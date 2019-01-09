«Лучше б волосы»: австралийского премьера обидел фотошоп

Все начиналось как простой семейный портрет для сайта премьер-министра Австралии: Скотт Моррисон, его жена, две дочери улыбаются, сидя на траве в повседневной одежде. Однако после того, как фотография была опубликована, интернет-пользователи рассмотрели на ней явные следы работы весьма ленивого фоторедактора — на ноги премьера вместо белых кроссовок с синими полосами «приклеили» другие кроссовки, а на правой ноге разместили левый.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) 8 января 2019 г.

8 января фотография Моррисона с семьей стала вирусной в твиттере: некоторые граждане Австралии негодовали, что премьер-министр пытается показаться «простым парнем», а потом тратит деньги налогоплательщиков на свои несуществующие кроссовки, кто-то заметил, что на самом деле ботинки остаются, а пририсовывают к ним только политиков.

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Когда Скотт Моррисон попытался утихомирить поднявшийся шум в своем аккаунте в твиттере 9 января, его заявление приобрело даже большую популярность, чем изначальное фото. «Сообщение моему аппарату: Я не просил отполировывать обувь, но если вы просто обязаны использовать фотошоп, пожалуйста, сосредоточьтесь на волосах (их недостатке), не на ногах», — твитнул политик.

Message to my Department (PM&C): I didn't ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 января 2019 г.

Он также добавил фотографию своих подлинных, довольно поношеных кроссовок и написал: «Вот она во всей красе — моя обувь на тот случай, когда я могу выбраться из костюма».

Официальный представитель премьера сказал, что изображение было удалено с сайта, и заверил представителей прессы, что Моррисон ничего не знал о манипуляциях, которые проводились со снимком. Он добавил:

«Премьер-министру куда больше по душе его собственные ботинки».

Это не первый случай, когда Моррисона постигает неудача при активности в социальных сетях — в сентябре 2018 года премьеру пришлось приносить свои извинения за видео, которое сотрудники его аппарата опубликовали в официальных аккаунтах в фейсбуке, инстаграме и твиттере после заседания в парламенте.

Reuters

На нем политик во время раунда вопросов и ответов салютует своим сторонникам, которые повторяют его взмах рукой, а на фоне играет композиция известного американского рэпера, которая прославляет культ денег и случайных связей.

Взять трек Be Faithful («Будь верным») исполнителя Fatman Scoop было решено из-за слов «у тебя есть стодолларовая банкнота — подними руки вверх», а видео подписали словами «Сессия вопросов была огненной сегодня. Хорошая работа, команда».

Спустя четыре часа волнения в социальных сетях Моррисон твитнул, что полная версия песни, которую использовали для укрепления его позитивного образа, «была просто ненормальной». «Когда я узнал об этом, я попросил команду убрать видео из публичного доступа. Приношу свои извинения», — заключил Скотт Моррисон.

Октябрь 2018 года тоже не был спокойным из-за вторжения пранкстера на личный сайт премьера.

Пока специалисты не обнаружили постороннее вторжение, у каждого, кто заходил на сайт, автоматически начинала играть рок-песня Scotty Doesn't Know («Скотти не знает»).

Позже шутник утверждал, что он не взламывал ресурс — просто лицензия политика на домен устарела.

Моррисона нельзя назвать одиноким в его горе — австралийским премьер-министрам довольно часто приходилось испытывать бремя дурной славы в социальных сетях. Его предшественник Тони Эбботт не был любимцем публики за радикальные высказывания, но он стал жертвой собственной шокирующей неосведомленности в 2015 году, когда на экскурсии по продуктовой ферме в Тасмании откусил луковицу. Целиком, с кожурой.

Вероятнее всего, господин Эбботт по ошибке принял овощ за что-то другое, но вместо того, чтобы выплюнуть продукт, неожиданно для всех ставший дегустационным, деятель совершенно не изменился в лице и, дожевав, сказал: «Лучше всего лука, что я ел за последнее время».

As always there is a Costanza parallel for Tony Abbott.

"You know George, that's an onion." https://t.co/t6IIgYbi72 pic.twitter.com/ylSVgJgVrd — Neil McMahon (@NeilMcMahon) 13 марта 2015 г.

Владелец фермы «Чарлтон» в Довенпорте, который и вырастил знаменитую луковицу, сообщил, что министр хорошо знал, что это такое. Позже фермер прокомментировал событие в интервью местным СМИ: «Возможно, я сказал «жаль, что они не почищены», и он просто стал есть его. Это было спонтанно, а у него в глазах не было и слезинки».

В твиттере один пользователь сравнил поступок политика с действиями Джорджа Костанзы из сериала «Сайнфелд»: «Как всегда, есть параллель Костанзы и Тони Эбботта: «Знаешь, Джордж, это луковица».

Большой популярностью, разумеется, стала пользоваться шутка про Тони Эбботта — человека, состоящего из множества слоев, — а некоторые издания заклеймили его как «лукового министра».