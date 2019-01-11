Пьют и орут: за что немцы не любят русских

По результатам недавнего социологического опроса, больше чем половина жителей Германии призналась, что из всех, кто решает посетить их страну, особенно раздражают русские и британские туристы. Об этом рассказало немецкое онлайн-издание Die Welt.

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По словам авторов статьи, социологи портала ab-in-den-urlaub, проводившие опрос на улицах различных городов Германии, предлагали охарактеризовать действия путешественников из 12-ти стран мира. И, несмотря на большую выборку, 60% немцев заявили, что, в силу различных факторов, именно туристы из России доставляют им наибольший дискомфорт.

Исследование показало, что основной претензией 60% местных жителей к нашим соотечественникам является шум и гвалт, 56% не воодушевляет пристрастие к алкогольным напиткам, а 50% отметили низкий уровень или полное отсутствие застольных манер.

Также немцы, прошедшие исследование, рассказали об общей невоспитанности (38%) и чрезмерной увлеченности селфи, которая может стать фатальной для тех, кто на свой страх и риск решил показаться в туристических местах (24%).

Однако не только русские подверглись критике за свое поведение на отдыхе в европейской стране — ничуть не большую любовь, как оказалось, население Германии питает к путешественникам со всех концов Великобритании — англичанам, шотландцам и валийцам.

В Die Welt подчеркнули, что это можно было бы счесть стереотипным мышлением, если бы не регулярные отчеты о прерванных рейсах авиперевозчиков из-за британцев, находившихся в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Поэтому жителей Великобритании попросили задуматься о собственном злоупотреблении алкоголем 58% опрошенных немцев.

Авторы статьи также указали, что сами немцы при этом не считают, что они много выпивают, хотя их соотечественники «по крайней мере, смущают ничуть не меньше, когда находятся на пляже Баллерман в Эль-Ариналь на Майорке».

Последнее исследование о нелюбимых гостях немцев проводила организация Urlaubstours в 2014 году. 5 лет назад в Германии 80% посчитали, что задуматься о вреде алкоголя следует британским туристам, и 74% выразили недовольство алкоголизмом российских путешественников.

В 2015 году один из крупнейших сервисов по подбору гостиниц hotels.com провел собственное исследование, чтобы выяснить, есть ли у гостей из определенных стран общие неприятные привычки, которые вызывают дискомфорт у представителей принимающей страны.

Оказалось, что группы китайских туристов, которых видели уже в каждом городе мира, где могут найтись достопримечательности, нередко решали справить нужду в общественных местах, устраивали беспорядки на стойках регистрации в аэропортах по всей Европе и многократно оскорбляли бортпроводников.

Красноречивым показателем того, что привычки одной из крупнейших стран мира ужасают европейцев, стала табличка на китайском, которую администрация парижского Лувра разместила на своем газоне. Там была убедительная просьба не принимать лужайку за уборную.

Тем не менее, в hotels.com признали, что в 2016-м более 122 млн граждан Китая совершили поездки заграницу, и лишь немногие из них не соблюдали общепринятые нормы поведения.

Второе место было отдано американским туристам — за общее пренебрежение традициями других стран. Вдобавок сами граждане США признают, что разговаривают существенно громче остальных, а в случае, если они оказываются не в англоговорящей стране, они практически не могут смириться с тем, что кто-то может не разговаривать по-английски.

За последние несколько лет отдельные туристы и целые группы американцев вызвали гнев правительств различных государств, когда пытались сделать голые селфи в священных местах Камбоджи, взять на память «кусочек Колизея» из Рима или положить в карман одну из реликвий в Помпеях.

На третьей позиции оказались русские туристы со своей главной проблемой, которая уже на протяжении столетий определяет путешественника из России — злоупотреблением алкогольной продукцией. Как правило, большинство инцидентов, спровоцированных чрезмерным потреблением спиртного, авиакомпании или отели пытаются уладить самостоятельно, но периодически в прессе появляются сообщения о русских, которые были избиты в барах или на борту самолета за сексуальные домогательства.