столице Великобритании, а британцы и все те, кто решил выпустить коллекцию вместе с ними, позволяют себе не ориентироваться на модные тренды и относительно спокойно творить.

Большого внимания удостоился номинант на премию Британского совета моды «Лучший дизайнер года» Крейг Грин — все остальные дизайнеры мужской одежды в Лондоне, как водится, не заняли умы человечества. Что неудивительно: Грин и вовсе не называет продукты собственного творчества «одеждой», а ограничивается формулировкой «окна, которые мы прорубили в чувствах». В Париже или Нью-Йорке, которые больше ориентируются на продажу, чем на искусство, подобная маркетинговая стратегия явно не имела бы успеха.

И тут возникает проблема: если миланские дизайнеры будут созвучны с Лондоном, то мужскую моду уж точно ожидает более мужественная версия скучного стиля преппи с его перчатками для гольфа, рубашками поло и доброй половиной элементов гардероба администрации Дональда Трампа.

Солидные подплечники в пиджаках большинства лондонских коллекций явно были сшиты по эскизам костюмов еще одного американского президента — Рональда Рейгана.

Как это обычно бывает с мужскими трендами, в Лондоне не обошлось и без милитари, к тому же, за последний год молодые кутюрье стараются добавить в коллекции хотя бы пару рабочих комбинезонов и несколько юбок. Стоит признать, что юбки для мужчин все еще не могут победить негласные общественные табу, поэтому их до сих пор могут позволить себе разве что рэперы Асап Роки, Пи Дидди и Канье Уэст образца 2008 года.

С 8 по 11 января во Флоренции уже можно было ознакомиться с достижениями предприятий легкой промышленности, производящих одежду для мужчин. Мы имеем в виду, разумеется, масштабную выставку мужской модной одежды Pitti Uomo. И уже 11 января стартовала Неделя моды в Милане, где за четыре дня модные редакторы, в числе прочих, увидят, какими представляют бренды Versace, Prada, Emporio Armani и Fendi мужчин образца 2019 года.

В отличие от предыдущих итальянских недель, многие дизайнеры приняли решение сделать отдельные шоу — тенденция последней пары лет направлена против собирания всех дизайнеров в одну кучу показов, после которых гости и байеры зачастую не в состоянии вспомнить, где они были и что именно видели.

Так поступил и Джереми Скотт с показом вверенного ему Moschino — шоу состоялось еще 8 января в Риме, а коллекция была посвящена творчеству культового режиссера Федерико Феллини. Уже 10 января инстаграм-аккаунт, специализирующийся на розыске плагиата, Diet Prada, обвинил бренд в копировании коллекции Gucci 19 с его огромными париками, «ребрами», инкрустированными камнями и жутковатыми тканевыми масками.

Gucci, которые 10 января поздравили своих подписчиков в социальных сетях с китайским Новым годом, планировали организовать мероприятие, которым завершится миланская неделя моды 14 января. А уже 15 января коллекции продемонстрируют в Париже, где на протяжении нескольких недель идут забастовки «желтых жилетов».

В прошлом сезоне — который, кстати, еще не закончился — дизайнеры предлагали мужчинам носить классические костюмы. Но не стоит сразу говорить, что все это уже было: костюмы были в клетку, а это, согласитесь, уже некоторая пощечина общественному вкусу.

Впрочем, уж что-то, а вкус не пострадал: клетка предлагалась весьма строгих правил, узор, который называют «принцем Уэльским» — он выполнен в гамме разных оттенков серого.

Кроме того, мужчинам предлагалось одеваться в ковбойском стиле — как бы странно это ни звучало. Сапоги с заостренным мысом, шляпы с загнутыми полями и кожа всегда были представлены именно в мужском гардеробе (откуда женщины все это благополучно утащили в свой), так что здесь для мужчин было полное раздолье.

Что ж, ничего из тех трендов, что представлялись на показах, на улицах больших городов мы так и не увидели — и никто не виноват в том, что мужчинам удобнее в тренировочных штанах и бомберах. Но мы все же продолжим внимательно следить за трендами — вдруг какой-то из них станет более актуальным, чем ковбойский стиль?