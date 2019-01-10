Основной инстинкт: у Шэрон Стоун новый ухажер

У Шэрон Стоун появился новый бойфренд. В начале декабря 2018 года актрису, сделавшую фильм «Основной инстинкт» узнаваемым во всем мире при помощи одной сцены, видели в Риме уже со вторым ухажером за год. Им оказался 50-летний итальянский журналист и экологический активист Энзо Курсио — папарацци застали пару за шопингом на одной из главных улиц города.

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В тот же день поклонники узнали, что 60-летняя звезда уже не только скупает модные вещи в бутиках — их с Курсио видели в англиканской Церкви Всех Святых, когда они молились и ставили свечи.

В 2018-м нобелевский лауреат 1976 года Мейрид Корриган номинировала журналиста на Нобелевскую премию мира. Активистка заявила, что она абсолютно уверена в том, что Энзо «соответствует всем критериям завещания Альфреда Нобеля». Престижная рекомендация — первая ступень в процессе получения премии, которую все кандидаты обязаны предоставить до 1 февраля.

Однако номинация не помогла, а Нобелевской премии мира в октябре 2018 года удостоились конголезский гинеколог Дени Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад за вклад в борьбу с сексуальным насилием.

Стоун и Курсио вполне могли познакомиться в августе, когда актриса наряду со многими лауреатами Нобелевской премии мира и звездами шоу-бизнеса пыталась добиться освобождения фотографа и общественного деятеля из Бангладеша Шахидула Алама, который попал в тюрьму после обвинений за критику правительства его страны.

В своем твиттере «активистка за права человека», как она назвала себя в общей подписи, выложила фотографию письма. Имени Энзо в списке нижеподписавшихся не значилось, но вот фамилию Корриган можно заметить.

Уже 2 декабря таблоид Radar Online торжественно объявил, что Шэрон Стоун влюбилась. На тот момент пара уже открыто целовалась в общественных местах и открыто говорила, что собирается встречать вместе Рождество. Возможно, актриса хотела, чтобы журналистам не пришлось ничего объяснять после ее расставания с итальянским бизнесменом 41-летним Анджело Боффа.

В начале марта 2018 года звезда Голливуда давала интервью американской версии журнала Grazia, но отказалась на вопрос о том, состоит ли она в отношениях, отвечать отказалась. Звезда лишь подчеркнула, что она не будет вступать в романтические отношения, если не будет уверена, что это «настоящее партнерство».

«Я просто не была той девушкой, которой говорили, что мужчина должен определять меня.

Меня учили, что если я хотела обзавестись мужчиной, это бы не было планом, а настоящим партнерством. И вот как раз подобный тип отношений найти затруднительно»,

— объяснила Стоун.

Впервые ее и Боффу заметили в январе 2018-го, а в феврале они уже решили поцеловаться прямо перед объективами фотографов в Нью-Йорке на премьере сериала HBO «Мозаика», где Шэрон Стоун сыграла одну из главных ролей. Установить личность нового ухажера звезды стало возможно после того, как итальянские таблоиды признали своего соотечественника, крупного девелопера, известного благодаря дружбе со многими знаменитостями вроде Хайди Клум и Криштиану Роналду.

Портал Il Sussidiario предположил, что познакомились Боффа и Стоун как раз в одной из лож для важных гостей, а разница в возрасте (19 лет) препятствием для любви не показалась.

9 марта их увидели на одном из пляжей Майами. В компании возлюбленной актриса летала отпраздновать свое 60-летие.

На безымянном пальце Шэрон блестело кольцо с бриллиантом, которое спровоцировало слухи об их помолвке и даже скорой свадьбе, а в это время итальянец и американка продолжали просто целоваться под солнцем.

Еще один отпуск — на этот раз в Пальме-де-Майорке — пришелся на октябрь прошлого года. 6 октября их сфотографировали во время прогулки по городу в открытой карете: Анджело обнимал ее на протяжении всего пути, а позже они гуляли пешком, взявшись за руки.

Судя по количеству появившихся в сети фотографий, папарацци неотступно следовали за двумя, но они либо старались не замечать постоянного наблюдения, либо актриса, для которой «Мозаика» стала первым крупным проектом за последнее время, ищет внимания прессы любой ценой.